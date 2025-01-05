Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

Куклы выглядят довольно жутко, но расчленённые куклы это уже настоящий кошмар. Предлагаем вам посмотреть фотографии кукольного завода прошлыx лет.
1955 год. Фото: Orlando /Three Lions/Getty Images
15 декабря 1951 год. Части кукол в пресс-форме на заводе в Англии.
1947 год. Свежеотлитые кукольные головы сохнут.
1930 год.
18 декабря 1935 год. Работница раскрашивает целлулоидные кукольные головы на заводе в Англии.
28 января 1949 год. Работник обрезает ресницы на кукольных глазах.
Декабрь,1953 год. Рабочие испытывают на прочность голову куклы.
1955 год. Рабочие проводят стресс-тестирование кукол на заводе в Лонг-Айленде.
1937 год. Работница разрисовывает кукол на заводе в Англии.
1955 год. Дети среди голов кукол на заводе в Лонг-Айленде.
1950 год.
19 декабря 1951 год. Рабочий обрызгивает кукольную голову на заводе в Англии.
1940 год.
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