Устрашающие фотографии кукольной фабрики из прошлого

Куклы выглядят довольно жутко, но расчленённые куклы это уже настоящий кошмар. Предлагаем вам посмотреть фотографии кукольного завода прошлыx лет.



1955 год. Фото: Orlando /Three Lions/Getty Images







15 декабря 1951 год. Части кукол в пресс-форме на заводе в Англии.







1947 год. Свежеотлитые кукольные головы сохнут.

1930 год.18 декабря 1935 год. Работница раскрашивает целлулоидные кукольные головы на заводе в Англии.28 января 1949 год. Работник обрезает ресницы на кукольных глазах.Декабрь,1953 год. Рабочие испытывают на прочность голову куклы.1955 год. Рабочие проводят стресс-тестирование кукол на заводе в Лонг-Айленде.1937 год. Работница разрисовывает кукол на заводе в Англии.1955 год. Дети среди голов кукол на заводе в Лонг-Айленде.1950 год.19 декабря 1951 год. Рабочий обрызгивает кукольную голову на заводе в Англии.1940 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)