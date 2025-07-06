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В Швейцарии можно купить дом всего лишь за 1 фунт



Правительство швейцарской горной деревни предлагает дома по номинальной стоимости всего лишь 1 фунт, но покупатели должны полностью отремонтировать каменные «руины» с учетом норм местного законодательства. В Швейцарии можно купить дом всего лишь за 1 фунт

Разрушенные дома Монти Щага (Monti Sciaga) в итальянско-говорящем кантоне Тичино окружены альпийскими деревьями и имеют захватывающий вид на озеро Маджоре.
В Швейцарии можно купить дом всего лишь за 1 фунт Склон холма находится всего в нескольких метрах от итальянской границы, и жители будут в нескольких минутах езды от озера Комо и Милана. В Швейцарии можно купить дом всего лишь за 1 фунт Несмотря на их отдаленное местоположение, деревня, по уверениям муниципалитета, имеет водопроводную сеть. В Швейцарии можно купить дом всего лишь за 1 фунт Это уже не первая подобная схема продажи старой недвижимости в Европе. Совсем недавно такие же распродажи проходили на Сицилии, в Греции и в Эстонии. В Швейцарии можно купить дом всего лишь за 1 фунт Таким образом чиновники надеются привлечь новых жителей для работы в качестве фермеров, строителей и пекарей и вдохнуть жизнь в старую швейцарскую деревеньку. В Швейцарии можно купить дом всего лишь за 1 фунт


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правительство швейцарской горной деревни
монти щага (monti sciaga)
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