Бижутерия ручной работы: с чего начать?

Решили изготавливать авторские украшения? Что ж, сегодня это популярное направление хенд мейда. Более того, изделия такого рода пользуются спросом у покупателей. Поэтому, без сомнения можно утверждать, что выбор весьма удачный.

В нашем небольшом обзоре мы расскажем, с чего начать новичкам, и где выгодно покупать хрусталь, бусины, шнуры и прочие детали для создания бижутерии.

Почему стоит научиться делать бижутерию?

Сегодня существует много разных техник изготовления бижутерии. В то же время не прекращают появляться все новые и новые варианты. Среди десятков вариантов техник каждая начинающая мастерица сможет найти для себя хотя бы несколько самых подходящий идей:



макраме;



бисероплетение;



канзаши;



полимерная глина;



ганутель;



сутаж и другие.



Для того, чтобы не распыляться и создавать идеальные изделия, для начала, сосредоточьтесь на чем-то одном. Выберите любимую технику и совершенствуйте собственное мастерство.

Чтобы начать создавать авторские украшения, нет необходимости в покупке дорогостоящего оборудования или обустройства специального помещения. Научится этому ремеслу под силу каждому желающему. А нужно для этого всего лишь огромное желание, богатое воображение, хорошие инструменты, рабочая поверхность и необходимая фурнитура: пины – https://100idey.com.ua/piny/, обниматели для бусин, ювелирный тросик, бусины, соединительные кольца, швензы и прочее. В некоторых случаях вполне достаточно подручных материалов.

Когда пазл складывается в единое целое, тогда из-под рук мастера непременно «рождается» идеальная подвеска, эксклюзивная брошка или шикарный набор украшений. Идеи того, какой может быть подвеска, можно подсмотреть тут – https://100idey.com.ua/podveski/.

Дешевое удовольствие

Значение фразы «дешевое удовольствие» весьма не однозначно. Хотя, в случае с бижутерией ручной работы, это именно то определение, которое характеризует данный вид хенд мейда.

Изготовление браслетов, серег, кулонов и других украшений обойдется вам значительно дешевле, чем приобретение готовых украшений. А благодаря доступным ценам на специальную фурнитуру в 100idey себестоимость одного небольшого украшения будет весьма резонной, чтобы превратить обычное хобби в источник дополнительного дохода.

Где покупать фурнитуру для бижутерии?

Очевидно, что закупку всего необходимого для изготовления бижутерии ручной работы лучше покупать в специализированных магазинах. Во-первых, там исключены варианты приобретения бракованной продукции. Во-вторых, ассортимент товаров в таких магазинах всегда направлен на самого требовательного покупателя. В-третьих, там вы сможете получить профессиональную консультацию по любым вопросам.

Кроме того, в профильных торговых точках вы всегда можете купить необходимое количество фурнитуры, а также ряд сопутствующих товаров, которые смогут облегчить творческий процесс создания авторской бижутерии.