11 современных вещей, первоначальный вид которых более чем странный

Бытовые предметы, которые в прошлом выглядели совершенно по-другому.
Прогресс не стоит на месте, и то, что сегодня кажется чем-то самим собой разумеющимся, еще каких-то 50-100 лет назад считалось настоящим прорывом. Аппараты для химической завивки, тренажеры, газонокосилка выглядели раньше как настоящие орудия пытки. Какой первоначальный вид имели бытовые приборы - смотрите далее в обзоре.
1. Приспособление для завивки
Устройства для завивки волос.
Первый аппарат для химической завивки появился в далеком 1905 году. Новое приспособление для горячей завивки принадлежало немецкому изобретателю Карлу Несслеру. Устройство Несслера представляло собой 12 длинных и тяжелых латунных колышек с проводами, которые нагревались от электричества, что делало процедуру достаточно опасной. Кроме того, процедура создания завитков занимала ни менее 3-х часов, в течении которых волосы подвергались воздействию очень высокой температуры, что в некоторых случая приводило к частичной их потере.
Благо со временем аппарат для химической завивки был усовершенствован, а позднее и вовсе появился метод так называемой «холодной завивки». Что касается современных аппаратов для горячей завивки, то они не имеют ничего общего с образцом 1905 года. Теперь колышки для завивки имеют разные размеры, что позволяет формировать разные завитки и работать с волосами любой длины.
2. Газонокосилка
Эволюция газонокосилки.
Это сейчас газонокосилка есть у каждого дачника, а в далеком 1916 году об устройстве, помогающем аккуратно стричь траву, могли только мечтать. По информации Novate.ru, именно в это время в ботаническом саду Сент-Луиса прошел первый экспериментальный запуск газонокосилки. Стоит отметить, что первая газонокосилка была не только громоздкая, но и невероятно громкая. Именно из-за шума выпуск этого приспособления был приостановлен.
3. Стиральная машина
Стиральная машина с электрическим приводом.
До 1900 года в хозяйстве использовались исключительно машины с ручным приводом, а многие женщины и вовсе стирали руками в тазу. Все изменилось в 1908-м. Тогда была сконструирована Thor - первая стиральная машина, работающая от электричества. По информации Novate.ru, новая разработка имела деревянный барабан, который сначала совершал 8 оборотов в одну сторону и столько же в другую.
Пожалуй, не стоит говорить о том, насколько продвинулось производство за последние 110 лет? Сегодня стиральные машины не умеют разве что развешивать белье, а в остальном - множество режимов стирки, отжима и сушки, специальные системы для удаления пятен, а также стирки деликатных тканей.
4. Спасательные жилеты
История появления спасательных жилетов.
Сложно себе представить, что ярко-оранжевые спасательные жилеты когда-то выглядели совершенно иначе. В 1917 году они больше походили на полосатые матрасы, которые держались на широких прочных бретелях.
5. Тостер
Старинный тостер 1924 года.
Современный тостер представляет собой пластиковую или металлическую коробку со спрятанными внутри нагревательными спиралями. Реже встречаются интересные экземпляры из стекла. Совсем другое дело, тостер 1924 года, выпущенный фирмой FraryAndClark - не первый, но запоминающийся своим замысловатым дизайном.
6. Тренажеры
Спортивные тренажеры тогда и сейчас.
Несмотря на то, что в 19 веке еще не было таких понятий, как фитнес, йога и шейпинг, стремление нравиться себе и мужчинам присутствовало у многих женщин. Неспроста, именно в это время появляется огромное количество тренажеров. Многие из них, конечно, были похожи на орудия пыток, но тем ни менее пользовались бешеной популярностью. Среди самых популярных ортопедические тренажеры, придуманные врачом Густавом Зандером.
7. Принтер
Первый принтер и современная модель.
«Разностная машина» Чарльза Бэббиджа обрела жизнь в 1834 году была предназначена для вычислений, но, как оказалось, имела и функцию печати. Как и многие изобретения того времени, вычислительная машина была огромной и не отличалась простотой использования. Что касается современных принтеров, с ними смогут справиться даже дети. Более того, многими моделями можно управлять при помощи пульта или смартфона.
8. Ролики
Ролики с педалями.
Несмотря на то, что к началу 20 века жители Америки уже вовсю разъезжали на роликах, похожих на современные модели, в Европе пользовались популярностью совершенно другие модели. Это были причудливые педальные коньки, напоминающие маленькие велосипеды. Изобретателем данного чуда стал Эдвард Петрини.
9. Звуковой локатор
Звуковой локатор воздушного пространства.
Это сейчас наблюдать за воздушным пространством можно, сидя за компьютером в радиорубке, но раньше для этих целей использовались такие вот огромные звуковые локаторы. Они работали одновременно как бинокль и граммофон, позволяя человеку видеть и докладывать о каких-либо переменах в атмосфере.
10. Калькулятор
Калькулятор в прошлом и в настоящем.
Калькулятор верный помощник студентов, кассиров, бухгалтеров, банкиров и всех, чья жизнь связана с цифрами и подсчетами. Однако, модель 1913 года, первый калькулятор, выпущенный в массы, был вовсе не таким компактным, как современные. Громоздкой машиной, названной Marchant XLA, пользовались операторы банков и кассиры крупных магазинов. Правда им это удавалось, лишь после изучения инструкции длинною в 130 страниц.
11. Жесткий диск
Эволюция жесткого диска.
На современных жестких дисках помещаются десятки папок с фотографиями последних лет, тысячи документов, программы и файлы. Однако, на пути к современному воплощению жесткий диск потерпел множество изменений. Впервые изобретение с таким названием увидело свет в 1956 году. Тогда крупная компания IBM презентовала первый накопитель. Его вес переваливал за тонну, а емкость не превышала 5 мегабайт.
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