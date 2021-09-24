Кровать с секретом, или Как организовать скрытые системы хранения в спальне

Для многих из нас становится насущной проблемой, где найти дополнительное место для хранения вещей, которые имеют свойство накапливаться. Поэтому не только прихожие и гостиные задействуют для установки всевозможных шкафов, тумб и комодов, но и спальни. Что зачастую очень негативно сказывается на комфорте зоны сна и релакса. И чтобы избежать нагромождения в этой части квартиры, современные дизайнеры рекомендуют использовать площадь самой кровати, ведь именно она отнимает львиную долю жизненного пространства.
Кровать – идеальное место для скрытых систем хранения.
Каждый раз, когда начинается уборка снова и снова возникает вопрос, как же спрятать вещи и предметы так, чтобы и в поле досягаемости были и не на виду. В особенности если это касается маленьких помещений, ведь в них даже одна небрежно брошенная вещь создает впечатление беспорядка, а если их несколько – то настоящего бардака. Но если обратить внимание на очень интересные идеи, которые собрали эксперты Novate.Ru в обустройстве площади самой кровати, то сможете устроить весьма укромные системы хранения, которые помогут спрятать массу нужных и не очень вещей, максимально сохранив простор и уют даже крошечной спальни.
1. Коробки, контейнеры, корзины, органайзеры
Вещи можно хранить в обычных фруктовых ящиках и плетеных корзинках, установленных под кроватью. | Фото: roomble.com.
Это самый простейший и экономичный способ задействования пространства под кроватью или вокруг нее. Все зависит, какую конструкцию имеет сам предмет мебели. Если под кроватью есть свободное пространство или она на ножках и есть возможность установить ее так, чтобы был подход к ней с трех сторон, то проблем с организацией мест хранения не будет.
Можно использовать любые картонные коробки, предварительно задекорировав их. | Фото: roomble.com.
Главное определиться с высотой и шириной емкости, которую будете использовать. Их можно комбинировать или устанавливать однофактурные предметы и не забывать, что перегружать их не желательно. Ведь такая система очень несовершенна и если будете сильно усердствовать, то потертости или повреждения на поверхности напольного покрытия вам гарантированы.
Коробки и полки под кроватью удобно использовать для хранения детских игрушек. | Фото: domfront.ru.
Практичные советы, которые касаются организации сохранения порядка в любом месте, где бы они ни хранились, для всех систем одинаковы. Конечно же, имеющиеся емкости лучше разделить на отсеки и порядка будет больше и легче искать, ну а в идеале они должны быть прозрачными.
Если нет возможности приобрести прозрачные или сетчатые контейнеры, ем кости можно подписать или наклеить соответствующие картинки. | Фото: vk.com.
Если такой возможности нет, то их можно просто подписать или наклеить соответствующую картинку, чтобы по нескольку раз в день не заглядывать или не открывать каждую из них. И обязательно продумайте, какие предметы и вещи разместить по дальше, а какие должны быть всегда под рукой.
В изголовье тоже можно спрятать узкую этажерку с открытыми торцевыми сторонами. | Фото: mayertrade.com.ua.
Вещи и предметы можно хранить как в открытом виде, так и в коробках. | Фото: mayertrade.com.ua.
Когда кровать имеет сплошной каркас, то можно задействовать торцевое пространство. Если есть подход с двух сторон к изголовью кровати, можете своими руками сделать узкий стеллаж с открытой боковой стороной, куда идеально входят узкие длинные коробки или корзинки с вещами или книгами.
Полки под кроватью можно использовать для хранения книг. | Фото: mayertrade.com.ua.
Более удобный вариант когда есть возможность установить обычные полки или стеллаж у изножья кровати. Здесь и поместится больше, и удобней будет пользоваться. Конечно же, можно пользоваться установленной полкой как в обычном шкафу, но в этом случае очень много неприятных моментов возникает.
На открытых полках вещи и предметы надо аккуратно складывать. | Фото: stylingroom.ru.
Мало того, что нужно будет содержать вещи в идеальном порядке, так и открытые поверхности способствуют накоплению пыли. Ну а если в доме животные или маленькие дети, то это вообще не вариант.
Плетеные корзины под кроватью станут дополнительным украшением для интерьера спальни. | Фото: interior-mc.ru.
Лучше в такой системе хранения использовать стильные корзинки или красивые коробки, которые помогут создать интересный и модный интерьер. И в таком случае закрывать покрывалом или шторкой всю конструкцию дизайнеры не советуют.
2. Выдвижные модули
Выдвижные ящики – идеальные системы для хранения под кроватью. | Фото: yandex.com.
Этот вариант более практичный, в особенности, если вы часто пользуетесь теми вещами, которые спрятали. Современный рынок мебельной индустрии предлагает огромное количество всевозможных ящиков и даже целых многофункциональных систем любого размера и конфигурации на роликах или колесиках.
С помощью выдвижной конструкции можно спрятать дополнительное спальное место и ящики для хранения. | Фото: spbkrovat.ru.
Причем выдвижные конструкции могут быть как системы хранения, а могут и выступать в роли дополнительного спального места. Такие варианты очень удобны, если в детской надо организовать две кровати или иметь запасное гостевое ложе.
Выдвижные ящики на колесиках можно использовать для хранения детских игрушек. | Фото: yandex.com.
Конструкцию с выдвижными системами можно организовать и самим, если есть желание и элементарные навыки работы с простейшим инструментом. В такие ящики очень удобно прятать детские игрушки, ведь даже малыш сможет справиться с тем, чтобы достать нужную машинку или куклу, а потом снова положить ее на место. Таким образом, очень легко приучать кроху к порядку, потому что вряд ли найдется хоть один ребенок, которому не понравится такой домик для его многочисленных игрушек.
Выдвижные системы можно сделать с обычных ящиков и даже с чемоданов. | Фото: yandex.com.
Если решитесь все-таки сам создавать выдвижную систему, то можете проявить свой творческий потенциал сполна, вплоть до того, что даже к старому чемодану или обычному ящику попытаться пристроить колесики.
3. Кровать на подиуме или в нише
Если установить кровать на подиуме можно организовать массу систем хранения. | Фото: mayertrade.com.ua.
Если спальня очень маленького размера, что туда и кровать сложно втиснуть, то можно прислушаться к советам современных дизайнеров и установить подиум со спальным местом. В этом случае кровать станет огромным полигоном, под которым можно организовать очень вместительную зону для хранения вещей и постельных принадлежностей.
Варианты организации систем хранения и выдвижных конструкций с помощью подиума. | Фото: yellowhome.ru.
Если продумать и правильно использовать имеющуюся высоту помещения, то в кровати можно умудриться спрятать даже выдвижной письменной стол.
Если позволяет высота комнаты, то можно организовать гардеробную в пространстве под кроватью. | Фото: ar.pinterest.com.
У тех счастливчиков, у которых высокие потолки есть еще одна уникальная возможность поднять спальное место так, чтобы получилось организовать самую настоящую гардеробную комнату. В любом из вышеперечисленных вариантов организации кровати на подиуме максимальная экономия пространства абсолютно очевидна.
Варианты организации кровати с системами хранения в нише. | Фото: ar.pinterest.com.
По такому же принципу можно организовать спальное место в нише, которая имеется или создать ее специально. К такому варианту прибегают в том случае, когда геометрия имеющейся площади позволяет это сделать. А способы оформления и конструкции идентичны созданию кровати на подиуме. И еще немаловажная деталь – такого рода кровати можно сделать собственными руками и адаптировать системы хранения под свои потребности и нужды.
4. Кровать-шкаф или встроенная спальня
Варианты моделей шкафов-кроватей. | Фото: pinterest.com.
Очень эргономичный вариант обустройства спальни, который позволяет иметь две зоны в одной конструкции – это использовать кровать-шкаф. Современный рынок позволяет выбрать модель по своему вкусу и параметрам имеющейся площади, если таковой не найдется, но можно сделать под заказ или собственными руками. Естественно последний вариант подразумевает профессиональные навыки и наличие соответствующего инструмента.
Шкаф-кровать – идеальное решение для обустройство детской комнаты. | Фото: dekoriko.ru.
Такой вариант как нельзя лучше подойдет к созданию детской комнаты, ведь им очень необходимо свободное пространство для подвижных игр.
Рациональная организация спального места в малогабаритной квартире и квартире-студии. | Фото: pinterest.com.
Встроенная спальня поможет освободить полезную площадь комнаты. | Фото: archidea.com.ua.
Если придется обустраивать квартиру-студию, то лучшим вариантом станет встроенная спальня, которая позволит иметь уединенное пространство с максимально удобными системами хранения. Единственный недостаток такого модуля – высокая цена.
Интересные конструкции кроватей встроенных в шкаф. | Фото: dizajninfo.ru.
Но если вы высококлассный мастер и разбираетесь в древесно-стружечных материалах, креплениях и всевозможных механизмах то сможете и сами организовать такую комфортную и вместительную спальню.
5. Кровать с подъемным механизмом или мебель-трансформер
Стильная модель кровати с подъемным механизмом. | Фото: mayertrade.com.ua.
Кровати с подъемным механизмом уже давно стали спасательным кругом для многих квартир. Ведь именно такая конструкция помогает спрятать большое количество вещей, в особенности объемных постельных принадлежностей.
Различные варианты моделей кроватей с подъемным механизмом. | Фото: sl.dream-home-ideas.com.
Для того, чтобы не использовать ежедневно эту уникальную функцию, то в кровать лучше положить сезонные или редко используемые вещи. Такую кровать энтузиасты часто делают сами, главное не экономить на качестве подъемного механизма, чтобы потом не было лишних проблем.
Откидная кровать-трансформер встроенная в мебельный гарнитур. | Фото: youtube.com.
Если кровать-трансформер является частью шкафа, то он выполняет и свои прямые функции и выступает привычным местом хранения со встроенными полками с ящиками. Еще один приятный бонус – такая мебель значительно упрощает уборку в квартире.
Кровать трансформер – настоящая находка для маленьких площадей. | Фото: mobili.ua.
Ведь мало того, что самый громоздкий предмет мебели спрятан в шкаф и ничего не мешает, так и отпала проблема скопления пыли под кроватью, а значит и содержать комнату в порядке будет легче.
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