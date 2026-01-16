10 вещей, которые меняются, как только вы начинаете жить за рубежом

Вы потеряете все, но это не будет иметь большого значения.

А вот и главный аргумент против эмиграции, который часто упоминают в агитках: вы там никому не нужны. Это чистая правда. Но я вам маленький секрет открою: вы вообще нигде никому не нужны. Вы нужны только самому себе. На самом деле люди часто боятся переезжать куда-то, потому что «они там будут никто» или потому, что боятся потерять привычную работу и привычный круг общения.Я скажу больше. При переезде вы потеряете вообще все (кроме макбука и одежды), что имели. Привычные маршруты для прогулок. Семейные посиделки. Любимые магазины. Любимые продукты (если это не Coca-Cola). А еще запахи, цвета, погоду и вкусы.С другой стороны, вас это не будет беспокоить. Вы получите возможность хотя бы на некоторое время (часто — пару лет) не думать о своем социальном статусе или о том, к чему привыкли дома. Новый мир поглотит вас полностью. И вы поймете, что материальный успех — это еще не все.До того как вы поедете жить в другую страну, вам и в голову не придет, что все, что вам захочется забрать с собой, умещается в пару чемоданов. Вы даже не вспомните о половине вещей, которые, как казалось, были очень важны.