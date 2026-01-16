С нами не соску...
10 вещей, которые меняются, как только вы начинаете жить за рубежом

Жизнь за рубежом — это, конечно, в некотором роде награда. Даже если она была недолгой, этот опыт может полностью изменить вас. В лучшую сторону. Кимберлинн Бойс, автор популярного блога для экспатов, рассказывает о том, как обычно выглядит жизнь в эмиграции. Из этого выпуска вы узнаете про десять вещей, которые неизбежно меняются, если начинаешь жить за границей.



Это не поездка. Это твоя жизнь!



Вы можете прожить за рубежом пять лет, потом приехать домой навестить родных, и ваши друзья, встретившись с вами в пабе, будут спрашивать: «Ну как твоя поездка?» Иногда мне хочется кричать: «Я не в поездке! Я там живу!» Но только они все равно не поймут.
Поэтому я всегда отвечаю на этот вопрос по вежливому шаблону: «Так много всего произошло за эти три года… Мы можем как-нибудь пообедать вместе, и я тебе расскажу про свои самые яркие впечатления!» 

люди, путешествия






Вы постоянно учите новый язык. И забываете старый.



Я не эксперт по части того, как устроены человеческие мозги, но что-то мне подсказывает, что если вы перестанете говорить на родном языке, то рано или поздно его забудете. Сначала вы начнете все чаще и все лучше понимать, о чем вам говорят на улицах новые соотечественники. Затем будете радоваться тому, как быстро выучили чужой язык. Пройдет еще пара месяцев, и вы уже начнете на нем думать! Отсюда — прямая дорога к забвению языка родного.
Забыть не забудете, и при попадании обратно в русскоговорящую среду вы снова будете отлично изъясняться на родном, но без постоянной поддержки среды вы станете очень глупо ошибаться, будете говорить дикие вещи вроде «взять автобус» (не штурмом, а сесть на него, в смысле) и постоянно запинаться:
— Ему сделали… как это по-русски? Радио? Нет, не радио…
— Телевидение?
— Сам ты телевидение! А! Рентген!

люди, путешествия





Чемодан станет не просто удобной сумкой для вещей.



Я думала, что после того, как перееду, мои чемоданы с вещами, собранными для переезда, будут пылиться на дальней полке. Я даже думала: «Что я буду делать со всеми этими чемоданами, когда устроюсь?» Но продолжаю их использовать даже спустя годы жизни в эмиграции.

Дело в том, что эмиграция будто освободила меня. Я стала больше и чаще путешествовать. И получать от этого удовольствие. Я думаю, с большинством из тех, кто решится сменить место жительства, произойдет то же самое: однажды выбравшись из клетки, хочется продолжать это делать снова и снова. И да, я не уверена, что проживу остаток дней в Бразилии, где живу сегодня.

люди, путешествия





Вы будете всегда держать в голове обменный курс.



Вы можете прожить в другой стране и десять лет, но все равно будете помнить про обменный курс валют. Вы будете заходить в магазины дома и на новой родине и постоянно сравнивать цены. Теперь эта привычка — та часть вас, от которой вы никогда не избавитесь, как бы ни хотели.

люди, путешествия





Грань между «нормальным» и «странным» отныне и навсегда будет немного размытой.



Несмотря на то что многие считают, будто мир сегодня — это один глобальный «Макдоналдс», это не так. И у каждой культуры, даже у соседних, могут быть свои понятия о том, что приемлемо, а что — нет. Где-то нормально, когда молодые люди целуются на улице, где-то — нет. Где-то к курению марихуаны обыватели относятся спокойно, где-то — нет.
Я уехала из Америки в 23 года. Тогда я считала неправильным, когда кто-то на улице ковырялся в носу. При этом сама я всегда пользовалась зубочисткой после обеда. А теперь представьте, что там, где я сегодня, все ровно НАОБОРОТ. Я могу спокойно почистить здесь нос в общественном месте. Но так и не привыкла к тому, что публичное использование палочек для чистки зубов — это ненормально.
Но вот что действительно отлично, так это то, что понимание этой разницы делает вас гораздо более свободным и терпимым человеком.

люди, путешествия





Время в разных странах измеряется по-разному.



В Америке вы никого не можете пригласить в кафе прямо сегодня. Там люди живут по календарю. И дико бесятся каждый раз, когда им приходится ждать кого-то дольше пяти минут.
Теперь представьте, что там, где я сейчас, опоздать даже на 30 минут — это нормально. И меня это поначалу совсем не радовало: будто попала в клей, все происходит в замедленном темпе, ничего не успеваешь…
Но потом ты привыкаешь и адаптируешься. Хотя продолжаешь поражаться тому, насколько одни люди зациклены на времени, а другие вообще о нем не думают.

люди, путешествия





Слово «рутина» исчезнет из вашего лексикона.



Вне зависимости от того, сложится ваша жизнь на новом месте так, как вы планировали, или нет, вам там никогда не будет скучно и «обыденно». Чудо будет происходить каждый день.
Однажды я посвятила ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ оплате всего двух коммунальных счетов. Теперь я не уверена в том, что завтра у меня будет электричество и вода. Это настолько непредсказуемо… У меня просто всегда есть «запасной план» — на случай, если рабочий день пойдет прахом из-за безответственности местных электриков.
В общем, неожиданные вещи за границей с вами в любом случае будут случаться в десятки раз чаще, чем дома.

люди, путешествия





Вы потеряете все, но это не будет иметь большого значения.



А вот и главный аргумент против эмиграции, который часто упоминают в агитках: вы там никому не нужны. Это чистая правда. Но я вам маленький секрет открою: вы вообще нигде никому не нужны. Вы нужны только самому себе. На самом деле люди часто боятся переезжать куда-то, потому что «они там будут никто» или потому, что боятся потерять привычную работу и привычный круг общения.
Я скажу больше. При переезде вы потеряете вообще все (кроме макбука и одежды), что имели. Привычные маршруты для прогулок. Семейные посиделки. Любимые магазины. Любимые продукты (если это не Coca-Cola). А еще запахи, цвета, погоду и вкусы.
С другой стороны, вас это не будет беспокоить. Вы получите возможность хотя бы на некоторое время (часто — пару лет) не думать о своем социальном статусе или о том, к чему привыкли дома. Новый мир поглотит вас полностью. И вы поймете, что материальный успех — это еще не все.
До того как вы поедете жить в другую страну, вам и в голову не придет, что все, что вам захочется забрать с собой, умещается в пару чемоданов. Вы даже не вспомните о половине вещей, которые, как казалось, были очень важны.

люди, путешествия





Теперь будет казаться: «Возможно все».



Теперь вы точно знаете: собраться и свалить откуда угодно и куда угодно можно за один день.
Начать жизнь с чистого листа? Эта мысль меня теперь не только вдохновляет, но и утешает. Я знаю, что всегда можно начать заново. Что угодно.

люди, путешествия





Все станет по-другому.



Первое время вы будете часто чувствовать себя униженным… Придется просить людей (часто незнакомых) о помощи в самых простых ситуациях. Каждый день все будет казаться настолько сложным и непривычным, что иногда будет даже страшно.
Но пройдет пара месяцев, и вы освоитесь. И ваше сердце будет переполнять чувство, что вы способны на что-то гораздо большее, чем думали.
«Если вы достаточно смелы, чтобы отбросить все прилично-уютное, а это может быть что угодно: дом, застарелые обиды, — и отправиться в путь за истиной, искать правду в себе или в окружающем вас мире, если вы искренне готовы считать подсказкой все, что произойдет в пути, если примете как учителя каждого, кто вам встретится, и главное — если вы будете готовы принять и простить непростую правду о себе, вот тогда вам и откроется истина» (Элизабет Гилберт).

люди, путешествия





