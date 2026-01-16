10 вещей, которые меняются, как только вы начинаете жить за рубежом

Жизнь за рубежом — это, конечно, в некотором роде награда. Даже если она была недолгой, этот опыт может полностью изменить вас. В лучшую сторону. Кимберлинн Бойс, автор популярного блога для экспатов, рассказывает о том, как обычно выглядит жизнь в эмиграции. Из этого выпуска вы узнаете про десять вещей, которые неизбежно меняются, если начинаешь жить за границей.
Это не поездка. Это твоя жизнь!
Поэтому я всегда отвечаю на этот вопрос по вежливому шаблону: «Так много всего произошло за эти три года… Мы можем как-нибудь пообедать вместе, и я тебе расскажу про свои самые яркие впечатления!»
Вы постоянно учите новый язык. И забываете старый.
Забыть не забудете, и при попадании обратно в русскоговорящую среду вы снова будете отлично изъясняться на родном, но без постоянной поддержки среды вы станете очень глупо ошибаться, будете говорить дикие вещи вроде «взять автобус» (не штурмом, а сесть на него, в смысле) и постоянно запинаться:
— Ему сделали… как это по-русски? Радио? Нет, не радио…
— Телевидение?
— Сам ты телевидение! А! Рентген!
Чемодан станет не просто удобной сумкой для вещей.
Дело в том, что эмиграция будто освободила меня. Я стала больше и чаще путешествовать. И получать от этого удовольствие. Я думаю, с большинством из тех, кто решится сменить место жительства, произойдет то же самое: однажды выбравшись из клетки, хочется продолжать это делать снова и снова. И да, я не уверена, что проживу остаток дней в Бразилии, где живу сегодня.
Вы будете всегда держать в голове обменный курс.
Грань между «нормальным» и «странным» отныне и навсегда будет немного размытой.
Я уехала из Америки в 23 года. Тогда я считала неправильным, когда кто-то на улице ковырялся в носу. При этом сама я всегда пользовалась зубочисткой после обеда. А теперь представьте, что там, где я сегодня, все ровно НАОБОРОТ. Я могу спокойно почистить здесь нос в общественном месте. Но так и не привыкла к тому, что публичное использование палочек для чистки зубов — это ненормально.
Но вот что действительно отлично, так это то, что понимание этой разницы делает вас гораздо более свободным и терпимым человеком.
Время в разных странах измеряется по-разному.
Теперь представьте, что там, где я сейчас, опоздать даже на 30 минут — это нормально. И меня это поначалу совсем не радовало: будто попала в клей, все происходит в замедленном темпе, ничего не успеваешь…
Но потом ты привыкаешь и адаптируешься. Хотя продолжаешь поражаться тому, насколько одни люди зациклены на времени, а другие вообще о нем не думают.
Слово «рутина» исчезнет из вашего лексикона.
Однажды я посвятила ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ оплате всего двух коммунальных счетов. Теперь я не уверена в том, что завтра у меня будет электричество и вода. Это настолько непредсказуемо… У меня просто всегда есть «запасной план» — на случай, если рабочий день пойдет прахом из-за безответственности местных электриков.
В общем, неожиданные вещи за границей с вами в любом случае будут случаться в десятки раз чаще, чем дома.
Вы потеряете все, но это не будет иметь большого значения.
Я скажу больше. При переезде вы потеряете вообще все (кроме макбука и одежды), что имели. Привычные маршруты для прогулок. Семейные посиделки. Любимые магазины. Любимые продукты (если это не Coca-Cola). А еще запахи, цвета, погоду и вкусы.
С другой стороны, вас это не будет беспокоить. Вы получите возможность хотя бы на некоторое время (часто — пару лет) не думать о своем социальном статусе или о том, к чему привыкли дома. Новый мир поглотит вас полностью. И вы поймете, что материальный успех — это еще не все.
До того как вы поедете жить в другую страну, вам и в голову не придет, что все, что вам захочется забрать с собой, умещается в пару чемоданов. Вы даже не вспомните о половине вещей, которые, как казалось, были очень важны.
Теперь будет казаться: «Возможно все».
Начать жизнь с чистого листа? Эта мысль меня теперь не только вдохновляет, но и утешает. Я знаю, что всегда можно начать заново. Что угодно.
Все станет по-другому.
Но пройдет пара месяцев, и вы освоитесь. И ваше сердце будет переполнять чувство, что вы способны на что-то гораздо большее, чем думали.
«Если вы достаточно смелы, чтобы отбросить все прилично-уютное, а это может быть что угодно: дом, застарелые обиды, — и отправиться в путь за истиной, искать правду в себе или в окружающем вас мире, если вы искренне готовы считать подсказкой все, что произойдет в пути, если примете как учителя каждого, кто вам встретится, и главное — если вы будете готовы принять и простить непростую правду о себе, вот тогда вам и откроется истина» (Элизабет Гилберт).
