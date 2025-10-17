7 полезных и очень вкусных салатов

За длинные праздники мы так устали от тяжелых, не очень полезных блюд и сложных салатов! Некоторые, особо впечатлительные, при слове «майонез» меняются в лице…
Теперь нам хочется еды простой и здоровой, но при этом все-таки вкусной. Мы припасли для вас несколько рецептов аппетитных и сытных салатов с полезными ингредиентами и легкими заправками.
Пряный китайский салат с курицей и кунжутом
Вам потребуется:
1 средняя морковь
половина крупной пекинской капусты
половина пучка кинзы
1 ст. л. семян черного кунжута
1 ст. л. семян белого кунжута
35 г кешью (по желанию)
200-300 г куриного филе
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. белого винного уксуса (по желанию)
2 см корня имбиря
2 ст. л. оливкового масла
1,5 ч. л. кунжутного масла
2-3 пера зеленого лука
соль по вкусу.
Приготовление:
Для заправки в небольшой миске смешайте соевый соус, уксус, оливковое и кунжутное масло, соль и мелко порезанные лук и имбирь. Тщательно перемешайте и дайте настояться. В это время натрите морковь на крупной терке, тонко порежьте пекинскую капусту и мелко порубите кинзу. Куриное филе отварите и разделите руками на крупные кусочки. Овощи и куриное филе положите в большую салатницу, добавьте кунжут, кешью, заправку и хорошо все перемешайте. Вкуснейший салат, от которого все будут в восторге, готов.
Теплый салат с чечевицей
Вам потребуется:
200 г чечевицы
1 луковица
2 ст. л. оливкового масла
150 г шпината
50 г брынзы
3 ст. л. красного винного уксуса
3 стебля сельдерея
2 сладких перца (по желанию)
укроп, орегано по вкусу
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Выложите в кастрюлю чечевицу и залейте 3 стаканами воды.сладкий перец, соль, специи и 2 ст. л. воды. Тушите в течение 5 минут. В готовую чечевицу положите тушеные овощи, уксус, соль и специи. Перемешайте и украсьте салат листьями молодого шпината, сыром и укропом.
Салат с рисом и лососем
Вам потребуется:
200 г риса
350 г копченого лосося
3 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. любых измельченных орехов
1 ч. л. меда
2 ст. л. тыквенных семечек или семечек подсолнечника
щепотка зиры (по желанию)
соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
Отварите рис в большом количестве воды. Пока он варится, нарежьте лосось небольшими кусочками. Слегка обжарьте на сухой сковороде семечки и орешки, постоянно перемешивая. Для заправки смешайте оливковое масло с медом, добавьте соль и специи. Слейте воду из риса, остудите его. Выложите в салатник рис, рыбу и семечки с орешками. Залейте заправкой и перемешайте.
Простой и изысканный салат из феты и свеклы
Вам потребуется:
4 средние свеклы
60 г сыра фета
пучок петрушки
2 зубчика чеснока
2 чайные ложки лимонного сока
черный перец и соль по вкусу
2-3 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
Отварите свеклу до готовности, остудите, очистите. Свеклу и сыр фета нарежьте кубиками. Петрушку мелко нарубите. Для заправки смешайте лимонный сок, оливковое масло и перец. Посолите салат, залейте заправкой и осторожно перемешайте.
Салат с фунчозой, баклажанами и говядиной
Вам потребуется:
300 г филе говядины
250 г баклажанов
1 морковь
4 зубчика чеснока
1 ч. л. натертого на терке корня имбиря
100 г фунчозы
зелень по вкусу
соль
растительное масло
4 ст. л. соевого соуса.
Приготовление:
Нарезать говядину на тонкие полоски (можно слегка подморозить для этого). Замариновать в двух ложках соевого соуса на полчаса, а потом дать жидкости стечь. Тонко нашинковать морковь, чеснок мелко порубить. В воке или глубокой сковороде разогреть растительное масло и обжаривать мясо 10 минут на сильном огне, постоянно помешивая. Положить чеснок и имбирь и жарить одну минуту, а потом добавить морковь и 2 столовые ложки соевого соуса. Перемешать и готовить еще 10 минут, постоянно помешивая.
Отдельно в хорошо разогретом масле обжарить баклажаны, нарезанные полосками. Отварить фунчозу, как указано на упаковке, промыть ее и смешать с мясом и баклажанами. Подавать салат можно и холодным, и горячим, заправив зеленью.
Салат с курицей и сухариками
Вам потребуется:
200 г куриного филе
250 г огурцов
200 г батона
150 г твердого сыра
1 луковица
пучок зеленого салата
2 зубчика чеснока
1 ст. л. белого винного уксуса
3 ст. л. растительного масла
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Обжарьте кубики батона в растительном масле до золотистой корочки. Нарежьте отварное куриное филе и огурцы мелкими кусочками, лук — полукольцами, а сыр натрите на терке. Для заправки смешайте растительное масло, измельченный чеснок, уксус, соль и перец. Сложите все, кроме салата и сухариков, в миску и залейте заправкой.
Зеленый салат порвите руками и осторожно перемешайте с остальными ингредиентами. Посыпьте сухариками и зеленью (перемешивать не нужно) и подавайте на стол.
Хрустящий салат с пастой, яблоком и орехом пекан
Вам потребуется:
200 г шпината или листового салата
полтора стакана ракушек или других некрупных макарон
1 стебель сельдерея
полстакана сушеной клюквы
банка консервированных мандаринов или 5-6 свежих, очищенных и разобранных на дольки
1 большое зеленое яблоко
1 чайная ложка лимонного сока
1/3 стакана орехов пекан (можно заменить на грецкие, кешью)
немного сыра фета
4 ст. л. оливкового или растительного масла
2 ст. л. яблочного уксуса
2 ст. л. белого винного уксуса
2-4 ст. л. сахара
паприка по вкусу
1 столовая ложка мака (по желанию).
Приготовление:
Пока макароны варятся, подготовьте соус. В кухонном комбайне или блендере смешайте масло, яблочный уксус, белый винный уксус, сахар, паприку и мак. Можно просто положить все в небольшую банку, закрыть ее крышкой и хорошенько потрясти. Слейте воду из макарон, промойте их и сразу добавьте несколько ложек заправки, чтобы они пропитались ее вкусом и ароматом. Поставьте макароны охлаждаться в холодильник.
Шпинат положите в миску целиком (если используете салат — порвите его руками), добавьте нарезанный сельдерей, клюкву и мандарины. Яблоко нарежьте на тонкие дольки, сбрызните лимонным соком и положите в салат. Залейте салат заправкой, перемешайте и только затем добавьте холодные макароны. Орехи пекан можно подсушить без масла на сковороде в течение пары минут (грецкие жарить не надо), постоянно помешивая. Посыпьте салат орехами, украсьте раскрошенным сыром фета и подавайте на стол.
