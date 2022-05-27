Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...
  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...

Как выглядело нью-йоркское метро в 1980-х годах

В 1979 году в подземке Нью-Йорка регистрировали 250 тяжких преступлений в неделю. За первые два месяца того года произошло шесть убийств. Ни одно метро в мире не могло сравниться по уровню преступности с нью-йоркским.

Лучший город в мире

Шведский фотограф Уилли Спиллер, живший тогда в Нью-Йорке, задокументировал путешествие по тоннелям подземки со страстным любопытством иностранца, восхищенного скоростью и безумствами того времени. Фотопроект получил название «Ад на колесах».

Это было время появления рэпа, граффити, экранизации видеоигры The Warriors и первого срока Эда Коча на посту мэра города. Фотографии Уилли Спиллера можно назвать визуальным документом того времени, яркой поэмой городу и его жителям.

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх