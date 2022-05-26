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17 чудовищных снимков, которые заставят зашевелиться волосы на голове


Снимки, которые вызывают неподдельный страх.

Снимки, которые вызывают неподдельный страх.

В этом обзоре были собраны снимки невероятные в своей чудовищности. Смотреть их людям слабонервным, впечатлительным или боящимся крови определенно не стоит. Просматривать материалы детям без родителей и подросткам, также крайне не рекомендуется!

1. «А я-то думала, что коалы - это милые плюшевые зверьки...»


Мокрая коала.

Мокрая коала.

 

2. «Я больше никогда не смогу спокойно купаться в реке...»


Рыба-монстр.

Рыба-монстр.

 

3. «Я уже мысленно представляю, как из этого тоннеля выглядывает клоун из романа Стивена Кинга!»


Бесплатные объятия.

Бесплатные объятия.

 

4. «А я на самом деле то совсем и не голоден...»


Суп из зародыша.

Суп из зародыша.

 

5. «Ой-ой-ой! Порыбачу в другой раз!»


Змеи на мосту.

Змеи на мосту.

 

6. Когда на твоем апельсиновом дереве вырос персонаж кинофильма «Чужой»


Чудовищный плод.

Чудовищный плод.

 

7. «Мужчина прекратите! Оно того не стоит!»


Любитель острых ощущений.

Любитель острых ощущений.

 

8. О том, как избавить человека от интернет-зависимости за две секунды


Тарантул на клавиатуре.

Тарантул на клавиатуре.

 

9. Доченька накрасилась - мама упала в обморок


Пугающий макияж.

Пугающий макияж.

 

10. «Кому кусочек пирога?»


Пирог «Лицо».

Пирог «Лицо».

 

11. «Ну, если так нравится, забирай!»


Зубная щетка-заложник.

Зубная щетка-заложник.

 

12. «Пойдем на природу», - говорили они! «Будет весело», - говорили они!


Нашествие пауков.

Нашествие пауков.

 

13. «Спасибо, я лучше в машине посплю!
»


Отель «Клоун».

Отель «Клоун».

 

14. «Ку-ку! Не звали, а я пришла!»


Незваная гостья.

Незваная гостья.

 

15. «Горыныч, ты ли это?»


Трехголовая змея.

Трехголовая змея.

 

16. «А ведь я вчера здесь перекусил...»


Антисанитария.

Антисанитария.

 

17. Это всего лишь стулья... Но выглядят пугающе!


Свалка стульев.

Свалка стульев.

 

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17 чудовищных снимков, которые заставят зашевелиться волосы на голове

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17 чудовищных снимков, которые заставят зашевелиться волосы на головеПодписаться на мой Instagram
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