Как отбелить носки в домашних условиях? Однозначно ответить нельзя. Белоснежные носочки очень быстро пачкаются, а вернуть их былое состояние по силам не каждому.



Что уж говорить о тех, кто, например, занимается спортом. Поддерживать чистоту и белизну носков спортсменов достаточно сложно. Но есть парочка советов, которые точно пригодятся каждой хозяйке.

КАК ОТБЕЛИТЬ НОСКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Полезные советы

Универсальный способ

Как отбелить носки в домашних условиях без труда

Обязательно возьми на заметку.Чтобы не усложнять себе задачу, лучше изначально не допускать образования больших скоплений грязи на белых носках. В идеале их нужно стирать каждый день, сразу же после использования. Более того, не стоит надевать белые носки с черной обувью, если того не требует случай. Такая обувь легко может окрасить ткань и, возможно, носки придется выбросить.Перед стиркой носочки лучше замочить с моющими средствами. Это позволит быстрее отстирать грязь. Старайся также обращать внимание на то, из какого материала сделаны носки. Это поможет при стирке. Например, некоторые виды моющих средств не подходят для синтетики или шерсти.Не забывай, что белую одежду или чулочно-носочные изделия лучше стирать с одеждой такого же цвета или оттенка. Чтобы не допустить возможного окрашивания одежды белого цвета, если что-то вдруг полиняет. Кроме всего прочего, старайся стирать носочки деликатно. Слишком сильное трение может привести к появлению катышков, дырок или растяжек на ткани.Опытные мамы и бабули советуют использовать хозяйственное мыло для того, чтобы вернуть белым носкам идеальный вид. Не зря же когда-то такое мыло было столь популярным.Но этот лайфхак подойдет абсолютно всем, ведь он не требует серьезных трудозатрат и денежных средств.Смочи носки теплой водой. Ткань должна быть влажной, но никак не слишком мокрой. Далее необходимо хорошо натереть каждый носок темным хозяйственным мылом. Такие носки нужно сложить в целлофановый пакет, завязать и оставить на ночь. Пусть мыло делает свою работу. Утром носки достаточно лишь достать из пакета и отправить в стиральную машину. Только не забудь добавить стиральный порошок. Результат тебя приятно удивит.Современные хозяюшки модернизировали такой лайфхак и советуют отправлять грязные носки в микроволновку. Разумеется, не сразу после того как пришли с улицы и сняли обувь. Носки следует замочить, хорошенько намылить, положить в тарелку и поставить в микроволновку на 5 минут. Легкая стирка — и белоснежные носочки тебе обеспечены.Существует еще множество советов для эффективного возвращения белым носкам презентабельного вида. Их замачивают в воде с добавлением отбеливателя, соды, лимонного сока, борной кислоты, уксуса, нашатыря и даже скипидара. Не стоит забывать и о том, что наши бабули кипятили многие вещи, а уже после — стирка или полоскание. Но хитрость с применением темного хозяйственного мыла, кажется, знакома абсолютно всем.