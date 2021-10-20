15 профессий, выбрав которые, вы можете попрощаться с хорошим зрением

Глаза – это зеркало души, а заодно наше окно в мир. Это говорит о том, что глаза нужно беречь – простите за каламбур – как зеницу ока. Тем не менее, частенько работа ставит перед нашими глазами сложные задачи. Имеется в виду не только работа за компьютером, но и такие виды деятельности, в которые вовлечено, например, влияние механических или химических факторов. Хотите знать, как сберечь зрение? Не работайте по 15 профессиям из этого поста!









15. Сварщик

14. Продавец в салоне сотовой связи

13. Технический лаборант химической лаборатории

12. Офисный работник

11. Специалист по анализу данных

10. Спасатель

9. Медсестра приемного отделения

8. Электрик

7. Автомеханик

6. Археолог

5. Работник сельского хозяйства

4. Оператор станка по обработке сырья и металлов

3. Работник пищевой промышленности

2. Водитель грузовика

1. Строитель