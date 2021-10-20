15 профессий, выбрав которые, вы можете попрощаться с хорошим зрением

Глаза – это зеркало души, а заодно наше окно в мир. Это говорит о том, что глаза нужно беречь – простите за каламбур – как зеницу ока. Тем не менее, частенько работа ставит перед нашими глазами сложные задачи. Имеется в виду не только работа за компьютером, но и такие виды деятельности, в которые вовлечено, например, влияние механических или химических факторов. Хотите знать, как сберечь зрение? Не работайте по 15 профессиям из этого поста!
15. Сварщик
Это один из наиболее очевидных пунктов в этом списке. Сварка прекрасна, когда нужно соединить друг с другом два металлических предмета, но совершенно ужасна, когда дело доходит до зрения. Ему вредят яркий свет и сильная волна тепла, не говоря уже о летящих во все стороны со страшной силой искрах.
14. Продавец в салоне сотовой связи
Продавать телефоны может быть опасно! Ни для кого не секрет: использование смартфонов вредит вашим глазам. Голубой свет, исходящий от экранов мобильных устройств, поражает сетчатку глаза. Чтобы избежать ухудшения зрения, специалисты рекомендуют делать перерывы во время работы с мобильным устройством или на компьютере, но это может быть затруднительно, когда вы продаете электронику.
13. Технический лаборант химической лаборатории
В наш век развития инноваций во всех сферах от медицины до пищевой промышленности технический лаборант – очень востребованная профессия. Несмотря на то, что найти такую работу легко, и она неплохо оплачивается, представителям профессии стоит обратить особое внимание на зрение и глаза. Многие химические вещества вызывают аллергические реакции, плохо сказывающиеся на состоянии глаз. Кроме того, даже если не брать в расчет опасные вещества и их попадание в глаза, техникам приходится очень сильно напрягать в глаза, чтобы справляться с повседневными обязанностями – от оценки внешнего вида реактива до необходимых расчетов.
12. Офисный работник
Американская ассоциация оптометрии описывает компьютерный зрительный синдром (КЗС) как «комплекс проблем здоровья глаз и зрения, вызываемых использованием компьютера в процессе работы». КЗС обнаруживается почти у 90% людей, постоянно работающих за компьютером. Конечно, любая административная работа, связанная с компьютерами, практически обрекает человека на этот синдром. Его симптомы – напряжение, сухость глаз, нечеткое зрение, покраснение глаз, чувствительность к свету, головные боли, боль в мышцах шеи и спины.
11. Специалист по анализу данных
Еще одна профессия, почти поголовно подверженная КЗС, – разного рода аналитики, включая аналитиков в сфере безопасности и в различных исследовательских сферах. Те, кто имеет дело со статистикой, смотрят в экран почти круглосуточно. Конечно, зарплаты у аналитиков достойные, и спрос на хорошего аналитика во много раз превышает предложение, однако, возможно, шутки со зрением не стоят того.
10. Спасатель
У этой работы полным-полно недостатков. Во-первых, как правило, платят за нее плохо, во-вторых, круглый год вы сможете работать спасателем лишь в стране с тропическим климатом, а в-третьих, вы принимаете на себя риски – и не только связанные со спасением людей. Постоянное воздействие ультрафиолетовых лучей солнца, в частности, может в конечном счете привести к катаракте и поражениям роговицы.
9. Медсестра приемного отделения
Вы знаете, что нехватка сна вполне может привести к ухудшению зрения? Нашим глазам требуется постоянное увлажнение слезой, а недосып приводит к вредной для глаз сухости, а также к нечеткому зрению и чувствительности к свету. Да, но ведь эти симптомы проходят? Проходят, но не бесследно: в результате недосыпа может развиться ишемическая оптическая нейропатия, затрагивающая зрительный нерв. Поэтому в группе риска находятся все профессии, представители которых мало спят – в том числе медсестры.
8. Электрик
Пожалуй, у электриков наиболее опасная работа из всех возможных: яркий свет, постоянное воздействие тепла, риск удара током – все это делает жизнь электрика, мягко говоря, нескучной. Но знали ли вы, что при электротравме один из основных ударов приходится на глаза? Последствия столкновения с высоким напряжением могут быть любыми вплоть до атрофии зрительного нерва. Так что, даже учитывая неплохие зарплаты и высокий спрос, возможно, с карьерой электрика есть смысл повременить.
7. Автомеханик
Помимо постоянного контакта с острыми и тяжелыми предметами и опасными химическими веществами, а также нахождения большей частью в скрюченной над мотором позе, автомеханик сталкивается и с рисками, связанными со зрением: этот риск связан прежде всего с искрами, образующимися при резке металла и сварке (помните первый пункт?). К счастью, от этого могут частично уберечь защитные очки.
6. Археолог
Большинство археологов – потенциальные или настоящие пациенты окулиста: к этому приводит сочетание КЗС и постоянного воздействия на глаза солнечных лучей. Одной из патологий, которая может возникнуть в результате, является птеригий или крыловидная плева глаза: это поверхностное зарастание роговицы тканью конъюнктивы с образованием треугольной складки. Поскольку такая патология вызывается одновременным воздействием солнечных лучей, ветра и пыли, она получила народное название «глаза серфера». Что ж, хоть и сложно представить себе две более противоположные друг другу профессии, чем археолог и серфер, в этом они схожи.
5. Работник сельского хозяйства
Те, кто работает в сельском хозяйстве, «в одной лодке» с археологами – прежде всего из-за воздействия на глаза солнца и ветра и попадания в них пыли. Кроме того, постоянное нахождение на солнце может привести к солнечным ожогам глаз. Это проявляется в виде ощущения инородного тела в глазу, светобоязни, а в конечном счете – частичной или полной потери зрения. Так что, если вы работаете в поле и чувствуете, что в глаз будто попала маленькая пылинка – возможно, пришло время показаться доктору.
4. Оператор станка по обработке сырья и металлов
Американская ассоциация оптометрии включает эту профессию в список работ, наиболее опасных для глаз. Обрабатывая различные материалы, ее представители сталкиваются с ужасающим количеством мусора и пыли, разлетающихся в разные стороны. На многих заводах для защиты глаз обязательно использование защитных очков, но и они не всегда спасают.
3. Работник пищевой промышленности
Вы когда-нибудь задумывались о том, как производится разного рода готовая еда? Так вот, это производство конвейерного типа, на котором каждый выполняет свою задачу от обработки продуктов до упаковки получившегося изделия, довольно-таки опасно для глаз. Конвейер движется довольно быстро, так что работники рискуют получить в глаза обстрел «шрапнелью» из продуктов, иногда горячих.
2. Водитель грузовика
Водители грузовиков также не обошлись без своей доли риска. В числе прочих неприятностей их могут ждать и проблемы со зрением: из-за постоянного контакта с кондиционированным воздухом они часто сталкиваются с синдромом сухого глаза. Если при этом они еще и носят контактные линзы – глаза лишаются необходимого им доступа к кислороду. Если же водитель, пытаясь избежать такого эффекта от кондиционера, открывает окно – ему в глазах могут попасть инородные тела в виде песка и пыли.
1. Строитель
Главная беда стройки – мелкие детали и частички стройматериалов, летящие во все стороны. Они могут попасть глаз и вызвать самые далеко идущие последствия – вплоть до потери зрения. Существуют и менее очевидные риски такой работы – они схожи с рисками всякого, кто работает руками и находится в постоянном контакте с разнообразнейшим миром микробов. Наконец, список болезней строителей, связанных со зрением, мы завершим катарактой, которая может возникнуть из-за необходимости постоянно находиться на солнце.
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