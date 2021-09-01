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12 устройств времен СССР, способных не на шутку озадачить современную молодежь


Легендарные устройства времен СССР, которые пользуются спросом до сих пор.

Легендарные устройства времен СССР, которые пользуются спросом до сих пор.

Почти 30 лет прошло после распада Советского Союза, а вещи той эпохи, казалось бы, намертво засели в квартирах и домах наших соотечественников. Современная молодежь только посмеется, увидев их, или в недоумении покрутит у виска, однако некоторые предметы быта того времени смело можно назвать вечными.


1. Калькулятор


Калькулятор Электроника МК 59| Фото: BigMuseum.ru.

Калькулятор Электроника МК 59| Фото: BigMuseum.ru.

Настольный микрокалькулятор «Электроника-59», предназначенный для выполнения планово-экономических и бухгалтерских расчетов. Несмотря на то, что некоторым образцам уже около 30 лет, они все также исправно работают.

2. Утюг


Электроутюг с терморегулятором. | Фото: Festima.Ru.

Электроутюг с терморегулятором. | Фото: Festima.Ru.

Электроутюг с терморегулятором и пароувлажнителем 1976 года выпуска с заметным черно-белым проводом. В это может быть трудно поверить, но такие утюги до сих пор используются в быту многими пенсионерами и, кажется, они вечные.

3. Наушники


Наушники ТДС-3. | Фото: Юла.

Наушники ТДС-3. | Фото: Юла.

Современных подростков, наверняка, позабавит дизайн этих наушников. Они были созданы в 1984 году легендарным концерном «Электроника». По информации Novate.ru, эти наушники до сих пор являются самым продаваемым лотом на барахолках и аукционах разнообразных винтажных вещей.

4. Камин


Электрокамин «Уголек-3М». | Фото: fishki.net.

Электрокамин «Уголек-3М». | Фото: fishki.net.

При одном только взгляде на электрокамин «Уголек-3М», вы отметите его восхитительный дизайн. Наверняка, вы будете удивлены тем фактом, что внизу вовсе не настоящие угли, а лишь муляж из тонкого пластика, а языки пламени - это вовсе и не пламя, а всего лишь краска. В верхней части обогревателя есть узкое углубление для воды, которую регулярно нужно туда подливать, чтобы предотвратить пересыхание воздуха.

5. Игровая приставка


Телевизионная игровая приставка. | Фото: cdn.fishki.net.

Телевизионная игровая приставка. | Фото: cdn.fishki.net.

Несмотря на то, что детишки в советские времена по большому счету проводили свой досуг во дворе, но получая в свое владение новую игрушку, с огромным энтузиазмом принимались за ее изучение. Неудивительно, что телевизионная игровая приставка «Видеоспорт», выпускаемая с 1980-го года, имела огромную популярность. На ней можно было играть в футбол, теннис, футбол с гандикапом, лапту и электронный тир. Для последнего в комплекте шел световой пистолет.

6. Плеер


Портативный проигрыватель. | Фото: www.rw6ase.narod.ru.

Портативный проигрыватель. | Фото: www.rw6ase.narod.ru.

Портативный кассетный проигрыватель «Соната П-421С» был голубой мечтой каждого советского подростка. Стоит отметить, в этом нет ничего удивительного, ведь по данным Novate.ru, средняя стоимость такого проигрывателя составляла 130 рублей.

7. Акустическая система


Колонки S 90. | Фото: howinsurancecar.com.

Колонки S 90. | Фото: howinsurancecar.com.

Акустическая система Радиотехника S-90 - одна из немногих вещей того времени, которая пользуется спросом у меломанов и по сей день. Колонки отличаются качественным звуком, а в комплексе с хорошим усилителем способны просто творить чудеса.

8. Фотоаппарат


Легендарный «Зенит». | Фото: www.rus-camera.ru.

Легендарный «Зенит». | Фото: www.rus-camera.ru.

Еще одна легенда советского времени - линейка зеркальных фотоаппаратов «Зенит». Несмотря на существенные недостатки, эта вещица была желанной для каждого любителя фотографии. Стоит отметить, эти фотоаппараты до сих пор в строю, ими пользуются, их продают на аукционах.

9. Щипцы


Щипцы для завивки. | Фото: Одноклассники.

Щипцы для завивки. | Фото: Одноклассники.

Любая современная девчонка покрутит пальцем у виска, если ей предложат воспользоваться чем-то подобным. А вот советские дамы активно использовали именно такие щипцы для завивки. На них не было никаких покрытий, температурных режимов, а о вращающемся шнуре вообще речи ни шло. И тем не менее, волосы в процессе использования этого девайса не горели, не дымились и не загорались.

10. Щетка-пылесос


Щетка-пылесос «Ветерок». | Фото: fishki.net.

Щетка-пылесос «Ветерок». | Фото: fishki.net.

Этот таинственный девайс на самом деле является ручным пылесосом для чистки одежды. Устройство 1985 года выпуска не отличалось большой мощностью, но благодаря качеству деталей исправно работает и по сей день.

11. Советский миксер


Ручной и электромиксер. | Фото: Auction.

Ручной и электромиксер. | Фото: Auction.

Сначала ручной, а позднее электронный миксер помогали советским хозяевам взбивать крема и смешивать ингредиенты. В отличие от современных китайских миксеров, которые сгорают за год, советские образцы можно с уверенностью назвать вечными.

12. Антенна


Телевизионная антенна. | Фото: http://www.rw6ase.narod.ru.

Телевизионная антенна. | Фото: http://www.rw6ase.narod.ru.

Современный подросток вряд ли догадается, что это за устройство, и уж точно не сможет оценить его по достоинству. Но в 1987 году для нормального приема каналов к телевизору нужно было подключать антенну. Например, такую, как эта от завода Москабель.

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12 устройств времен СССР, способных не на шутку озадачить современную молодежь

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12 устройств времен СССР, способных не на шутку озадачить современную молодежьПодписаться на мой Instagram
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