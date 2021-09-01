12 устройств времен СССР, способных не на шутку озадачить современную молодежь

Легендарные устройства времен СССР, которые пользуются спросом до сих пор.
Почти 30 лет прошло после распада Советского Союза, а вещи той эпохи, казалось бы, намертво засели в квартирах и домах наших соотечественников. Современная молодежь только посмеется, увидев их, или в недоумении покрутит у виска, однако некоторые предметы быта того времени смело можно назвать вечными.
1. Калькулятор
Калькулятор Электроника МК 59| Фото: BigMuseum.ru.
Настольный микрокалькулятор «Электроника-59», предназначенный для выполнения планово-экономических и бухгалтерских расчетов. Несмотря на то, что некоторым образцам уже около 30 лет, они все также исправно работают.
2. Утюг
Электроутюг с терморегулятором. | Фото: Festima.Ru.
Электроутюг с терморегулятором и пароувлажнителем 1976 года выпуска с заметным черно-белым проводом. В это может быть трудно поверить, но такие утюги до сих пор используются в быту многими пенсионерами и, кажется, они вечные.
3. Наушники
Наушники ТДС-3. | Фото: Юла.
Современных подростков, наверняка, позабавит дизайн этих наушников. Они были созданы в 1984 году легендарным концерном «Электроника». По информации Novate.ru, эти наушники до сих пор являются самым продаваемым лотом на барахолках и аукционах разнообразных винтажных вещей.
4. Камин
Электрокамин «Уголек-3М». | Фото: fishki.net.
При одном только взгляде на электрокамин «Уголек-3М», вы отметите его восхитительный дизайн. Наверняка, вы будете удивлены тем фактом, что внизу вовсе не настоящие угли, а лишь муляж из тонкого пластика, а языки пламени - это вовсе и не пламя, а всего лишь краска. В верхней части обогревателя есть узкое углубление для воды, которую регулярно нужно туда подливать, чтобы предотвратить пересыхание воздуха.
5. Игровая приставка
Телевизионная игровая приставка. | Фото: cdn.fishki.net.
Несмотря на то, что детишки в советские времена по большому счету проводили свой досуг во дворе, но получая в свое владение новую игрушку, с огромным энтузиазмом принимались за ее изучение. Неудивительно, что телевизионная игровая приставка «Видеоспорт», выпускаемая с 1980-го года, имела огромную популярность. На ней можно было играть в футбол, теннис, футбол с гандикапом, лапту и электронный тир. Для последнего в комплекте шел световой пистолет.
6. Плеер
Портативный проигрыватель. | Фото: www.rw6ase.narod.ru.
Портативный кассетный проигрыватель «Соната П-421С» был голубой мечтой каждого советского подростка. Стоит отметить, в этом нет ничего удивительного, ведь по данным Novate.ru, средняя стоимость такого проигрывателя составляла 130 рублей.
7. Акустическая система
Колонки S 90. | Фото: howinsurancecar.com.
Акустическая система Радиотехника S-90 - одна из немногих вещей того времени, которая пользуется спросом у меломанов и по сей день. Колонки отличаются качественным звуком, а в комплексе с хорошим усилителем способны просто творить чудеса.
8. Фотоаппарат
Легендарный «Зенит». | Фото: www.rus-camera.ru.
Еще одна легенда советского времени - линейка зеркальных фотоаппаратов «Зенит». Несмотря на существенные недостатки, эта вещица была желанной для каждого любителя фотографии. Стоит отметить, эти фотоаппараты до сих пор в строю, ими пользуются, их продают на аукционах.
9. Щипцы
Щипцы для завивки. | Фото: Одноклассники.
Любая современная девчонка покрутит пальцем у виска, если ей предложат воспользоваться чем-то подобным. А вот советские дамы активно использовали именно такие щипцы для завивки. На них не было никаких покрытий, температурных режимов, а о вращающемся шнуре вообще речи ни шло. И тем не менее, волосы в процессе использования этого девайса не горели, не дымились и не загорались.
10. Щетка-пылесос
Щетка-пылесос «Ветерок». | Фото: fishki.net.
Этот таинственный девайс на самом деле является ручным пылесосом для чистки одежды. Устройство 1985 года выпуска не отличалось большой мощностью, но благодаря качеству деталей исправно работает и по сей день.
11. Советский миксер
Ручной и электромиксер. | Фото: Auction.
Сначала ручной, а позднее электронный миксер помогали советским хозяевам взбивать крема и смешивать ингредиенты. В отличие от современных китайских миксеров, которые сгорают за год, советские образцы можно с уверенностью назвать вечными.
12. Антенна
Телевизионная антенна. | Фото: http://www.rw6ase.narod.ru.
Современный подросток вряд ли догадается, что это за устройство, и уж точно не сможет оценить его по достоинству. Но в 1987 году для нормального приема каналов к телевизору нужно было подключать антенну. Например, такую, как эта от завода Москабель.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии