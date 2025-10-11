С нами не соску...
Квартира около пляжа в Испании

Квартира около пляжа в Испании Студия YLAB Arquitectos оформила интерьер апартаментов в Барселоне, Испания. Владельцы этой квартиры с двумя спальнями в современном жилом комплексе в нескольких метрах от пляжа хотели сделать её более просторной, отказавшись от одной из спален, чтобы в полной мере наслаждаться близостью к морю и тишиной этой части города.


Архитекторы соединили основные зоны между собой и с открытой террасой. Новая планировка отдаёт приоритет общему пространству, образованному кухней и гостиной, совмещённому с главной спальней вдоль одного большого окна. Квартира предлагает оптимальные системы хранения в виде больших шкафов от пола до потолка по периметру и вместо внутренних перегородок. Дубовые деревянные шкафы чередуются с облицовкой из белого лака, которая позволяет заподлицо установить распашные двери и спрятать раздвижные двери, деликатно разделяя различные функциональные пространства. Квартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в Испании Квартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в Испании Квартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в ИспанииКвартира около пляжа в Испании Квартира около пляжа в Испании


