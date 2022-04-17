Как собрать большой урожай картофеля с двух грядок

Если правильно подойти к выращиванию картофеля, то даже с 2-3 грядок можно собрать хороший урожай, которого хватит семье на всю зиму. А остальные грядки можно будет отдать под другие культуры!







Первый этап — это выбор сорта картофеля для посадки. От этого во многом зависит урожай. Выбранный сорт картофеля замочите в фунгицидном растворе или просто крепком растворе марганцовки.







После этого картофель за месяц до посадки оставьте в сухом, тёплом месте для прорастания. Считается, что картофель лучше и быстрее прорастает в темноте. Доставать клубни следует только перед непосредственной посадкой.







Когда появятся глазки, сделайте кербовку — небольшие полукруглые надрезы ножом над маленькими глазками. Тогда и они проснутся, пойдут в рост. Это также гарантированно увеличивает урожай картофеля.







Перед посадкой картофеля заложите в лунку органические удобрения. Это может быть зола, яичная скорлупа, перегной, луковая шелуха.







Землю вокруг картофеля можно и даже желательно засыпать мульчей. Подойдут любые срезанные сорняки. Так картофелю будет комфортно, достаточно влажно и свободно.







Во время роста картофель можно дополнительно обработать средствами от вредителей, если в этом есть необходимость. После сбора урожая рекомендуется высеять на грядки любой сидерат, например, горчицу.

После этого землю вместе с выросшей горчицей перекопать, засыпать сверху сеном или листвой. За зиму мульча перегниёт, земля станет рыхлая и питательная — прекрасная подготовка грядок к следующему сезону!Подробнее о том, как вырастить картофель, смотрите в видео ниже: