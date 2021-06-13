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Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Как мы любим самих животных, точно также мы любим смотреть фильмы о животных. Вот лишь 10 выдающихся кинокартин про братьев наших меньших, которые заставят вас заплакать или рассмеяться.

Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Боевой конь


Военная драма Стивена Спилберга рассказывает о коне Джоуи, которого отправляют на поля сражений.

Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Хатико: Самый верный друг


Фильм основан на реальной истории пса Хатико, который девять лет ждал своего умершего хозяина. Не забудьте взять носовой платок перед просмотром.

Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Марли и я


Подобно Хатико, фильм «Марли и я» должен посмотреть каждый владелец домашнего животного. Фильм является напоминанием о том, что домашнее животное является частью семьи и когда оно уходит, остается пустота, которая не может быть ничем заполнена.

Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Гориллы в тумане


«Гориллы в тумане» — правдивая история о Дайан Фосси – этологе, которая пыталась защитить африканских горных горилл от уничтожения. Фильм получил пять номинаций на премию Оскар.

Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Бэйб: Четвероногий малыш


Очаровательный фильм о поросенке Бейбе расскажет о важности доброты и дружбы. Этот трогательный фильм нужно смотреть всей семьей.

Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Наудачу, Бальтазар


Не так много людей видели картину «Наудачу, Бальтазар», но она несомненно может изменить ваш взгляд на мир. Фильм рассказывает историю осла Бальтазара, который, переходя из рук в руки, переживал как доброе, так и жестокое обращение.


Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Рататуй


Кто говорит, что крысы не могут быть очаровательны? Студия Pixar покажет, что они могут быть милыми и даже помогут осуществить мечту.

Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

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