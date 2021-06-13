Десятка отличных фильмов о братьях наших меньших

Как мы любим самих животных, точно также мы любим смотреть фильмы о животных. Вот лишь 10 выдающихся кинокартин про братьев наших меньших, которые заставят вас заплакать или рассмеяться.









Боевой конь

Хатико: Самый верный друг

Марли и я

Гориллы в тумане

Бэйб: Четвероногий малыш

Наудачу, Бальтазар

Рататуй

Жизнь Пи

Счастливые люди: год в тайге

Старый Брехун