Профессия домработницы в стране рабочих и крестьян

В 1920-1930-е гг. наличие домработниц в российских семьях было едва ли не нормой городской жизни. Не сразу понятно, как получилось, что после переворота всей страны с ног на голову и приведения идеологии к равенству и освобождению простых людей от любой эксплуатации, власти не просто не противостояли институту прислуги, но и даже легализовали эту деятельность.
Расцвет класса домработниц в разгар соцреволюции
Институт домашней прислуги, существовавший в России до 1917 года, не соответствовал идеологическим соображениям послереволюционного режима. Избавляться от наемного подсобного труда в новой стране с новыми лозунгами не стали. Пошли по пути наименьшего сопротивления – «осоветили». Слово «прислуга» заменили термином «домашняя работница», а правовое положение наемных работников решили сравнять с остальными трудовыми категориями. В 20-е годы в волну создания всевозможных профессиональных союзов был официально сформирован и «профсоюз домашних хозяек». В его составе имелось большое число членов и от объединения даже выдвигались депутаты в Моссовет.
Кто шел в служанки, и кто имел прислугу
Кухарка профессора Преображенского из «Собачьего сердца» показана фактическим членом семьи./Фото: cs10.ru После голодных 1921-22 годов в города из деревень бежали сотни тысяч выживших жителей. Горожане могли дать им хлеб, крышу над головой и какие-никакие деньги. Еще и государство установило для прислуги законный статус. Поэтому горожанкам помогали по хозяйству преимущественно выходцы из деревень и колхозов. Нанимали и прописывали домработниц не только элитные семьи. Услугами помощниц пользовались советские служащие буквально всех рангов. Профсоюзная статистика от 1934 года утверждает, что более 70 процентов нанимателей составляли служащие, а еще порядка 25 — рабочие! Выходит, в тридцатые годы в советской стране рабочий класс массово держал прислугу.семьи были из привилегированных.
Завербованная прислуга и их роль в громких событиях
В смерти Маяковского некоторые винят домработницу его соседей./Фото: mesbook.ucoz.ru Известный факт, что во времена репрессий 30-х годов некоторые наниматели были отправлены в лагеря по доносу собственной прислуги. Кухарок вербовало правительство. Недоверчивые настроения в адрес домработниц слышны в комедии хрущевского периода – «Девушка без адреса». В снятой по мотивам киноленте Рязанова жена обращается к мужу со словами: «Что такое домработница? Это внутренний враг!». Конечно, такая угроза касалась номенклатурных семей. По утверждению множества исследователей этой темы в московском «Доме на набережной» практически вся прислуга была завербована НКВД и приставлена регулярно следить за своими хозяевами. Некоторые историки выдвигают версию о том, что в заговоре против товарища Кирова напрямую участвовала его домработница. Как известно, первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) был застрелен в Смольном. Убийцу нашли оперативно, но в деле с самого начала фигурировала домработница Мария Волкова. И якобы она, являясь законспирированным платным агентом НКВД, предупреждала о готовящемся покушении. По рассекреченным документам, она прошла серьезную школу осведомителей при уголовном розыске. Выдвигались и версии причастности помощницы по хозяйству к смерти Владимира Маяковского. Есть предположение, что он погиб при непосредственном участии домработницы соседей, которая была его частым собеседником. Будучи человеком с дерзким полетом фантазии, Маяковский в ее присутствии иногда имитировал самоубийство, приставляя незаряженное оружие к виску. Так вот, по версии некоторых исследователей, эта женщина сознательно вложила патрон, выполняя чье-то задание. Как было на самом деле на сегодня достоверно неизвестно, но после похорон Маяковского домработница бесследно исчезла из дома своих нанимателей, и сведения о ней больше нигде не фигурировали.
Полмиллиона официальных домработниц и исчезновение класса
Историки считают, что домработница Кирова была обученным шпионом из НКВД./Фото: factruz.ru По данным переписи 1939 года в Советском Союзе официально значилось более полумиллиона домработниц. Причем историки утверждают, что в начале 30-х их было значительно больше. В 1937-1938 годах номенклатуру массово репрессировали в полном семейном составе. Соответственно, оставалась без работы и прислуга. Ближе к 50-м процесс сокращения домработниц как рабочего класса обострился. В этот период активно развивается система дошкольных детских учреждений, все более доступной становится бытовая техника, растет уровень хозяйственного комфорта в городской среде. Комбинат бытовых советских услуг отличается дешевым и сердитым сервисом. Становятся доступными разовые заказы уборки, стирки, ремонта жилья и техники. Повиляла на ситуацию и паспортизация села, стартовавшая в 1970-х. В результате наем домашней прислуги в таком виде, в каком он существовал в предшествующие годы советской власти, исчез.
