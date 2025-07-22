Как приготовить ужин на скорую руку: 5 сытных и невероятно вкусных блюд

Порой готовка буквально превращается в самую настоящую пытку, отнимая не только драгоценное время, а и силы. Но чтобы следующий поход на кухню не был столь мучительным, а ужин получился максимально вкусным и сытным – воспользуйтесь подборкой рецептов на скорую руку.
1. Лазанья с творогом и шпинатом
Лазанья – сытное итальянское блюдо, перед которым так сложно устоять. И несмотря на то, что на его приготовление уходит как минимум час, можно воспользоваться микроволновкой и сократить это время в несколько раз.
Ингредиенты:
• Листы для лазаньи – 1 небольшая упаковка;
• Шпинат молодой – 1 большой пучок;
• Перец болгарский жёлтый небольшой – 1 шт;
• Творог – 1 стакан;
• Моцарелла – опционально;
• Соус томатный или паста – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Базилик – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Очень аппетитная и сытная лазанья. \ Фото: theoliveblogger.com.
Способ приготовления:
• Листы для лазаньи выложить в глубокую миску и залить крутым кипятком;
• Оставить на три-четыре минуты (или согласно инструкции на упаковке);
• Как только листы станут мягкими, аккуратно переложить их на тарелку;
• Шпинат вымыть под холодной проточной водой;
• Перебрать;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать жидкости стечь;
• После произвольно нарезать;
• Сложить в специальную для микроволновки посуду;
• Накрыть полиэтиленовой плёнкой;
• Сделать несколько дырок в ней;
• Отправить в микроволновку на пару минут, не больше;
• После откинуть на дуршлаг и остудить;
• Моцареллу натереть на крупной тёрке;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать мелким кубиком или тонкой соломкой;
• Смешать с творогом, шпинатом и пропущенным через пресс чесноком;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перемешать;
• В глубокую тарелку налить пару столовых ложек соуса;
• Затем выложить лист ля лазаньи;
• Поверх него слоем средней толщины выложить творожную смесь;
• Посыпать натёртой моцареллой;
• Повторить слои (заканчивая верхним листом для лазаньи);
• Сверху полить томатным соусом и посыпать моцареллой;
• Отправить в микроволновку на полторы-две минуты (или готовить до тех пор, пока моцарелла как следует не расплавится);
• Перед подачей при желании можно посыпать свежей зеленью.
2. Тыквенно-мясной рулет
Мясной рулет с тыквой. \ Фото: bing.com.
Нужно быстро и сытно накормить семью? Тогда тыквенно-мясной рулет – то, что нужно для вкусного семейного ужина.
Ингредиенты:
• Фарш говяжий – 0,5 кг;
• Тыква мякоть – 300 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу.
Тыквенно-мясной рулет. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления;
• Тыкву нарезать небольшим кубиком;
• Обжарить пять-шесть минут на сухой сковороде с антипригарным покрытием;
• После остудить до комнатной температуры;
• Добавить фарш;
• Посолить и поперчить;
• Приправить хлопьями чили;
• Перемешать до однородной массы;
• Выложить в глубокую чашку или миску, пригодную для микроволновки;
• Запекать восемь-двенадцать минут при мощности 250 Вт (время и мощность приготовления выставлять и регулировать в зависимости от возможностей вашей микроволновки);
• Готовый рулет слегка остудить и подать к столу.
3. Пицца
Пицца в чашке. \ Фото: spicebangla.com.
Любите пиццу, но надоело тратить по несколько часов на готовку? Тогда этот рецепт сто процентов оценит каждая уставшая хозяйка, поскольку такая пицца готовится максимально быстро и просто, да и на вкус получается не хуже, чем обычная, запечённая в духовке.
Ингредиенты:
• Мука – 8 ч.л;
• Колбаски острые тонкие – 2 шт;
• Молоко – 6 ч.л;
• Моцарелла – опционально;
• Масло оливковое – опционально;
• Томатный соус или паста – опционально;
• Смесь итальянских трав – по вкусу;
• Разрыхлитель – щепотка;
• Сода пищевая – щепотка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Пицца на скорую руку. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• В глубокой чашке, подходящей для микроволновки, смешать соду с мукой, разрыхлителем, солью и смесью молотых перцев;
• Влить молоко и немного подсолнечного масла;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• После добавить томатную пасту или соус;
• Равномерно распределить по поверхности теста;
• Колбаски нарезать кружками средней толщины;
• Выложить поверх теста;
• Сверху сдобрить прованскими травами и щедро посыпать тёртым сыром;
• Отравить в микроволновку (время и мощность регулировать исходя из данных печи);
• Готовить до тех пор, пока тесто не поднимется, и начинка не начнёт пузыриться;
• Перед подачей можно посыпать свежей петрушкой.
4. Киш
Киш в чашке. \ Фото: img.taste.com.au.
Быстро, просто и очень вкусно – всё, что нужно знать про киш с ветчиной и шпинатом.
Ингредиенты:
• Яйца – 1-2 шт;
• Шпинат молодой свежий – 1 маленький пучок;
• Молоко – опционально;
• Ветчина – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Зелень свежая – для подачи;
• Сыр – опционально.
Киш в микроволновке. \ Фото: amodadoflavio.pt.
Способ приготовления:
• Шпинат вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Хорошенько просушить;
• После нарезать;
• Сложить в чашку;
• Накрыть бумажным полотенцем и поставить в микроволновку;
• Готовить около полутора минут на полной мощности;
• После достать из микроволновки;
• Вбить яйца;
• Добавить натёртый на крупную тёрку сыр и мелко нарезанную ветчину;
• Залить молоком;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать хорошенько;
• Накрыть бумажным полотенцем;
• Отправить в микроволновку;
• Готовить три-четыре минуты на полной мощности или до полной готовности (проверять шпажкой или зубочисткой);
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
5. «Паста» с томатами и ветчиной
Паста с томатами. \ Фото: assets.bonappetit.com.
И завершает пятёрку сытных блюд – «паста» с томатами и ветчиной.
Ингредиенты:
• Вермишель быстрого приготовления – 1 пачка;
• Томаты черри или коктейльные – 3 шт;
• Ветчина – опционально;
• Сыр или жирный творог – опционально;
• Вода кипяток – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Паста на скорую руку. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Вермишель залить кипятком;
• Накрыть крышкой или тарелкой;
• Оставить на несколько минут;
• После жидкость слить;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать кружками средней толщины или разрезать на дольки;
• Выложить в чашку с вермишелью;
• Ветчину нарезать мелким кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Посыпать всё тёртым сыром или творогом;
• Отправить в микроволновую печь;
• Готовить до тех пор, пока сыр или творог не расплавится;
• После подать к столу.
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