Неприхотливые комнатные растения

Эти 8 растений помогут вам создать зелёный оазис в квартире с минимальными затратами на уход и максимумом эстетического удовольствия.
Каждый раз, глядя на фото уютных интерьеров в Pinterest, руки так и тянутся завести пару горшочков с зеленью. Но реальность жестока: на практике вместо джунглей в квартире обычно грустно стоящий кактус и тот на последнем издыхании.
Замиокулькас (или «Долларовое дерево»)
Растение, которое обещает богатство, но требует минимум вложений – в уходе, конечно. Оно стойкое, выносливое и отлично себя чувствует даже в тени. Замиокулькас простит вам забытые поливки и отсутствие солнечных лучей, зато всегда будет выглядеть шикарно.
Сансевиерия (Щучий хвост)
Эта растительная «королева ночи» не только стильно впишется в любой интерьер, но и очищает воздух, как настоящий фильтр. Не требует частого полива и любит находиться подальше от прямых солнечных лучей – идеальный вариант для тех, кто забывает о своих растениях.
Монстера
Монстера – это безусловная звезда Pinterest. Её резные листья делают интерьер стильным и уютным. Хотите джунгли прямо у себя в гостиной? Монстера с этим справится. И да, она неприхотлива в уходе – регулярный полив и рассеянный свет, и она вас не подведет.
Хлорофитум
Хлорофитум – это универсальный «боец». Он просто любит жить, даже если его забывают поливать на несколько дней.
Фикус Бенджамина
Этот стильное домашнее дерево создает атмосферу как в маленьком лесу. Ему нужно чуть больше света, но в целом он очень неприхотлив. Идеален для тех, кто мечтает о масштабных растениях, но не готов вкладываться в их сложный уход.
Спатифиллум (или «Женское счастье»)
Название говорит само за себя! Спатифиллум не только украсит дом своими нежными белыми цветами, но и способен выживать в условиях низкой влажности и слабого освещения. Немного воды, и он снова во всей красе.
Кактусы и суккуленты
Если у вас всегда была проблема с уходом за растениями – попробуйте кактусы и суккуленты. Они настолько выносливы, что могут неделями жить без полива. А разнообразие форм и цветов просто поражает. Небольшие горшочки с этими «пустынными королями» легко создадут атмосферу стиля в любом уголке квартиры.
Пеперомия
Маленькое, но очень стильное растение, идеально подходит для подоконников и полок. Пеперомия устойчива к засухам и легко адаптируется к условиям квартиры. А ее компактные размеры делают её идеальной для небольших пространств.
