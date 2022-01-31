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Крокодиловая ферма в провинции Чонбури для любителей острых ощущений

Хотите испытать себя на прочность? Соскучились за острыми ощущениями? В таком случае советую вам посетить крокодиловую ферму в провинции Чонбури в Таиланде!

Крокодиловая ферма в провинции Чонбури для любителей острых ощущений

Крокодиловая ферма в провинции Чонбури для любителей острых ощущений

У хозяина крокодилов предпринимательская жилка работает во всю. Уже более 3-х лет он приглашает туристов взойти на плот и дразнить голодных рептилий. Всё, что защищает людей от кровожадных крокодильчиков — незначительное ограждение.

Крокодиловая ферма в провинции Чонбури для любителей острых ощущений

Власти Таиланда обратили внимания на необычный аттракцион только после заявления в Twitter таксиста Джона Хока:

“Это выглядит настолько опасным, что я не мог не сфотографировать. На тот момент там были китайские туристы, некоторые были напуганы, другие испытывали восторг”, — рассказал он.

Крокодиловая ферма в провинции Чонбури для любителей острых ощущений

Хотя владелец фермы заявляет, что его бизнес вполне безопасен:

“Мы не пускаем больше 15 человек на плот. У нас никогда не было проблем, посетители очень довольны. Мы следим за их безопасностью очень внимательно”.

Крокодиловая ферма в провинции Чонбури для любителей острых ощущений

Надеюсь, что крокодилы голодные только в брошюрах и они не захотят попробовать на вкус незадачливого туриста.

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