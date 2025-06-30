О чём говорит ваш любимый цвет

Ответьте на вопрос, какой ваш любимый цвет? А какой цвет нравился раньше? А до того? Возможно, вы считали, что любовь к определенному цвету прописана на генетическом уровне и никогда не изменяется? Ведь на то он и любимый. А любимым не изменяют.



Зато у ученых есть пару теорий, которые объясняют заинтересованному человечеству, что влияет на выбор того или иного цвета и что на вкус и цвет фломастеры могут быть разными у одного и того же индивида. А если ваш любимый – голубой, что скорее всего, как считают серьезные исследователи, то и на этот счет у них есть замечательная теория.

Цвета – один из самых значимых атрибутов повседневной жизни. Ребёнок уже в возрасте 2-3 месяцев начинает различать игрушки по цветам и неодинаково реагировать на разный окрас погремушек. Уже на этой стадии развития можно говорить о самоидентификации и выбирать любимчиков. Стивен Палмер и Карен Шлосс всю жизнь изучали цвета и их воздействие и авторитетно заявляют, что тяга к специфическим оттенкам обусловлена в первую очередь эмоциональными ассоциациями. Например, если вы терпеть не можете брокколи, никого не удивит, что зеленый цвет не вызывает у вас теплых чувств. А если вы любитель общаться с помощью эмодзи, то желтый цвет вам в руки. Конечно, бывают сложные ситуации, когда один и тот же цвет имеет позитивную и отрицательную коннотацию . Например, коричневый — это одновременно и цвет шоколада, и цвет совсем не шоколада. На всем белом свете отыскался только один безупречный колер. «Если взять и сложить все объекты синего цвета, то неожиданно окажется, что все они вызывают положительные эмоции», — делится открытием Карэн Шлосс, доцент кафедры психологии в университете Висконсина. «Чтобы найти по-настоящему негативные синие объекты, нужно еще постараться. А те, которые кажутся негативными, оказываются не на столько уж и синими при более пристальном рассмотрении».Ученые в своих исследованиях чаще всего оперируют понятиями «синие небеса» и «чистая вода», потому что наука должна быть объективной, и именно эти ассоциации являются интернациональными, независимо от пола, расы и прописки человека. Американский Институт цвета Pantone назвал «классический синий» цветовым трендом 2020 года в честь того, что это самый популярный цвет. В компании описывают фаворита словами «успокаивающий» и «умиротворяющий», и рассчитывают, что он принесет всем мир и спокойствие в следующем году. Может возникнуть правомерный вопрос: «Неужели я покупаю синий автомобиль, халат и чехол на телефон, только потому, что думаю о небесах?» Не обязательно. В 2011 году психологи изучали связь между фанатизмом студентов и цветами-символами соответствующих учебных заведений, а именно: синий с золотым – в Беркли, и красный с белым – в Стэнфорде. Учащиеся не только предпочитали цвета своего учебного заведения больше, чем цвета своих конкурентов, но оказалось, что чем больше ученики были преданны своей альма-матер, тем более им импонировала родная расцветка. Естественно, никто не выбирает вуз по цвету флаг. Но исследования иллюстрируют, что человеческий опыт является определяющим связующим звеном между чувствами и предпочтениями. В 2013 году та же пара ученых затеяла игру, чтобы заставить испытуемых испытывать смешанные чувства. Одной группе были показаны изображения «хороших» красных (красные розы, спелая клубника) и «плохих» зеленых (сопли, рвота). Другой группе предложили «хорошие» зеленые изображения (доллары, мятное мороженое, авокадо) и «неприятные» красные (прыщи, солнечные ожоги, снимки с операций). Эти эксперименты явно повлияли на восприятие соответствующих цветов у участников, правда, на короткое время. На следующий день отвращение к «плохим» цветам значительно поубавилось. Цветовые предпочтения склонны к изменениям в зависимости от времен года. Осенние цвета, такие как коричневый, золотой и оранжевый, обычно не сидят на пике популярности, но когда начинается листопад, отношение к этим оттенкам изменяется в лучшую сторону. Итак, теперь вы знаете, что любимый цвет вы не получаете по наследству. И если у вас весь шкаф забит черными или красными платьями, есть смысл пойти в магазин и купить вещь какого-нибудь другого цвета, чтобы проверить, а вдруг вы любите эти вещи не потому, что ваш любимый цвет красный, а потому, что это ваши любимые вещи, а вот цвет можно подобрать и получше.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: