«Боевой крот»: как в Советском Союзе пытались сделать подземную лодку

Идея подземных кораблей появилась очень давно. /Фото: hostingkartinok.com.

Красная угроза из-под земли! /Фото: drive2.ru.

С высокой долей вероятности, ничего подобного в СССР на самом деле не делали. /Фото: yandex.ru.

Реальные бурильные машины не могут и половины того, о чем мечтали военные. /Фото: optransport.bg.