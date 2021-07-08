«Боевой крот»: как в Советском Союзе пытались сделать подземную лодку

Идея создания подземной лодки появилась достаточно давно, однако плоть она стала обретать только в XX веке. Наибольшие усилия в попытках создания полноценной субтеррины прилагали конструкторы Советского Союза и Германии еще до начала Второй мировой войны. Инженерами был представлен целый волок проектов разной степени реалистичности. Все изменилось после Второй мировой войны.
Идея подземных кораблей появилась очень давно. /Фото: hostingkartinok.com.
Когда закончилась Великая Отечественная война, в руки советской разведки попали многочисленные немецкие разработки. В их числе были и наработки Германии в области создания субтеррин – подземных кораблей для военных целей. Получение новой информации позволило дать небольшой толчок в развитии аналогичного советского проекта, который на тот момент зашел в «творческий тупик». В Германии проект носил название «Змей Мидграда», что служили отсылкой к германо-скандинавской мифологии. В СССР же инициатива получила название «Боевой крот».
Красная угроза из-под земли! /Фото: drive2.ru.
Группа ученых, которая занималась созданием подземной лодки, была создана непосредственно в Академии наук СССР по распоряжению министра государственной безопасности Абакумова. По некоторым данным, к проекту был подключен в том числе академик А.Д Сахаров и профессор Г.И Бабат. Активнее всего проект развивался при Хрущеве, который был глубоко заинтересован в разработке принципиально новых видов вооружения.
С высокой долей вероятности, ничего подобного в СССР на самом деле не делали. /Фото: yandex.ru.
Предполагалось, что машины класса «Боевой крот» можно будет использовать для осуществления подкопов под укрепления противника или под стратегически важные объекты с целью нанесения им значительного ущерба и нарушениях их работоспособности.
Интересный факт: по неподтвержденным данным, завод по сборке «кротов» был построен на территории современной Украины. Первый экземпляр был собран уже через 2 года и отправлен на испытания.
Реальные бурильные машины не могут и половины того, о чем мечтали военные. /Фото: optransport.bg.
При длине в 35 метров бурильная машина должна была вмещать экипаж из 5-7 человек, а также десант из 15 человек. В «кроте» был также грузовой отсек, который позволял перевозить до 1 тонны взрывчатки. Скорость движения машины составляла 7 км/ч. По некоторым данным испытания подземной лодки проходили в Уральских горах и закончились не очень хорошо, что заставило заморозить проект. В конечном итоге инициативу и вовсе закрыли. Случилось это уже при Брежневе.
Интересный факт: в 1960-е годы о «Боевом кроте» писал широко известный американский журнал «Популярная механика». Учитывая тот факт, что подобного рода проекты всегда были строго засекречены, есть немалые основания полагать, что на самом деле никакого «Боевого крота» в СССР не существовало, а данные машины была лишь очередным пропагандистским жупелом. Например, в журнале писалось о том, что советы хотят использовать машины такого рода для доставки ядерных бомб под Калифорнию, взрывы которых были бы приняты за землетрясения.
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