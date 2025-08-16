5 старейших ж/д вокзалов мира, которые стойко выдержали испытание временем

1. Станция Ливерпуль-роуд в Манчестере (Великобритания)

Станция Ливерпуль-роуд – первый полноценный железнодорожный вокзал в мире (Манчестер, Великобритания). | Фото: commons.m.wikimedia.org.

Теперь старейшая железнодорожная станция выступает в роли Музея науки и промышленности Манчестера (Станция Ливерпуль-роуд, Великобритания).

У первых пассажиров пребывание на ж/д станции ассоциировалось с увеселительными садами Vauxhall Gardens, что со временем привело к появлению слова «вокзал».

2. Лейпцигский баварский вокзал (Германия)

Leipzig Bayerischer Bahnhof – старейший вокзал Германии, который закрыли лишь в 2011 году.

Поскольку старинное здание железнодорожного вокзала охраняется законом, его наконец-то привели в порядок (Leipzig Bayerischer Bahnhof, Германия).

3. Восточный вокзал Парижа (Франция)

Первый ж/вокзал в Париже был построен по проекту архитектора Ф. Дюкне (Paris Gare de l'Est). | Фото: abstour.by.

Почти за 175 лет образ одного из старейших вокзалов мира совсем не изменился (Paris Gare de l'Est, Франция). | Фото: ru.wikipedia.org.

Восточный вокзал Парижа стал образцом для строительства монументальных и даже роскошных железнодорожных вокзалов по всему (Франция).

4. Витебский вокзал в Санкт-Петербурге

Старинное здание Царскосельского вокзала и его приемник, спроектированный архитектором С. А. Бржозовским (Санкт-Петербург).

Здание теперь уже Витебского вокзала не раз перестраивалось, но и сегодня мы можем полюбоваться величием, роскошью и красотой первого российского ж/д вокзала (Санкт-Петербург).

5. Железнодорожный вокзал Штральзунда (Германия)

Первое здание вокзала было построено из дерева, чтобы в случае военного столкновения его можно было быстро уничтожить (Stralsund Hauptbahnhof, Германия). | Фото: de.wikipedia.org.

Неоготический вид вокзала стал визитной карточкой немецкого города Штральзунд (Stralsund Hauptbahnhof). | Фото: einkaufsbahnhof.de.

В 1990-х здания вокзала и перроны были отремонтированы, а последние полностью накрыли стеклянной крышей (Stralsund Hauptbahnhof, Германия).