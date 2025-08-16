5 старейших ж/д вокзалов мира, которые стойко выдержали испытание временем

Начиная с паровозов XIX века до современных высокоскоростных поездов XXI века, железнодорожное сообщение было важной частью истории человечества на протяжении двух столетий. Развиваясь и революционизируя, поезда очень быстро стали неотъемлемой частью любого развитого государства, значительно облегчая и ускоряя передвижение путешествующих.
1. Станция Ливерпуль-роуд в Манчестере (Великобритания)
Станция Ливерпуль-роуд – первый полноценный железнодорожный вокзал в мире (Манчестер, Великобритания). | Фото: commons.m.wikimedia.org.
Теперь старейшая железнодорожная станция выступает в роли Музея науки и промышленности Манчестера (Станция Ливерпуль-роуд, Великобритания).
Открытая в 1830 году, станция Ливерпуль-роуд в Манчестере – это старейший сохранившийся железнодорожный вокзал в мире. Мало того Ливерпуль-роуд была и первой в мире междугородней станцией, которая стала главным связующим звеном между городами (дорогу проложили в 1823 году). На строительство здания никто средств не жалел, строили основательно и с размахом, поэтому у него хватило ресурса бесперебойно работать 145 лет, пока не закрыли этот транспортный узел, превратив его в Музей науки и промышленности Манчестера (1975 г.). Его экспозиции, в основном, приурочены истории железнодорожного транспорта и промышленности, которая обеспечивала всем необходимым отрасль, при этом неизменно подчеркивается ключевая роль в промышленной революции Великобритании одного из самых прогрессивных ее городов.
У первых пассажиров пребывание на ж/д станции ассоциировалось с увеселительными садами Vauxhall Gardens, что со временем привело к появлению слова «вокзал».
Интересный факт: Мало кто знает, что слово «вокзал» изначально никакого отношения к ж/д станциям не имело. Предполагают, что слово образовалось от названия общественного сада, где народ гулял и веселился. Находился Vauxhall Gardens в пригороде Лондона, который носил такое же название. Подобная организация общественного пространства очень быстро стала довольно популярной в крупных городах европейских стран, а затем и вовсе стало нарицательным, видоизменяясь, пока не превратилось в вокзал, которыми и стали называть крупные станции. А произошло это потому, что в первое время в роскошных залах ожидания играл оркестр, что напоминало большинству пассажиров о веселом времяпровождении в «воксалах» (увеселительных садах).
2. Лейпцигский баварский вокзал (Германия)
Leipzig Bayerischer Bahnhof – старейший вокзал Германии, который закрыли лишь в 2011 году.
Открытый в 1842 году, Лейпцигский баварский вокзал (Leipzig Bayerischer Bahnhof) служил конечной станцией первой железнодорожной линии дальнего следования в Германии, которая соединила Лейпциг с городом Альтенбург. Он был спроектирован немецким архитектором Кристианом Августом Эдуардом Пётчем, который умело соединил характерные черты классического стиля с индустриальными элементами. Сегодня Лейпцигский баварский вокзал остался без железнодорожных путей, поскольку нужно было провести подземную скоростную железную дорогу «Городской тоннель». Теперь в здании исторической станции находится ресторан Bayerischer Bahnhof с собственной пивоварней. Помимо прочего, здесь варят и подают традиционный лейпцигский Gose (сорт пива), а под ним находится остановка того самого «Городского туннеля».
Поскольку старинное здание железнодорожного вокзала охраняется законом, его наконец-то привели в порядок (Leipzig Bayerischer Bahnhof, Германия).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что ни лондонская станция, ни Баварский вокзал не могут похвастаться вневременной организацией пространства. Идеальным прообразом современных вокзалов стал вокзал в Брюсселе, открытый в 1835 году. В нем было все, начиная с величественного вида и больших окон, и заканчивая привычными для большинства жителей планеты удобствами: зал ожидания с местами для сидения, кассы, буфет, туалеты, камеры хранения багажа, включая ручную кладь. На перроне можно было увидеть станционного дежурного в форме, который звонил в колокол, когда поезд прибывал и отправлялся. К сожалению, бельгийцы не сохранили здание. В 1845 году его пришлось расширять, так в городе появился вокзал Brussel-Noord, современный же комплекс был построен в 1952 году.
3. Восточный вокзал Парижа (Франция)
Первый ж/вокзал в Париже был построен по проекту архитектора Ф. Дюкне (Paris Gare de l'Est). | Фото: abstour.by.
Почти за 175 лет образ одного из старейших вокзалов мира совсем не изменился (Paris Gare de l'Est, Франция). | Фото: ru.wikipedia.org.
Восточный вокзал (фр. Paris Gare de l'Est) – один из семи железнодорожных вокзалов Парижа, являющийся одним из старейших в мире. Открывшийся в 1849 году, он соединил столицу Франции с пунктами назначения на северо-востоке страны, с Германией, Люксембургом и за его пределами. Спроектированный Ф. Дюкне он имеет структуру подобную первому Брюссельскому вокзалу, а значит и проектирование более поздних транзитных железнодорожных узлов опирались на культовый образец, который сохранился и до наших дней.
Восточный вокзал Парижа стал образцом для строительства монументальных и даже роскошных железнодорожных вокзалов по всему (Франция).
Именно ему весь мир обязан монументальностью сооружений и наличию вокзальных часов, богато украшенными фасадами и обилием скульптур, крытыми перронами и огромными окнами (включая центральный арочный пролет). Кстати сказать, отсюда в октябре 1883 года был отправлен первый поезд известный как Venice Simplon Orient-Express (тот самый Восточный экспресс). С Восточного вокзала Парижа отправлялись солдаты, участвовавшие в боях Первой мировой войны. Чтобы почтить их подвиг, прямо в главном зале вокзала была установлена скульптура, а над билетными кассами тематические панно.
4. Витебский вокзал в Санкт-Петербурге
Старинное здание Царскосельского вокзала и его приемник, спроектированный архитектором С. А. Бржозовским (Санкт-Петербург).
Царская Россия, имея неограниченные сырьевые возможности, не отставала от передовых европейских стран в развитии промышленности, и в железнодорожном строительстве тоже. С появлением Царскосельской железной дороги возникла необходимость в строительстве узловой станции, ее впопыхах возвели из дерева и открыли в 1837 году. На смену одноэтажному зданию Царскосельского вокзала пришло каменное здание, но его также мы не можем увидеть сегодня, поскольку на этом месте находится одно из самых красивых монументальных зданий Северной столицы, спроектированное С. А. Бржозовским (в лучших традициях русского модерна начала XX века, 1902-1904 гг.).
Здание теперь уже Витебского вокзала не раз перестраивалось, но и сегодня мы можем полюбоваться величием, роскошью и красотой первого российского ж/д вокзала (Санкт-Петербург).
Стоит отметить, что этот вокзал чаще всего имел честь принимать высоких гостей, для них был построен отдельный императорский павильон, в котором ожидали прибытия состава члены монаршей семьи во главе с самим императором, а также прибывающие в Санкт-Петербург иностранные делегации.
5. Железнодорожный вокзал Штральзунда (Германия)
Первое здание вокзала было построено из дерева, чтобы в случае военного столкновения его можно было быстро уничтожить (Stralsund Hauptbahnhof, Германия). | Фото: de.wikipedia.org.
Неоготический вид вокзала стал визитной карточкой немецкого города Штральзунд (Stralsund Hauptbahnhof). | Фото: einkaufsbahnhof.de.
Открытию (в 1863 году) первого ж/д вокзала в Штральзунд (Stralsund Hauptbahnhof) предшествовали два десятилетия упорных трудов штральзундских купцов и предпринимателей, вложивших немалые средства в строительство железной дороги (ветка Ангермюнде-Штральзунд) и самого здания, которое было образцом деревянного зодчества железнодорожной архитектуры XIX века. Это здание просуществовало недолго, когда старейший город Померании потерял статус военного укрепления, необходимость в уничтожении транспортного узла отпала, началось строительство более фундаментального здания уже из кирпича. Новая версия вокзала была построена в неоготическом стиле с большим центральным залом, высоким потолком и огромными окнами по проекту Александра Рюделя, позже его реконструировали под руководством Ханса Штуббе.
В 1990-х здания вокзала и перроны были отремонтированы, а последние полностью накрыли стеклянной крышей (Stralsund Hauptbahnhof, Германия).
Открытие нового объекта состоялось в 1905 году, который, кстати сказать, также не раз перестраивался и достраивался, прежде чем превратиться в одну из главных визитных карточек города. Сегодня вокзал является крупным транспортным узлом Штральзунда, пассажиры которого могут путешествовать по всей Германии и за ее пределами, включая Берлин, Гамбург, Росток и Копенгаген.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии