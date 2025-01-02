Как использовать остатки краски и добавить интерьеру изюминку

Если после ремонта у вас осталось небольшое ведерко краски (хоть вы и старались максимально точно все рассчитать), советуем не выбрасывать его, а немного освежить интерьер. Novate.ru делится несколькими идеями, как с помощью краски добавить квартире немного акцентов. Спойлер: талантами художника обладать необязательно.

Идея 1: Используйте колор-блок

Идея 2: Покрасьте кашпо

Идея 3: Измените цвет вазы

Идея 4: Задекорируйте откосы

Идея 5: Покрасьте дверной проем

Идея 6: …или дверь

Идея 7: Обновите стул

Идея 8: Перекрасьте рамки

Идея 9: Обновите кухонный гарнитур

Гармоничное сочетание двух цветов на стене.Небольшое количество краски можно использовать по-разному, но один из самых простых вариантов, требующих от вас минимум усилий – это создание эффекта колор-блок на одной из стен. Сочетать можно самые разные оттенки: контрастные, оттенки одного цвета, близкие тона спектра (желтый и оранжевый, красный и розовый), и пр. Чтобы было проще понять, насколько хорошо оттенки сочетаются между собой, воспользуйтесь помощью цветового круга Иттена.Если вы не уверены, что вам будет комфортно в ярком интерьере, примените этот прием в комнате, где проводите меньше всего времени, например, в прихожей или в ванной. Душа требует экспериментов? Тогда раскрасьте спальню или гостиную.Кстати, колор-блока подходит не только для декора, но также для визуального выделения какой-то зоны. Например, с его помощью можно сделать акцент на рабочем месте, туалетном столике с зеркалом, книжных полках. А чтобы новые цвета не смотрелись слишком пестро, «поддержите» их с помощью мебели, текстиля, декоративных элементов.На заметку: Колор-блок кажется слишком сложным? Есть вариант попроще. Напишите на стенах вдохновляющие фразы или сделайте композицию из геометрических фигур с помощью обычного малярного скотча – получится интересно.Оригинальный вариант покраски цветочных кашпо.Если краски совсем мало и на масштабные работы такого количества не хватит, можно использовать ее для оформления набольших предметов, например, цветочных горшков. Покрасьте кашпо полностью в один цвет или сделайте красивые акварельные разводы – важно, чтобы готовый горшок не выбивался из общего интерьера, а лишь стал привлекательным акцентом. Отлично, если у вас осталась краска, с помощью которой вы оформляли акцентную стену. Тогда кашпо такого же цвета создадут цельную композицию.Результат до и после покраски.Небольшим количеством краски можно обновить не только горшок. Если у вас есть старенькая, потрепанная жизнью ваза, которую вы давно хотели выбросить, но рука не поднималась, попробуйте покрасить ее в новый цвет – кто знает, возможно, после такого апгрейда она получит второй шанс. Здесь все так же, как и с кашпо – покрасьте вазу в один тон или сделайте красивый узор. Кстати, хаотичные мазки и легкая небрежность ничуть не испортят изделие, а наоборот, придадут ему особого шарма. Поэтому не отказывайте себе в творчестве из-за страха сделать что-то плохо или неидеально – не зря существует фраза «Я художник – я так вижу».Покрасьте откосы в яркий цвет.А почему бы не выделить в комнате зону окон? Если не боитесь экспериментов, можете использовать яркие цвета: красный, желтый, зеленый, голубой. Будет смотреться дерзко и оригинально. В дополнение по периметру окна можно будет сделать обрамление в виде полос или горошин – получится очень интересная композиция. На первый взгляд такой прием может показаться too much, но с другой стороны, это отличное решение, если вы хотите впустить в комнату максимум солнечного света и не планируете вешать шторы. Можно покрасить полностью окно, а можно выделить только откосы – выбирайте вариант, который лучше впишется в ваш интерьер.Выбирайте яркий или нейтральный цвет для дверного проемаПосле откосов можно плавно переходить к дверному поему. Это отличное интерьерное решение, если нет двери, но между пространствами хочется провести четкую границу. Выбранный цвет не обязательно должен быть ярким: если в комнатах светлые стены, проем может быть любого оттенка, все равно на контрасте он будет выделяться. Лучше всего использовать такой прием для проема между прихожей и гостиной, хотя на кухне также будет смотреться интересно.Покрасьте дверь в один цвет или используйте колор-блокА как насчет того, чтобы не останавливаться на дверном проеме м покрасить всю дверь? Согласны, это смелый шаг, но зато вход в комнату сразу будет создавать нужное настроение. Алгоритм покраски очень простой и не требует особых знаний и навыков: с помощью специального химического состава удалите старое покрытие, нанесите шпаклевку, обработайте поверхность шкуркой и приступайте непосредственно к процессу покраски, используя кисть или валик. Отлично, если у вас осталась после ремонта эмаль алкидная – это дна из самых надежных, нетоксичных и бюджетных красок.Стул до и после покраски.Как насчет того, чтобы подарить новую жизнь старым вещам? Это особенно актуально, если в квартире есть старая советская мебель, которая портит интерьер, но и выбрасывать ее тоже не хочется. Если осталось много краски, можно обновить шкаф, комод или сервант, если же ее совсем мало, то для модернизации отлично подойдет стул.Итак, для начала очистите поверхность от пыли и загрязнений с помощью растворителя. Далее отшлифуйте поверхность наждачной бумагой, чтобы покрытие было идеально гладким. Удалите образовавшуюся пыль влажной тканью, после чего загрунтуйте поверхность и нанесите несколько слоев краски (новый слой можно наносить только после того, как полностью высох старый). Вуаля – перед вами красивый, стильный и оригинальный предмет интерьера, который превзошел все ожидания.Немного обновили цвет рамок.Еще одна шикарная идея для использования маленького количества краски – перекраска рам для картин, постеров и фотографий. Так вы сможете не только обновить и визуально преобразить их, но заодно и связать с другими предметами интерьера либо стенами, окрашенными в тот же оттенок. Кстати, совсем необязательно полностью красить раму в один цвет. Можно пойти более оригинальным путем: оставьте часть рамы и самого изображения нетронутым, а по краям покрасьте их в два насыщенных цвета, близких друг другу. В итоге у вас получится интересный арт-объект, притягивающий взгляд. Обратите внимание, что сюжет картины должен хорошо просматриваться, поэтому не слишком увлекайтесь.Если осталось много краски, можно изменить цвет фасадов на кухнеКупили краску с большим запасом, а в итоге использовали совсем немного? Ничего страшного, есть отличный вариант, куда деть такое количество отделочного материала. Самое время обновить кухонный гарнитур! Да-да, вы все правильно поняли. Если шкафчики уже давно намекают вам, что их пора заменить, но на новую мебель нет денег, перекраска станет прекрасным вариантом. Это простая, но вместе с тем радикальная идея, которая создаст впечатление полного преображения кухни.Снимите фасады с модулей, отшлифуйте наждачным листом, тщательно прогрунтуйте, чтобы усилить сцепление, а затем нанесите краску при помощи валика или кисти. Обязательно дождитесь полного высыхания, прежде чем приступать к новому слою. Заново собирать гарнитур лучше через пару дней после завершения работ – важно убедиться в том, что фасады хорошо просохли.