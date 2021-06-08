О чем не говорят в автошколе: 12 советов для водителей-новичков

1. Проверьте зеркала, правильно ли они установлены

Чтобы избежать появления слепой зоны, боковые зеркала заднего вида следует настроить правильно / Фото: yandex.ua

2. Учитесь чувствовать расположение колес

Научиться чувствовать расположение колес помогут простые пластиковые бутылки / Фото: YouTube

3. Просушка тормозов после проезда по луже

После преодоления лужи тормозные колодки следует просушить / Фото: vehiclescene.com

4. Следите за тем, как маневрируют высокие автомобили, движущиеся впереди

Обращайте внимание на грузовой автотранспорт, идущий впереди / Фото: ntv.ru

5. Если не заводится машина, включайте свет

Если в мороз двигатель не заводится сразу, разогрейте его, включив автомобильное радио / Фото: sud.ua

6. Активируйте кондиционер

Даже если кондиционер не нужен, следует его периодически включать / Фото: rudorogi.ru

7. Парковаться следует, ориентируясь на зеркала и окна

Парковаться будет проще, если использовать простые рекомендации / Фото: avtopulsar.ru

8. Зеркало в салоне нужно опускать ночью

Зеркало в салоне имеет два режима: дневной и ночной / Фото: m.123ru.net

9. Использование ручного тормоза на постоянной основе

Ручным тормозом необходимо пользоваться регулярно, за исключением сильных морозов / Фото: uk.ilovevaquero.com

10. Следите за идущим в соседней полосе автотранспортом

Внимательно следите за идущим по соседней полосе транспортом / Фото: kazanfirst.ru

11. Избегайте иллюзии малой скорости

На прямой дороге скорость не ощущается / Фото: wallpaperscraft.ru

12. Не следует выворачивать раньше времени колеса

Чтобы избежать аварии, не выворачивайте колеса раньше, чем начнете поворачивать / Фото: yandex.com