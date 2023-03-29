Москитные сетки за копейки

Москитную сетку совсем не трудно сделать своими руками. Только нужно знать, из каких материалов её собрать. Оцените простую и полезную идею ниже!
Кабель-канал подрезать под углом 90 градусов, чтобы соединить углы. Склеить углы с помощью супер-клея и пищевой соды.
Также вырезать небольшую выемку посередине рамы, чтобы установить поперечную перекладину из того же кабель-канала.
Натянуть москитную сетку.
Молотком осторожно прикрепить вторую половину кабель-канала, натягивая сетку.
Лишнюю сетку обрезать острым канцелярским ножом.
Закрепить вторую часть канала поперёк.
Закрепить на окне уголками. Бюджетный и быстрый вариант!
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Москитную сетку совсем не трудно сделать своими руками. Только нужно знать, из каких материалов её собрать. Оцените простую и полезную идею ниже!
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