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Москитные сетки за копейки

Москитную сетку совсем не трудно сделать своими руками. Только нужно знать, из каких материалов её собрать. Оцените простую и полезную идею ниже!

Москитные сетки за копейки

Кабель-канал подрезать под углом 90 градусов, чтобы соединить углы. Склеить углы с помощью супер-клея и пищевой соды.

Москитные сетки за копейки

Также вырезать небольшую выемку посередине рамы, чтобы установить поперечную перекладину из того же кабель-канала.

Москитные сетки за копейки

Натянуть москитную сетку.

Москитные сетки за копейки

Молотком осторожно прикрепить вторую половину кабель-канала, натягивая сетку.

Москитные сетки за копейки

Лишнюю сетку обрезать острым канцелярским ножом.

Москитные сетки за копейки

Закрепить вторую часть канала поперёк.

Москитные сетки за копейки

Закрепить на окне уголками. Бюджетный и быстрый вариант!

Москитные сетки за копейки
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Москитная сеткаидея

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