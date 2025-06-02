Почему иметь дом в лесу – на самом деле плохая идея

В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он задумывается об уединении от всего остального мира. Начинают посещать мысли о том, что было бы совсем не плохо построить домик где-нибудь в лесной глуши, подальше от людей, суеты и проблем. Но действительно ли так сладка вся эта «лесная романтика»?
1. «Бабки, бабки, ***а! Бабки!»
Сначала - деньги. /Фото: pinterest.com.
Как известно, счастье не в деньгах, а в их количестве. Шутки-шутками, но постройка дома в лесу - занятие не из дешевых. И как это не банально, но и именно вопрос денег вынуждает большинство граждан отказаться от планов на лесное строительство. Однако, самый дешевый «голый» участок в лесу обойдется покупателю примерно в 3-5 раз дороже аналогичного по площади где-нибудь в коттеджном поселке. И это, еще не говоря о всех последующих сопутствующих благоустройству и строительству тратах. Вот только даже гора денег еще не позволит вам утрясти любой вопрос, ибо…
2. «Нельзя просто так взять и построить»
А еще нужен подходящий участок. /Фото: goodfon.com.
Купить участок в лесу не так уж сложно. Были бы деньги… Другой вопрос в том, что нельзя просто так взять и построить на нем жилой дом. Для этого участок должен иметь совершенно конкретный «вид разрешенного использования» (ВРИ). Увы и ах, но на многих лесных земельных участках жилищное строительство запрещено в соответствии с нормами действующего законодательства. Таким образом отношение земли к конкретному ВРИ серьезно сужает ассортимент и раздувает цену.
3. «Мощный ствол!»
Деревья придется рубить. /Фото: wallpaperscraft.com.
А точнее разрешение от государства на то, чтобы привести на своем участке всякий мощный древесный ствол из вертикального в горизонтальное положение. Другими словами, придется раздобыть разрешение на рубку деревьев. При этом уладить вопросы с местными органами на эту тему - не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. План вырубки должен быть соотнесен с проектом готовящегося дома. При этом если местным экспертам и чиновникам что-то не понравится, проект дома придется утверждать повторно. При малейшей же попытке заняться «самодеятельностью» присутствует 100% риск нарваться на штраф от местного лесничества. Но даже если вы справитесь с «государственной стихией», спрос за дом посреди леса может прилететь от самой Матери-природы. А все потому, что…
4. «Укрепление деревьев»
Остальные придется укреплять. /Фото: goodfon.com.
Еще одна «интересная» процедура, через которую скорее всего придется пройти лесным поселенцам. Исключения составляют, пожалуй, лишь те случаи, когда рядом с домом потенциально опасном расстоянии не остается ни одного дерева. Однако, подобную зачистку будет не просто утвердить у местных чиновников. Во всех остальных случаях, деревья рядом с домом придется дополнительно укреплять для того, чтобы они не рухнули на крышу. Для этого придется нанимать специалистов, которые осуществят каблинг стволов при помощи тросов и специального оборудования. Но эта и все упомянутые выше проблему меркнут на фоне…
5. «Отсутствие инфраструктуры»
А дорога есть? /Фото: goodfon.com.
И в данном случае речь идет даже не про такие основополагающие вещи, как свет, вода, канализация и отопление. В этом отношении многое действительно можно сделать самому. Все это как ни странно – вторично. А первичен в нашем случае такой банальный вопрос, как дорога. Есть ли к месту вашего уединения обычная хотя бы грунтовая дорога? Как вы будете добираться в ближайший населенный пункт в магазин и аптеку? Как до вас сможет добраться скорая помощь или пожарная служба? Ну, и главный вопрос: есть ли та самая дорога, по которой к месту строительства сможет добраться специальная техника?
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