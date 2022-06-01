Фейхоа: полезные свойства

Поздней осенью на полках супермаркетов и на рынках, как правило, появляется множество экзотических фруктов. Не составляет исключение и фейхоа.
Польза и вред этого фрукта заключены в его составе. И хотя фейхоа низкокалорийный (всего около 50 ккал на 100 граммов), частое его употребление может привести к передозировке йода.
Что ты за фрукт, фейхоа?
Фейхоа относится к виду вечнозелёных плодовых деревьев рода Акка семейства Миртовые. Родиной его считается Южная Америка, сейчас его с успехом выращивают в субтропической полосе Кавказа и Крыма, а также в Азербайджане и Туркменистане. Преимущественно, именно отсюда он поступает к нам.
Фейхоа обычно собирают недозрелыми, т.к. при этом ягоды не травмируются при транспортировке и прекрасно дозревают.
По вкусовым своим характеристикам и запаху плод фейхоа имеет сходство с земляникой, киви и ананасом. Обычно употребляют в пищу только полностью созревшие мягкие плоды. Но поскольку в спелом состоянии они легко повреждаются и портятся, то рекомендуется покупать твердые плоды и оставлять на пару дней в холодильнике до полного его созревания. Плод считается полностью созревшим, когда его мякоть напоминает желе. Запомните, чем спелее фейхоа, тем лучше проявляются его полезные свойства. Есть еще одна примета, следуя которой, вы сможете правильно выбрать фейхоа: проверьте мякоть плода, она должна быть прозрачной. Если вы на рынке, то вежливо попросите разрезать фейхоа. В том случае, если мякоть внутри белая, то фрукт не дозревший, если коричневого цвета — испорчен.
Полезные свойства фейхоа
Йод — это главное богатство фейхоа. По содержанию его в плоде фейхоа вполне может сравниться с рыбой или другими морепродуктами. В отличие от рыбы фейхоа содержит очень полезные водорастворимые соединения йода, прекрасно усваиваемые организмом человека.
Также плоды этого тропического растения щедро наполнены витамином С, велико содержание в них сахарозы, клетчатки и пектина. Исходя из этих характеристик, фейхоа рекомендуют при таких заболеваниях, как атеросклероз, пиелонефрит, при болезнях ЖКХ и при простуде. Он используется в качестве диетического продукта и как средство, укрепляющее иммунитет.
В кожуре фейхоа содержится богатый запас антиоксидантов, однако не всякий может съесть ее в свежем виде — она отличается чрезмерной терпкостью. Однако кожуру фейхоа можно смело сушить и употреблять, к примеру, в качестве экзотической чайной добавки.
Как едят фейхоа — практика
Спелые плоды можно употреблять как в свежем виде, так и использовать для приготовления самых различных блюд. Если вы желаете употребить фейхоа в сыром виде, отдельно, то промойте плод и, не снимая кожуры, разрежьте пополам и при помощи чайной ложки выберете мякоть. Кого не пугает терпкость фейхоа, можно плод порезать тонкими дольками и съесть так. В том случае, если фейхоа участвует в составе какого-то блюда, то, как правило, следует аккуратно снять кожуру. Затем следует натереть фейхоа или нарезать мелкими кубиками — это уже как потребует рецепт.
Мякоть фейхоа обладает очень приятным, нежным землянично-ананасовым вкусом и ароматом. При этом кожица на вкус терпкая, немного вяжет, но в целом довольно съедобна. Кто-то любит есть фейхоа целиком, срезав только хвостик. Другие разрезают ягоды пополам и вычерпывают ароматную мякоть ложечкой.
Рецепты с фейхоа
Все рецепты с применением фейхоа делают блюда очень оригинальными и необычными на вкус.
Фейхоа отлично сочетается с овощами и другими фруктами, поэтому смело его добавляйте в салаты из этих ингредиентов. К примеру, салат из свеклы с фейхоа и грецкими орехами. По желанию можно добавить сюда и апельсины.
Соусы с добавлением фейхоа придают пикантность мясным блюдам.
Восхитителен этот тропический плод в десертах и выпечке, где его используют в качестве начинки. Как вариант вкусного десерта: натертый фейхоа, сдобренный сметаной.
Любителям такого блюда как курица с черносливом, обязательно понравится курочка, приготовленная с фейхоа.
Практикуют разнообразные консервации из плодов фейхоа.
Также хороши сваренные витаминные напитки.
Самым распространенным и простым рецептом является этот: в пропорции один к одному мелко нарезанные плоды фейхоа засыпают сахаром, после чего перетирают. Это вкусно и полезно для вашей иммунной системы.
Плоды фейхоа, строго говоря, как и плоды любимого нами арбуза, – это ягода.
Кожица фейхоа – хороший источник антиоксидантов, но из-за специфического вкуса его чаще чистят перед употреблением. Можно высушить шкурки и использовать как ароматизатор для домашнего чая.
Лепестки цветов кустарника фейхоа тоже съедобны, имеют нежный яблочный привкус. Их можно обжарить во фритюре – получатся сладкие чипсы. Можно приправить ими салат.
Варенье из этого фрукта называется ФейхОевое (ударение на второй слог). Хотя все-таки «варенье из фейхоа» – звучит привычнее нашему уху.
©
Если вам нужна наливная парфюмерия оптом, обратите внимание на ТМ Reni - один из самых популярных производителей парфюмерии на разлив.
Свежие комментарии