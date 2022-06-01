Поздней осенью на полках супермаркетов и на рынках, как правило, появляется множество экзотических фруктов. Не составляет исключение и фейхоа.



Польза и вред этого фрукта заключены в его составе. И хотя фейхоа низкокалорийный (всего около 50 ккал на 100 граммов), частое его употребление может привести к передозировке йода.



Что ты за фрукт, фейхоа?

Полезные свойства фейхоа

Как едят фейхоа — практика

Рецепты с фейхоа