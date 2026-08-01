5 популярных заблуждений о выживании в дикой природе, навязанных нам кино



Заблуждения о выживании. /Фото: yahoo.com. Заблуждения о выживании. /Фото: yahoo.com.

Сегодня, когда для большинства жителей нашей планеты (61%) началась «счастливая» эпоха урбанизма, природа манит особенно. Неподдельный интерес со стороны публики вызывают всевозможные художественные произведения о столкновении человека с дикой стихией. При этом важно не забывать о том, что художественные произведения очень часто искажают представления о подлинном выживании. Сегодня, когда для большинства жителей нашей планеты (61%) началась «счастливая» эпоха урбанизма, природа манит особенно. Неподдельный интерес со стороны публики вызывают всевозможные художественные произведения о столкновении человека с дикой стихией. При этом важно не забывать о том, что художественные произведения очень часто искажают представления о подлинном выживании.

1. Экстремальная хирургия



Случай – реальный. Но исключительный. /Фото: outdoorrevival.com. Случай – реальный. Но исключительный. /Фото: outdoorrevival.com.

В своё время был такой скандальный художественный фильм «127 часов». Поговаривают, что во время его премьеры несколько человек в зале потеряли сознание из-за чего пришлось вызывать скорую… По сюжету картины альпинист оказался в западне: его руку придавил и раздавил 360-килограмовый булыжник. После 127 часов в западе у героя начиная гангрена, что неминуемо должна привести к его гибели. Тогда альпинист при помощи перочинного ножа и плоскогубцев производит себе ампутацию мёртвой руки.

Возможно ли такое в жизни? В основе фильма лежит вполне реальная история американского альпиниста Арона Ралстона, который оказался в аналогичной ситуации и был вынужден провести себе курс «экстремальной полевой хирургии». Чтобы остаться живым, Арону пришлось ампутировать себе кисть… Однако, случай мужчины восходит к так называемой «ошибке выжившего». По словам врачей, шансы Арона на выживание были где-то в районе 1%. На самом деле, спасся мужчина только чудом. Когда его подобрали спасатели, он уже потерял 25% крови, находясь тем самым на грани смерти. Впрочем, перед силой воли и тягой к жизни Арона можно только снять шляпу.

2. Телесное тепло



История реальная, но в фильме сильно сгустили в угоду драматизму. /Фото: kommersant.ru. История реальная, но в фильме сильно сгустили в угоду драматизму. /Фото: kommersant.ru.

Ещё один фильм произведший фурор в своё время – «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. История повествует о том, как тяжело раненный охотник за пушниной пытается выжить в условиях сурового американского севера. По ходу фильма герой сталкивается не только с суровой погодой, но также дикими зверями и самым страшным врагом – человеком. Фильм изобилует одновременно омерзительными и интересными приёмами выживания. Например, в одном из моментов герой прячется от холода в выпотрошенной туше погибшей и ещё тёплой лошади.

Нельзя не отметить, что в основе сюжета «Выжившего» так же лежит реальная история американского охотника Хью Гласса. Вот только нужно ли говорить, что киношники в угоду накала драматизма значительно сгустили краски? Реальный Гласс действительно смог преодолеть почти 300 км без еды и снаряжения будучи тяжело раненым (крепкий был мужик). Но приключений Ди Каприо на его долю всё-таки не выпало. Что же до пряток от холода в туше лошади, то подобное в условиях зимы крайне маловероятно. В лучшем случае туша может стать источником тёплой крови и мяса, но на морозе задубеет она всего за несколько часов.

3. Нельзя просто так взять и достать



Колотые раны самые опасные. /Фото: ru.freepik.com. Колотые раны самые опасные. /Фото: ru.freepik.com.

Ещё одно популярное клише в кино – малозначительность колотых ранений. Сложно сосчитать картины, где герой избавлялся бы от стрелы или клинка, торчащего из его тела так, будто это какая-то пустяковая заноза. После чего ещё и продолжал «ураганить» в кадре как ни в чём не бывало! Всё это конечно же, сильное допущение в угоду зрелищности и драматизму. В жизни всё обстоит куда прозаичней.

Начнём с главного: колотое ранение – одно из страшнейших в принципе. И дело здесь не только в том, что колотая рана с большой вероятностью повреждает внутренние органы. В первую очередь проблема в том, что попытка извлечь потусторонний предмет из тела в 9.5 из 10 случаев оборачивается обильным кровотечением. При этом во взрослом человеке в среднем около 5 литров багровой «аква виты». Потеря 3.5 литров (около 55-60%) – гарантированная смерть. Без оказания срочной медицинской помощи «вытечь» человек с колотой раной может за считанные минуты. И что ещё немаловажно, по мере усиления кровопотери человек стремительно слабеет в результате резкого перепада давления в организме.

4. «(Не) пей из копытца»



Пить сырую воду можно только через фильтр. /Фото: habr.com. Пить сырую воду можно только через фильтр. /Фото: habr.com.

Увы, если попить из «копытца», то станешь ты далеко не козлёночком, а хладным трупом. Но скорее всего не сразу, а после нескольких «увлекательных» часов жара, бреда и неконтролируемого извержения жидкостей как спереди, так и сзади. Звучит не слишком романтично, не так ли? Увы, возможность пить откуда угодно, включая реки и озёра, а также потреблять мясную/рыбную продукцию в слабо обработанном или даже сыром виде – ещё одно весьма распространённое художественно клише.

Конечно, в былые времена люди были «покрепче». Современный человек в этом отношении куда слабее из-за негативного отбора и близкого знакомства с антибиотиками. Впрочем, не стоит забывать, что «позитивный» отбор в старину зиждился на чудовищной детской смертности (около 70%). А ещё тем обстоятельством, что с теми же паразитами люди жили рука об руку всю жизнь. Жили «душа в душу», но опять-таки недолго. Поэтому едва ли суперспособность пить спокойно воду из речки стоит того, чтобы в 35 чувствовать себя как 65.

5. Легкодоступный огонь



Добыть огонь не просто. /Фото: Кинопоиск. Добыть огонь не просто. /Фото: Кинопоиск.

Художественная культура не со зла навязала стереотип о том, что добыча огня традиционными методами – это легко и просто. Исключения в художественной культуре есть, например, драма «Изгой» с Томом Хэнксом. Там «городского мальчика» хотя всё в итоге и получается, но достигается это через систематическое получение травм и ранений… Это куда ближе к жизни, хотя человек, ни разу не добывавший огонь трением, в реальности скорее всего его и не добудет. Ибо занятие это при кажущейся простоте крайне нетривиальное и травмоопасное. Благо сегодня огниво и кресало входит не только в наборы выживания, но даже в некоторые универсальные ножи. Впрочем, высекать искру тоже лучше потренироваться до похода.