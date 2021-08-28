9 модных уловок королевских особ, которые стоит позаимствовать и для себя

1. Чулки под цвет кожи

Королевская особа обязана надевать чулки телесного цвета. / Фото: zimbio.com

2. Искусственный мех для монархов

Женщинам из королевской семьи запрещено носить натуральный мех. / Фото: praew.com

3. Одинаковые наряды

Кейт Миддлтон надевает одни и те же платья для выхода в свет. / Фото: pinterest.ru

4. Утяжелители для юбок и платьев

Чтобы юбка не развевалась, в подол вшивают специальные утяжелители

5. Схожая цветовая гамма

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети. / Фото: edinstvennaya.ua

6. Маленькие сумочки и клатчи

Девушки из королевской семьи носят клатчи на официальных приемах. / Фото: 1plus1.ua

7. Натуральный макияж

Королевским особам разрешено делать только натуральный макияж. / Фото: krauzer.ru

8. Аккуратные прически

Прическа королев, принцесс и герцогинь должна быть идеальной. / Фото: graziamagazine.ru

9. Нюдовый маникюр

Нюдовый маникюр Меган Маркл. / Фото: eva.ru