9 модных уловок королевских особ, которые стоит позаимствовать и для себя

Несмотря на всеобщее заблуждение, быть членом королевской семьи совсем не так просто, как многие полагают. Необходимо не только тщательно контролировать свои эмоции и движения, но также следить за внешним видом, доводя свои действия до автоматизма. Предлагаем вашему вниманию 9 модных привычек королевских особ. Проверьте, возможно, у вас они тоже есть.
1. Чулки под цвет кожи
Королевская особа обязана надевать чулки телесного цвета. / Фото: zimbio.com
Согласно протоколу, королевская особа не может появиться на официальном мероприятии без чулок под цвет кожи. Их отсутствие считается моветоном и вызывает бурю негативных эмоций со стороны общества. Большинство представительниц прекрасного пола уже давно привыкли надевать чулки под юбку и платье. Исключением является лишь Меган Маркл, которая иногда появляется на приемах без данного предмета гардероба.
2. Искусственный мех для монархов
Женщинам из королевской семьи запрещено носить натуральный мех. / Фото: praew.com
Несмотря на то, что натуральный мех является признаком роскоши и достатка, в Британии королевские особы его не носят, отдавая предпочтение вещам из искусственных материалов. Это связано с законом, введенным королем Эдуардом III, еще в XIV веке. Согласно ему, женщины, которые относились к монаршей семье, не могли носить шубы из натурального меха. Доподлинно неизвестно, что сподвигло Эдуарда принять подобное решение, однако вот уже семь столетий королевские особы неукоснительно следуют этому правилу.
3. Одинаковые наряды
Кейт Миддлтон надевает одни и те же платья для выхода в свет. / Фото: pinterest.ru
Обычно члены королевской семьи (точнее, прекрасная их половина) не появляются на разных мероприятиях в одних и тех же нарядах. Было даже принято решение «помечать» их, чтобы в обществе не ходили ненужные слухи. Первой, кто нарушил это правило, стала бережливая и прагматичная Кейт Миддлтон. Покупая одежду демократичных марок, и надевая одни и те же наряды на разные мероприятия, герцогиня Кембриджская вызвала любовь, восхищение и уважение миллионов. Таким образом Кейт демонстрирует свою близость к народу, что не может не находить отклик в сердцах людей.
Интересный факт: Знаменитый английский стилист Рошель Уайт высказала предположение, что, возможно, Кейт Миддлтон на самом деле не появляется в одних и тех же нарядах дважды. Просто полюбившиеся модели одежды и обуви она покупает в нескольких экземплярах.
4. Утяжелители для юбок и платьев
Чтобы юбка не развевалась, в подол вшивают специальные утяжелители
Все прекрасно помнят великолепную Мэрилин Монро и ее летящую юбку, которая красиво развевалась на ветру. Однако королевские особы не могут себе позволить подобные вольности, особенно, если речь идет об официальных приемах. Поэтому, после того, как Королева Елизавета II, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и другие представители монаршей семьи несколько раз попали в неловкие ситуации из-за развевающейся юбки, было принято решение пришивать к подолу специальные утяжелители. Возьмите на заметку этот лайфхак, ведь можно будет смело ходить в красивых воздушных юбках и платьях даже в ветреную погоду.
5. Схожая цветовая гамма
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети. / Фото: edinstvennaya.ua
Принц Уильям и Кейт Миддлтон раньше часто появлялись на публике в нарядах, которые перекликались между собой по цветовой гамме. Теперь такую же тенденцию пресса замечает и в одежде их детей. Маленьких Джорджа, Шарлотту и даже крошку Луи одевают в наряды, схожие по цвету с платьями их мамы. Такой «фэмили лук» выглядит очень мило и вызывает умиление у всех окружающих.
6. Маленькие сумочки и клатчи
Девушки из королевской семьи носят клатчи на официальных приемах. / Фото: 1plus1.ua
Даже если бы у королевских особ было бы несколько пар рук, они вряд ли смогли бы здороваться со всеми желающими. Но ведь и оскорбить людей монархи также не имеют права. В связи с этим, королевская семья придумала своеобразный лайфхак. Дамы дополняют свои наряды исключительно маленькими сумочками и клатчами, которые не принято вешать на плечо. Таким образом, они избегают нежелательных рукопожатий, ведь их руки заняты крохотным аксессуаром. Если говорить об исключениях, то нельзя не вспомнить Меган Маркл (снова). Она часто использует в качестве приветствия именно рукопожатие, а также раздает автографы всем желающим.
7. Натуральный макияж
Королевским особам разрешено делать только натуральный макияж. / Фото: krauzer.ru
Строгие запреты в королевской семье касаются не только обуви и одежды, но также макияжа. Он должен быть максимально натуральным, с применением минимального набора косметики. Так, например, королева Елизавета II пользуется лишь пудрой Ever Matte Mineral Powder Compact в оттенке Transparent Fair и красной помадой Elizabeth Arden. Что касается Кейт Миддлтон и Меган Маркл, то их очень редко видят на публике с яркими губами и подведенными глазами – герцогини предпочитают нюдовый макияж. Кстати, контуринг и хайлайтеры строго запрещены, так как они могут спровоцировать появление излишнего блеска и теней на фотографиях. Еще одно правило королевского этикета гласит, что поправлять мейкап можно лишь в дамской комнате, но ни в коем случае не на публике.
8. Аккуратные прически
Прическа королев, принцесс и герцогинь должна быть идеальной. / Фото: graziamagazine.ru
Несмотря на то, что в моду уже давно и прочно вошли небрежные пучки, пляжные локоны и естественные укладки, Елизавета II не устает повторять, что нужно следить за волосами. Прическа должна быть максимально аккуратной, волосок к волоску. В качестве примера можно привести неподвижные укладки принцессы Дианы. Вот примерно такого же эффекта должны добиваться члены королевской семьи. Увы, Меган Маркл до сих пор не научилась делать идеальные прически, согласно протоколу.
9. Нюдовый маникюр
Нюдовый маникюр Меган Маркл. / Фото: eva.ru
Если вы любите делать маникюр в нюдовых оттенках, то можете смело сравнить себя с королевскими особами. Дамы при дворе используют исключительно нежные натуральные оттенки лаков для ногтей, такие как бежевый и светло-розовый. Например, Елизавета II вот уже 28 лет пользуется полупрозрачным нюдом. Ее выбор - марка Essie в оттенке Ballet Slippers.
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