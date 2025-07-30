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Выдающиеся канатные дороги мира

Первые, еще античные канатные дороги использовались как раз для переправки грузов. В средние века жители горных местностей стали переправляться через ущелья в корзинах. Такими переправами пользуются и по сей день, например, в Гималаях. Сегодня в объективе 12 самых страшных, длинных, высокогорных, старых и других выдающихся канатных дорог мира.

Выдающиеся канатные дороги мира Текст: Анастасии Новиковой, Forbes

Первая из канатных дорог в современном понимании была запущена в Швейцарии в 1866 году и доставляла туристов на смотровую площадку. В России дебют канатной дороги состоялся в 1871 году: использовалась она для перевозки леса через заболоченную местность. А настоящий бум строительства подвесных дорог пришелся на вторую половину XX века, когда активно начал развиваться горнолыжный спорт. 1. Канатная дорога Гентинг (Малайзия): самая быстрая Гентинг — город развлечений на высоте 2 000 метров над уровнем моря. Его называют Лас-Вегасом Малайзии: здесь построено 20 фешенебельных отелей, несколько парков аттракционов и даже единственное в стране легальное казино. Выдающиеся канатные дороги мира Империя Гентинг — детище китайца Лим Гох Тонга. Когда он впервые озвучил идею строительства высокогорного курорта, его подняли на смех: в конце 1960-х местность покрывали девственные тропические джунгли. Но Тонг продолжал упорствовать, и в 1971 году открыл свои двери первый отель. Затем заработало казино, после чего в Гентинг повалили толпы приезжих. Выдающиеся канатные дороги мира Помимо многочисленных хвалебных эпитетов Гентинг также может похвастаться самой быстрой в мире канатной дорогой. Скорость движения подвесных кабинок составляет 6 м/с, и 3 380 метров, отделяющих Гентинг от нижней станции, которая находится в поселке Куала Кубу Бару, путешественники преодолевают всего за 11 минут. Выдающиеся канатные дороги мира Большая часть маршрута канатки, открывшейся 21 февраля 1997 года, пролегает над джунглями, и в безоблачную погоду с высоты можно разглядеть снующих внизу обезьян.
Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: 10 малазийских ринггитов ($3) в обе стороны. Выдающиеся канатные дороги мира Выдающиеся канатные дороги мира 2. Канатная дорога Гульмарг (Индия): самая высокогорная С 1948 года Кашмир является яблоком раздора в отношениях между Индией и Пакистаном. Две страны более полувека делят спорные территории, из-за чего регион долгое время считался опасным для туризма. Выдающиеся канатные дороги мира В последние годы боевые действия в штате Джамму и Кашмир прекратились, и местные власти смогли заняться развитием туристической инфраструктуры. Сегодня в штате насчитывается с десяток туристических мест, и одно из них — Гульмарг — самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях. Выдающиеся канатные дороги мира Именно здесь в 2005 году Соня Ганди запустила канатную дорогу, по сей день остающуюся самой высокогорной в мире. Первая секция дороги начала функционировать еще весной 1998 года, и тогда максимальная высота подъема составляла 3 100 м. Вторая секция позволила подниматься на высоту 4 114 м. Выдающиеся канатные дороги мира Общая длина канатки составляет 5 км, а пропускная способность — 600 человек в час. Кстати, до открытия подвесной дороги лыжников в горы поднимали на вертолетах, что делало стоимость катания во всех смыслах слова заоблачной. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: разовый подъем — первая фаза 150 рупий ($2.7), вторая фаза — 250 рупий ($4.6). 3. Канатная дорога Sternensauser (Швейцария): самая страшная Самая необычная канатная дорога в мире функционирует на швейцарском курорте Хох-Ибриг. Для того чтобы прокатиться на ней, не нужно садиться в кабинку и держать наготове фотоаппарат — надо надеть шлем и пристегнуться ремнями безопасности. Дело в том, что по подвесной дороге Sternensauser пассажиры движутся под тяжестью собственного тела. Канатка представляет собой кабель, натянутый между несколькими платформами на высоте 75 м над землей. Кстати, именно Sternensauser является самой длинной кабельной дорогой подобного типа в мире. Выдающиеся канатные дороги мира Начало маршрута находится возле верхней станции кресельного подъемника и ведет вниз к станции, расположенной в долине. Во время движения пассажир развивает скорость от 70 до 90 км/ч, благодаря чему создается ощущение свободного полета. Говорят, что выброс адреналина во время спуска по Sternensauser не меньше, чем при прыжке с парашютом. Выдающиеся канатные дороги мира Единственным минусом кабельной дороги является то, что прокатиться по ней можно только в летний период. К спуску допускаются взрослые и дети, достигшие девятилетнего возраста, ростом не ниже 130 см. Допустимый вес пассажира — от 30 до 125 кг. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: 70 швейцарских франков. 4. Канатная дорога на остров Сентоза (Сингапур): самая стеклянная В 25 км к югу от Сингапура находится остров Сентоза, и говорят, что будущее государство начиналось с расположенной здесь небольшой рыбацкой деревушки. Сентоза сегодня — это островной азиатский Диснейленд, приманка для туристов и излюбленное место отдыха самих сингапурцев. Здесь есть парк аттракционов, океанариум, а также три километра белоснежных пляжей. Выдающиеся канатные дороги мира Выдающиеся канатные дороги мира Добраться до Сентозы можно общественным транспортом и даже пешком, но большинство приезжих выбирают протянувшуюся над проливом канатную дорогу. О ее возведении правительство Сингапура задумалось в 1968 году, и спустя четыре года она была запущена. Изначально на канатной дороге было 43 кабинки. Сегодня их число достигло 81, причем местная канатка стала первой в мире, где начали ходить кабины, целиком сделанные из стекла. Выдающиеся канатные дороги мира Но и этого сингапурцам оказалось мало. Для подвесной дороги, ведущей на остров Сентоза, они добились определения «первая ювелирная»: в 2010 году были запущены семь VIP-кабин, крыша и стеклянные борта которых украшены кристаллами Swarovski. Стоит ли после этого удивляться тому, что канатная дорога — один из самых дорогих способов попасть на Сентозу. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: 26 сингапурских долларов ($18.6) в обе стороны. Выдающиеся канатные дороги мира 5. Татевская канатная дорога (Армения): самая длинная 16 октября 2010 года в Армении была запущена канатная дорога, получившая название «Крылья Татева». А всего через семь дней ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую длинную в мире. Выдающиеся канатные дороги мира Первыми пассажирами канатки, протянувшейся на 5.7 км над ущельем реки Воротан, стали президент Армении Серж Саргсян, Католикос всех армян Гарегин II, а также по одному ребенку из ближайших семи деревень. Выдающиеся канатные дороги мира Строительство подвесной дороги было задумано в 2009 году как один из этапов программы «Возрождение Татева» — средневекового монастыря IX века. В 1390 году в нем был учрежден университет, где преподавались как богословские, так и светские дисциплины. В 1931 году монастырь сильно пострадал от землетрясения, и восстановительные работы до сих пор не закончены. Выдающиеся канатные дороги мира Пока не появилась канатная дорога, добраться до Татева можно было только по ведущему вдоль обрыва под углом 45° крутому серпантину, который зимой к тому же нередко размывало. Зато теперь туристы и местные жители могут посещать Татев круглый год. Кабинки движутся со скоростью 37 км/ч и преодолевают расстояние до монастыря всего за 11 минут 25 секунд. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: для местных жителей — бесплатно, для туристов — €6. 6. Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри (Крым): самый длинный безопорный пролет В переводе с турецкого слово «яйла» означает горное плато. В прошлом пастухи пасли здесь скот, а в еще более древние времена яйлам придавали магическое значение и устанавливали на них каменных идолов. Сегодня слово «яйла» в русском языке чаще всего употребляется в Крыму, где одной из самых известных является Ай-Петринская яйла. Добраться до нее можно на канатке Мисхор — Ай-Петри, за время подъема по которой — а он длится около 15 минут — туристы успевают насладиться живописной панорамой Юго-Восточного берега Крыма — от Судака до Фороса. Выдающиеся канатные дороги мира Строительство подвесной дороги растянулось на 20 лет. Старт ей был дан в 1987 году, а для всеобщего посещения ее открыли годом позднее. Выдающиеся канатные дороги мира Но канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся внесенный в Книгу рекордов Гиннеса самый длинный в Европе безопорный пролет: на двух километрах нет ни одной промежуточной вышки. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: 120 гривен ($15) в обе стороны. 7. Гренобльская канатная дорога (Франция): первая в мире городская Писатель Анри Мари Бейль, больше известный под псевдонимом Стендаль, писал о своем родном городе Гренобле, что каждая улица заканчивается горой. На склоне одной из них расположена и самая известная местная достопримечательность — Бастилия. Выдающиеся канатные дороги мира В начале XX века власти Гренобля задумались о том, как облегчить доступ к Бастилии и вместе с этим обеспечить столицу французских Альп туристической изюминкой. Так родилась идея строительства канатной дороги, которая навсегда изменила облик Гренобля. Выдающиеся канатные дороги мира 29 сентября 1934 года громкий гудок известил горожан о старте подвесной дороги, которая стала первой в мире городской канаткой. Очень быстро, подобно Эйфелевой башне в Париже, она превратилась в символ Гренобля, которым остается и по сей день. Выдающиеся канатные дороги мира Первые пассажирские кабинки были вполне традиционными: большие «вагоны», вмещавшие до 21 пассажира. Но в 1976 году на смену им пришли созданные инженером Денни Кресселем маленькие шестиместные шарообразные кабинки из плексигласа, которые очень скоро окрестили пузырьками и космическими яйцами. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: €6,80 в обе стороны. Выдающиеся канатные дороги мира 8. Канатная дорога Масада (Израиль): самая историческая Масада — древняя крепость, построенная в горах Иудейской пустыни по приказу Ирода Великого в 25 году до н. э. Здесь, в окружении неприступных скал, царь создал для себя убежище, где были устроены дворцы, синагога, бани, склады провизии и оружия и даже проведен водопровод. Выдающиеся канатные дороги мира В 73 году н. э. Масада была взята римлянами, которые использовали ее как один из своих опорных пунктов, а после падения Римской империи о крепости забыли до 1862 года, когда археологи наткнулись на ее развалины. Выдающиеся канатные дороги мира Масада всегда привлекала туристов, но только после 1971 года, когда к ней была построена канатная дорога, превратилась в одно из самых посещаемых исторических мест Израиля. До этого подняться на вершину скалы можно было лишь по так называемой змеиной тропе, которой в древности пользовались повстанцы, а в наши дни — археологи. Выдающиеся канатные дороги мира Канатная дорога, ведущая на вершину плато, считается самой низкой в мире: ее нижняя станция находится на высоте 257 м над уровнем моря, а верхняя — всего на 33 м выше. Расстояние до вершины кабинка — их курсирует по подвесной дороге всего две — преодолевает за несколько минут, постепенно открывая все более и более захватывающий вид на окружающую пустыню и Мертвое море. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: 72 шекеля ($19) в обе стороны. Выдающиеся канатные дороги мира 9. Пражская канатная дорога: самая старая Ровно 120 лет назад была запущена самая известная канатная дорога Праги, ведущая на холм Петржин. На сегодняшний день именно она считается самой старой действующей канаткой в мире. Вид на Прагу с холма Петржин: Выдающиеся канатные дороги мира Началось все с того, что в 1889 году Клуб чешских туристов отправился в Париж и был поражен видом Эйфелевой башни. На холме Петржин построили ее копию, а затем решили провести к ней канатную дорогу, которую построили за неполный год. Канатка — не подвесная, а вагончик на рельсах, приводимый в в движение канатом, — с легкостью поднимала на высоту 102 м 50 пассажиров за раз, причем тросы вращало водяное колесо. Выдающиеся канатные дороги мира В 1916 году петржинская канатная дорога прекратила свою работу из-за Первой мировой войны — на долгих 16 лет. Только в 1932 году ее запустили вновь, сменив водяное колесо на электродвигатели и удлинив до нынешних 511 м. Во второй раз канатная дорога остановилась в 1965 году, когда оползни уничтожили часть рельсового трека. Жителям Праги пришлось ждать еще 20 лет, прежде чем знаменитый фуникулер вновь смог доставлять их на вершину холма Петржин. Но зато с тех пор он включен в состав городской системы общественного транспорта и останавливается лишь на время плановых осмотров. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость подъема: 24 чешские кроны ($1.2). 10. Канатная дорога Complexo do Alemao (Бразилия): самая дешевая Фавелы Рио-де-Жанейро давно и печально знамениты как самые криминогенные кварталы города, опасные не только для туристов, но и для местных жителей. А передвигаться здесь проще всего пешком, поскольку по здешним холмам и узким улицам общественный транспорт практически не ходит. Выдающиеся канатные дороги мира Поэтому власти Рио решили провести над шестью пригородами бразильской столицы канатную дорогу, которая начала работать в июле 2011 года. Строительство заняло полтора года, а затраты составили 210 млн реалов. Выдающиеся канатные дороги мира Канатка протянулась над фавелами на 3456 м и стала самой длинной городской канатной дорогой в мире. По ней курсируют 152 кабины, способные перевозить до 3 000 человек в час. Выдающиеся канатные дороги мира Местные жители имеют право на два бесплатных билета в день для проезда на Complexo do Alemao, а тем, кто превысит этот лимит, придется заплатить за поездку 1 бразильский реал — столько же, сколько платят туристы. Выдающиеся канатные дороги мира Выдающиеся канатные дороги мира Цена проезда: 1 бразильский реал ($0.5). 11. Канатная дорога Манхэттен — остров Рузвельта: самая киногеничная Несмотря на то что Нью-Йорк расположен в равнинной местности, американцы решили и здесь проложить подвесную дорогу. Выдающиеся канатные дороги мира Канатка, соединившая в 1976 году Манхэттен с островом Рузвельта, должна была функционировать лишь то время, пока достраивалась линия метро F. Но местным жителям так понравилось ездить по воздуху, что подвесную дорогу не разобрали и после запуска подземки. Канатка закрепила за собой статус полноценного городского транспорта, а также фактически стала первым в мире воздушным трамваем. Выдающиеся канатные дороги мира В 2005 году, во время забастовки транспортников, только подвесная дорога продолжала перевозить пассажиров. Но в том же году произошел первый, а в 2006 году и второй инцидент, когда кабины воздушного трамвая застряли над Ист-Ривер. Пассажирам пришлось провести над водой почти семь часов. Выдающиеся канатные дороги мира После этого транспортники закрыли канатку и занялись ее реставрацией. Через пять месяцев подвесная дорога была запущена вновь, а все кабины снабдили одеялами, водой, запасом пищи и даже туалетом. Воздушный трамвай, курсирующий по маршруту Манхэттен — остров Рузвельта, может претендовать на звание самого киногеничного: увидеть его можно в таких фильмах, как «Ночные ястребы», «Леон» и даже в «Человеке-пауке». Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: $2.5 в одну сторону. Выдающиеся канатные дороги мира 12. Канатная дорога в парке Чжанцзяцзе (Китай): самая крутая Китайский парк Чжанцзяцзе давно снискал популярность среди туристов. Во-первых, именно здесь, среди скал Улинъюань, которые вдохновили Джеймса Кэмерона на создание «летающих гор» в фильме «Аватар», находится гора Тяньмэнь, а в ней — легендарная пещера Небесные ворота. Выдающиеся канатные дороги мира Панорама (кликабельно, 1280 х 553 px): Выдающиеся канатные дороги мира Во-вторых, добраться до них можно по подвесной дороге, которую многочисленные путешественники, однажды прокатившиеся по ней, окрестили «самой захватывающей» в мире. Местную канатку неслучайно называют «дорогой в небеса»: на некоторых отрезках она поднимается вверх под углом 70°, врезаясь прямо в облака. Добро пожаловать на Пандору! Выдающиеся канатные дороги мира Путь до вершины занимает около 40 минут, причем из-за перепада давления у пассажиров нередко закладывает уши, а температура в кабине резко понижается. Часто над парком стоит густой туман, что добавляет мистики окружающим пейзажам. Выдающиеся канатные дороги мира Те, кто все же рискнет преодолеть расстояние 7 455 м, увидят самую высокую в мире нерукотворную пещеру, возникшую за счет эрозии скал. Местные жители верят, что она обладает сверхъестественными силами. А спуститься с горы Тяньмэнь можно на автобусе по серпантину, который насчитывает ровно 99 поворотов. Выдающиеся канатные дороги мира Стоимость проезда: 48 юаней ($7.6) в одну сторону. Выдающиеся канатные дороги мира


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