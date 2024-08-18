Советы по уборке, которые вы хотели бы знать раньше

Воспользуйтесь этими советами по сезонной уборке, если хотите наслаждаться сверкающей от чистоты квартирой.







Уход за домом — последнее, о чем хочется беспокоиться летом. Безусловно, каждая хозяйка желает, чтобы сезон запомнился шашлыками и курортными поездками, а не тряпками и шваброй, но поддерживать минимальную чистоту все же необходимо.

Разморозьте холодильник

Почистите подушки



Вымойте кухонные шкафы

Предотвратите появление плесени в ванной

Подготовьтесь к пятнам от травы

Обеспечьте приток прохладного воздуха

Устраните посторонние кухонные запахи

В дальнейшем осевшая грязь, пыль и копоть могут принести серьезный ущерб внутреннему убранству, и тогда уже не спасет даже генеральная уборка — только замена техники и мебели.Освободить место для свежих продуктов и оставшихся шашлыков просто необходимо, и не менее важно проследить, чтобы они содержались в надлежащих условиях. Для этого следует разморозить холодильник и тем самым избавить его не только от налета, но и неприятного запаха. Пока холодильник будет размораживаться, проверьте сроки годности всех продуктов и выкиньте те, что уже с истекшим. Протрите все полочки тканью, смоченной мыльным раствором, и не забудьте предварительно застелить пол тряпками, чтобы он не вздулся от вытекающей влаги.Будь это подушки на летней веранде или на диване в гостиной, больше всего пыли и запаха пота они впитывают именно летом. Используя специальную насадку для обивки, пропылесосьте поверхность подушки, чтобы удалить грязь, пыль и остальной мусор. Если на обивке содержатся более серьезные пятна, разведите в ведре воды 2 ст. л. средства для мытья посуды (или полов) и щеткой, смоченной в чистящем растворе, протрите всю поверхность.Кухонные шкафы, которые мы зачастую открываем и закрываем не самыми чистыми руками, могут стать липкими, если за ними не ухаживать должным образом. Смочите тряпку в растворе из 1/4 стакана жидкого мыла и литра теплой воды, отожмите ее от излишков и протрите шкафы внутри и снаружи. Особое внимание нужно уделить участкам вокруг ручек, а затем протереть еще раз чистой влажной тканью.Эксперты по уборке давно рекомендуют ежедневно проходиться чистящей щеткой по унитазу, на котором оседает слишком много пыли, микробов и волос. Для очищения зеркала лучше воспользоваться тканью из микрофибры, которая не оставляет мелких ворсинок, а раковину чистить губкой и специальным средством для блеска сантехники. Душевую кабину и ванну следует чистить с помощью скребка и губки-ластика.Летом заполучить травяные пятна на своей одежде излишне просто: это может быть как отпечаток лапы вашей игривой собаки, так и след от ладони любознательного малыша. Как бы то ни было, избавиться от подобных пятен довольно сложно с учетом содержания в траве хлорофилла, но возможно. Для этого смахните с ткани мусор и обработайте пятно раствором из белого уксуса и воды в соотношении 1 к 2. Подождите пять минут и закиньте одежду в стирку, предварительно выставив на машинке высокий температурный режим.Попросите специалиста проверить вашу домашнюю систему кондиционирования. Он поработает с его внутренней частью, а вам следует заняться внешней: используйте пылесос, чтобы выдувать из кондиционера труднодоступную грязь, и щетку для пыли, чтобы избавить технику от налипшей грязи. Не забудьте в обязательном порядке промыть сменные фильтры перекисью водорода и дайте им высохнуть, прежде чем ставить обратно.Вместе с жаркой, влажной погодой неминуемо появляются неприятные запахи в раковине и мусорном ведре. Чтобы содержать кухню в чистоте, ежедневно замачивайте губки и тряпки для мытья посуды в растворе из 1/4 стакана отбеливателя и 4 литров воды. После замачивания промойте кухонные принадлежности. Мусорные корзины также лучше промывать отбеливателем, разведенным с водой, а вот для канализации гораздо эффективнее будет белый уксус.