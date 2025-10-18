Глэмпинг в Большом каньоне: прозрачные пирамиды-«палатки» с удобствами

Недалеко от Лас-Вегаса, в Национальном парке Большого каньона строится необычный гостиничный комплекс, номера которого созданы в виде стеклянных пирамид. Современные удобства полностью прозрачных «палаток» позволят наслаждаться всеми прелестями гламурного отдыха в комфортных условиях, при этом стеклянные стены обеспечат полное слияние с природой в любое время дня и ночи. Несмотря на то, что внутреннее пространство номера просматривается насквозь, устроители гарантируют полную конфиденциальность. Почитателям уединения достаточно будет нажать лишь одну кнопку.
На южном склоне Большого каньона можно отдохнуть в стеклянных «палатках» с ультрасовременными условиями (Гранд-Каньон Джанкшн, Nomad's Pad).
Бегство от суеты и хаоса повседневной жизни в перегруженных мегаполисах еще никогда не выглядело так стильно и привлекательно, как в новых номерах эко-отеля, расположенного на южном склоне Большого каньона, неподалеку Лас-Вегаса. Безграничное слияние с природой в окружении вековых сосен и можжевельника предлагают владельцы отеля, который строится на неосвоенных землях небольшого городка Гранд-Каньон Джанкшн.
Номера в виде прозрачных пирамид будут расположены на 8 гектарах природной зоны (концепт Nomad's Pad). | Фото: uk.sports.yahoo.com.
На данный момент строительство идет полным ходом и в скором времени гости отеля смогут в полной мере насладиться незабываемым отдыхом в полностью прозрачных домиках в форме равносторонней пирамиды. Стеклянные пирамидальные «палатки» под названием Nomad's Pad («Ковчег кочевника») площадью 37 кв. м обеспечивают обзор не только на 360 градусов, беспрепятственное наслаждение звездным небом также является большим плюсом такого рода отельных номеров. Конечно же, чтобы гости не чувствовали себя как ладони, при создании прозрачных стен использовалась инновационная технология Smart Glass, обеспечивающая полную приватность.
Стеклянная пирамида обеспечит всесторонний обзор и уединение (концепт Nomad's Pad). | Фото: mymodernmet.com.
Инновационные внедрения: Каждая пирамида Nomad's Pad построена на принципах пассивного дома для максимальной эффективности и минимального влияния на окружающую среду (солнечные панели, станция сбора и очистки воды, а также мини-канализационная установка). А вот технология Smart Glass хороша тем, что позволяет гостям оставаться частью пейзажа окружающего ландшафта, находясь внутри помещения, благодаря чему они не пропускают рассветы, закаты или мерцающие звезды в ночном небе в более чем комфортных условиях.
Стоит лишь нажать на кнопку пульта, как «умное» стекло становится непрозрачным, что позволяет обеспечить конфиденциальность жизни посетителей. Само же инновационное стекло устойчиво к ультрафиолетовому излучению и способно удерживать тепло внутри помещения, но без кондиционера в слишком жаркие дни все же не обойтись.
Возле каждого номера-пирамиды имеется собственный двор и благоустроенное патио (концепт Nomad's Pad). | Фото: beveragenewshubb.com.
Зона отдыха на свежем воздухе – идеальное место для полной перезагрузки (концепт Nomad's Pad).
По сведениям редакции Novate.установить лишь 10 пирамид, чтобы у гостей не возникало желание воспользоваться функцией затенения стекол. Что совсем немаловажно для любителей расслабиться на лоне природы, ведь «размытие» стен и потолка обеспечивает абсолютное с ней единение. При этом посетителям не придется думать о том, как уберечься от кровососущих насекомых, когда они предаются мечтаниям, глядя на звездное небо или искать более комфортное убежище в летний зной или зимнюю стужу. Об этом позаботились устроители эко-отеля и разработчики ультрасовременных технологий, позволяющих создавать современные удобства даже в самых глухих местах.
Гидромассажная ванна на лоне природы – мечта миллионов жителей мегаполисов (концепт Nomad's Pad). | Фото: beveragenewshubb.com.
Круглосуточный 360-градусный обзор, регулируемая температура, благоустроенная ванная комната, огромная кровать, собственный дворик и патио с зоной барбекю и мебелью для отдыха, гамак, гидромассажная ванна и пропановый камин – все это ждет отдыхающих, пожелавших провести выходные и долгожданный отпуск в прозрачной пирамиде Nomad's Pad.
Беспрепятственно любоваться звездным небом и любоваться рассветами, можно не вставая с постели (концепт Nomad's Pad).
Благоустроенная ванная комната порадует даже самых привередливых постояльцев (концепт Nomad's Pad). | Фото: mymodernmet.com.
Устроители отеля обещают и дополнительные удобства – роскошное постельное белье, бесплатные горячие напитки и завтраки, а также туалетно-косметические принадлежности известных брендов, специализирующихся на выпуске только натуральных уходовых средств, органическое питание (по принципу от фермы к столу), кинотеатр под открытым небом, занятие йогой и рисованием, успокаивающие звуковые ванны и массаж, пешие походы, туры на джипах по окрестностям, поездки на лодках и воздушные экскурсии.
Любителей полного расслабления и активного отдыха ждут особенные мероприятия (концепт Nomad's Pad).
Вот как владельцы эко-отеля Дженни и Виктор Пегану с вдохновением описывают предстоящий отдых: «Гости станут частью Дикого Запада. Услышат щебет птиц по утрам, вой койотов по ночам и свист ветра. Вдохнут свежий аромат сосновых деревьев и ягод можжевельника, как освежающий стакан джина без укуса, просто чистая природа». И этим все сказано.
