Глэмпинг в Большом каньоне: прозрачные пирамиды-«палатки» с удобствами

На южном склоне Большого каньона можно отдохнуть в стеклянных «палатках» с ультрасовременными условиями (Гранд-Каньон Джанкшн, Nomad's Pad).

Номера в виде прозрачных пирамид будут расположены на 8 гектарах природной зоны (концепт Nomad's Pad). | Фото: uk.sports.yahoo.com.

Стеклянная пирамида обеспечит всесторонний обзор и уединение (концепт Nomad's Pad). | Фото: mymodernmet.com.

Возле каждого номера-пирамиды имеется собственный двор и благоустроенное патио (концепт Nomad's Pad). | Фото: beveragenewshubb.com.

Зона отдыха на свежем воздухе – идеальное место для полной перезагрузки (концепт Nomad's Pad).

Гидромассажная ванна на лоне природы – мечта миллионов жителей мегаполисов (концепт Nomad's Pad). | Фото: beveragenewshubb.com.

Беспрепятственно любоваться звездным небом и любоваться рассветами, можно не вставая с постели (концепт Nomad's Pad).

Благоустроенная ванная комната порадует даже самых привередливых постояльцев (концепт Nomad's Pad). | Фото: mymodernmet.com.

Любителей полного расслабления и активного отдыха ждут особенные мероприятия (концепт Nomad's Pad).