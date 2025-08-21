С нами не соску...
Как быстро и просто очистить сковородуу

Сковородка чаще и интенсивней другой посуды используется для приготовления пищи. В ней в основном жарят продукты при высокой температуре. Поэтому, даже при самом аккуратном обращении с этой кухонной утварью и постоянной мойки после каждого применения, на ней со временем образуется неприглядный и небезвредный слой нагара.



Для очистки сковороды от нагарного панциря существуют разнообразные химические средства и препараты. Некоторые из них представляют опасность для человека. Можно также воспользоваться народными методами, но реализовать их на современной кухне затруднительно, а иногда просто невозможно. Ниже рассмотрим самый радикальный метод очистки – огневой.



Понадобится

Для его реализации нам понадобится:

«заросшая» нагаром сковородка;

интенсивный источник пламени;

вместительная емкость с водой;

скребок (металлическая мочалка).

Технология удаления нагара со старой сковороды



Воспользуемся принципом: клин клином вышибают. Образованию нагара на поверхности сковороды, помимо жира и масла, способствует высокая температура, которая несколько сбивается жидкими компонентами, присутствующими в обжариваемых продуктах. Содержится там и вода, которая испаряется и также охлаждает сковородку.
Если нагревать на огне эту кухонную утварь без содержимого, то температура прокаливания превысит рабочую, и нагар из жира и масла начнет отслаиваться от поверхности сковороды и даже непосредственно выгорать.




Продолжительность прямого нагрева открытым пламенем должна быть тем продолжительней, чем массивней очищаемая посуда, в частности, ее толщина, и мощнее слой нагара.




После того, как нагар выгорит и отслоится почти полностью, не дав остыть раскаленной сковородке, быстро погружаем ее в емкость с холодной водой. Резкий перепад температуры также способствует очистке посуды от нагара.



Как только температура сковородки снизится до уровня, который позволяет прикасаться к ней руками, начинаем оттирать скребком остатки нагара на посуде, не вынимая ее из воды.



Этот этап очистки не потребует много времени и сил, поскольку адгезия между частицами нагара и металлом благодаря интенсивному прокаливанию и резкому охлаждению, снижена до минимума.



Внимание! Рассмотренный способ очистки применим только для чугунных сковородок. Алюминиевую, тефлоновую и керамическую посуду такому испытанию подвергать нельзя. От этого она придет в полную непригодность.



Сковорода
чистка
