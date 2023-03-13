10 таинственных документов, которые не удавалось прочесть до недавнего времени

Древние письменные источники – уникальные памятники истории. Даже через тысячи лет находятся свитки, книги и тексты, в которых учёные обнаруживают некие скрытые и неожиданные элементы. В нашем обзоре «десятка» таинственных и уникальных письменных источников, прочесть которые удалось совсем недавно.









Скрытый текст в старейшей Библии в Англии

Оригинал декларации Томаса Джефферсона

Ритуалы Великого Просветленного общества окулистов

Утерянные трактаты Архимеда

Музыкальный код Платона

Синайский кодекс и Иисус

Минойские таблички

Нечитаемый дневник Давида Ливингстона

Черная книга из Кармартена

Свитки Геркуланума