Эксклюзивы советского автопрома

Советские авто созданные в одном экземпляре.
Когда речь заходит про раритетные автомобили, чаще всего представляется или что-то роскошное, выпущенное ограниченным тиражом или что-то не менее роскошное, сделанное под заказ привередливого клиента. И мало кто думает об автомобилях советского производства.
1. ГАЗ-А-АЭРО
Это был смелый эксперимент.
Серийный автомобиль ГАЗ-А выпускался в СССР с 1932 года и был почти полной копией американского Ford A. Машина ГАЗ-А-АЭРО появилась в 1934 году и стала экспериментальным авто. Создана машина была инженером Александром Никитиным, который смог добиться сокращения потребления топлива на четверть и увеличения максимальной скорости с 80 до 106 км\ч.
Концепт ничем не был похож на своего предшественника. Машина претерпела множество капитальных изменений. Сам Никитин изучал с ее помощью аэродинамические возможности транспорта. К сожалению, Вторая Мировая война заставила свернуть этот проект.
2. ГАЗ-СГ1 «Победа спорт»
Это была и победа, и спорт.
Спортивный автомобиль «Победа спорт» был сконструирован авиационным инженером Алексеем Смолиным. Машина была создана на базе шасси легендарной «Победы». Дюралевый аэродинамический кузов и новый двигатель позволили добиться потрясающих скоростных показателей.
Автомобиль стал первой советской гоночной машиной, которую построили в нескольких экземплярах. На этих машинах было поставлено три всесоюзных рекорда скорости и выиграно несколько чемпионатов.
3. ЗИС-112
Не самая удачная попытка.
Данный автомобиль появился спустя некоторое время после выхода «Победа спорт» и позиционировался, как спортивный. К сожалению, у машины был ряд технических несовершенств. Например, оригинальный двигатель от ЗИС-110 оказался слабоват, для невероятно тяжелого кузова спортивной модели.
Двигатель в последствии заменили на более мощный. Однако, масса машины от этого выросла еще больше, что не лучшим образом сказалось на ее ходовых характеристиках. Машина разгонялась до 210 км\ч, однако была тяжело управляемой и часто уходила в сторону при маневрах.
4. ГАЗ-Торпедо
Действительно – торпеда!
Машина появилась в 1952 году. «Торпедо» стал еще одним образцом советского спортивного авто. Машина отличалась неплохими характеристиками и отличной маневренностью, в отличие от ЗИС-112. Однако, машина проигрывала по скорости ближайшим аналогам с других советских заводов. Однако, это не помешало установить на «Торпедо» сразу два всесоюзных рекорда скорости.
5. Москвич-Г2
Выиграл соревнования в первый же год.
Этот очень странный на вид «Москвич» получился совсем не плохим. Имел невероятно мощный двигатель на 750 л.с. При весе всего в 660 кг, авто развивало скорость свыше 220 кг. В 1959 году эту машину решили немного модернизировать для того, чтобы Г2 смог принимать участие в кольцевых гонках. В результате, в этом же году машина выиграла всесоюзные соревнования среди гоночных авто своего класса. После 1962 года об этой машине, к сожалению, все забыли.
