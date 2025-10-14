Как стирать тёплые вещи, чтобы они не деформировались

Осень наконец-то вступила в свои права, а это значит, что пора утепляться – доставать из шкафов джинсы, куртки, свитера и другие вещи, которые согреют даже в сильные морозы. В связи с этим мы решили напомнить, как ухаживать за подобной одеждой, чтобы она прослужила вам не только в этом сезоне, но и в нескольких последующих.

1. Как правильно стирать шерстяной свитер?

2. Как правильно стирать джинсы?

3. Как правильно стирать куртку?

4. Как правильно стирать пуховик?

Шерстяной свитер лучше стирать вручнуюОсень и зима – время шерстяных свитеров. Только они могут согреть в холодную погоду, подарить тело и уют. Увы, у такой одежды есть один существенный минус. Так как шерсть считается деликатной тканью, за ней очень сложно ухаживать, ведь нужно соблюдать огромное количество нюансов. Выбрали неправильную температуру стирки или количество оборотов – вуаля, свитер сел, и его можно выбросить. Чтобы вам не приходилось прощаться с любимой одеждой и тратить деньги на новую, придерживайтесь следующих рекомендаций.• Температура. Первое, и самое главное, – это температура воды, а также отсутствие перепадов. Если вы будете стирать шерстяные изделия в прохладной воде, а полоскать в горячей, процесс деформации будет неминуем – волокна сожмутся, и вы достанете из таза свитер на несколько размеров меньше. Идеальной является вода комнатной температуры, и ее нужно использовать на всех этапах стирки, начиная от замачивания и заканчивая полосканием.• Средство для стирки. Эксперты рекомендуют использовать для стирки шерстяных изделий не обычные порошки, а специальные средства. Если в магазине не нашлось геля конкретно для шерсти, используйте для деликатных тканей.Они не разрушают структуру натуральных волокон, не лишают их мягкости и не деформируют.• Отжим. Если вы стираете одежду в стиральной машине, выбирайте самое маленькое количество оборотов. Дождитесь, пока закончится этап полоскания и слива воды, а затем достаньте одежду и высушите естественным путем, не используя отжим в стиральной машине. Аккуратно разложите свитер или платье на одном махровом полотенце и промокните ткань другим – так вы сможете удалить излишки воды. После этого переложите вещь на сухую ткань, бережно расправив рукава и все складки.Обратите внимание, что сушить одежду на батарее, на вешалке или под прямыми солнечными лучами, например, на открытом балконе, не рекомендуется. Под собственным весом вещь растянется, а высокая температура спровоцирует деформацию.Выбирайте режим стирки «Джинсы»Качественные джинсы из хорошего материала, который не растянется через месяц, стоят дорого. Если вы решились на такую покупку и сделали отличную инвестицию в свой гардероб, самое время узнать о том, как правильно ухаживать за брюками из денима, чтобы они служили вам верой и правдой много лет.• Выворачивайте джинсы наизнанку перед стиркой – это залог того, что на ткани не появятся застиранные белые участки и выцветшие заломы.• Стирайте без кондиционера. Джинсовую ткань нельзя смягчать, иначе она быстро придет в негодность. Поэтому только порошок или гель для стирки и правильная температура воды.• Выбирайте деликатный режим. На некоторых стиральных машинах есть специальный режим «Джинсы». Если же его нет, стирайте деним при минимальной температуре на низких оборотах. Так вы существенно продлите ему жизнь.• Заполняйте барабан наполовину. Чем больше одежды вы положите в стиральную машину, тем хуже отстираются джинсы и тем больше заломов на них появится.• Сушите джинсы естественным образом, не используя сушильную машину. Это важно для того, чтобы сохранить прочность ткани и избежать появления дырок в самых неожиданных местах.• Не паникуйте, если вода после стирки джинсов стала синей. Деним будет линять на протяжении всего срока службы – это признак качественной ткани. Поэтому не вздумайте стирать вместе с джинсами светлые вещи, иначе потом придется думать, чем их отбелить.Условия стирки зависят от материалаА вы уже достали теплую куртку из шкафа или все еще разгуливаете по городу в кожанке, наслаждаясь бабьим летом? Как бы то ни было, верхнюю одежду все равно придется найти и подготовить к холодному сезону. Рассказываем, как правильно ее стирать, чтобы не испортить внешний вид и не сбить наполнитель в комки.• Для начала найдите ярлычок и прочитайте указанную на нем информацию. Перед тем, как отправлять куртку в стиральную машину, важно узнать, из какого материала она сделала и чем наполнена.• Куртки из синтепона можно смело стирать в стиральной машине при температуре не выше 40 градусов. Выбирайте режим «Для синтетических тканей» – он является самым подходящим.• Куртки с пухом внутри лучше стирать отдельно от других вещей, иначе в процессе стирки наполнитель сваляется в комок. Температура стирки должна составлять не более 30 градусов, чтобы не повредить материал.• Куртки из мембранной ткани можно стирать исключительно вручную – стирка в машинке испортит их и заставит бежать в магазин за новой верхней одеждой. Также важно использовать специальные моющие средства, предназначенные конкретно для этого типа ткани.• В случае с машинной стиркой лучше использовать не порошок, а гель или любое другое моющее средство в жидкой форме. Такая бытовая химия не задерживается в ткани и гораздо проще вымывается, обеспечивая бережный уход. Если под рукой не оказалось кондиционера, можете использовать любой шампунь для волос – главное, чтобы он хорошо пенился.• После того, как цикл стирки завершится, запустите режим дополнительного полоскания. Так вы сможете избежать появления разводов на ткани, а также убережете куртку от выцветания.Кладите в барабан теннисные мячикиГлавная задача при стирке пуховика – не дать наполнителю сбиться. По этой причине многие относят верхнюю одежду в химчистку, чтобы ненароком не повредить содержимое пуховика. Но если знать основные нюансы и правила стирки, ухаживать за вещью вполне можно и дома.Пожалуй, самый главный и эффективный лайфхак – класть в барабан специальные шарики для стирки, изготовленные из силикона или полипропилена, либо обычные теннисные мячики. При вращении барабана они ударяют по ткани и не дают пуху сбиваться в комки. Кроме того, шарики помогают наполнителю равномерно промываться. Оптимальное количество для стирки – три или четыре штуки (зависит от размера пуховика).Разложите пуховик не сетчатой сушилкеПри выборе режима отдавайте предпочтение самому деликатному, который предусмотрен на вашей стиральной машине. Если нет специального режима «Верхняя одежда», тогда выбирайте «Деликатные ткани» или выставляйте температуру и количество оборотов вручную. Если на этикетке изделия нет информации о том, на какой температуре его стирать, выставляйте 30 градусов. Отжим лучше отключить, чтобы не повредить ткань или наполнитель.Чтобы после стирки в материале не осталось моющего средства, запустите дополнительный цикл полоскания. Сушить пуховик лучше на столе или любой другой горизонтальной поверхности подальше от горячих батарей и других источников тепла. Идеальный вариант – сетчатая сушилка, так как она позволяет воздуху равномерно циркулировать со всех сторон. Чтобы ускорить процесс сушки, подложите под пуховик махровое полотенце, и меняйте его по мере намокания.