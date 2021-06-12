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27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Вы уже используете WD-40, чтобы ослабить болты и убрать коррозию? Но знаете ли вы, что он может делать много других удивительных вещей в вашем доме?

WD-40 чаще всего используют в качестве чистящего средства, смазки и антикоррозийного средства. Его название на самом деле означает «Вытеснение воды - 40-я попытка». Создатель продукта стремился придумать формулу, предназначенную для предотвращения коррозии, и он усовершенствовал ее, как вы уже догадались, на 40-й попытке.

WD-40 выполняет пять основных функций: очищает, вытесняет влагу, проникает, смазывает и защищает. Эти функции могут быть применены для использования на различных предметах внутри и вокруг вашего дома. Взгляните на подборку наших советов использования WD-40 в быту!

Водонепроницаемая обувь

Если снаружи сыро, обработайте обувь с помощью WD-40, прежде чем выходить за дверь. WD-40 не только создаст мощный водонепроницаемый барьер для обуви, но и поможет избавиться от любых солевых пятен в течение зимы.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Чистая кожаная мебель

Еще одно из малоизвестных применений WD-40 - не только поддержание кожаной мебели в хорошем состоянии, но и удаление пятен от краски или масла. Компоненты WD-40 проникают, смазывают и защищают кожу. Просто распылите его и протрите мягкой тканью.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Держите пауков на расстоянии

У вас есть страх перед пауками? Просто распылите немного WD-40 на места, куда могут проникнуть пауки и другие насекомые, такие как подоконники и дверные рамы. Он будет держать пауков и других насекомых подальше от этого места.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Удалите фекалии со своей обуви

Вы приходите домой и обнаруживаете что вступили в говешки своей собаки во время вечерней прогулки. Никаких проблем! Просто распылите немного WD-40 на подошву своей обуви и используйте старую зубную щетку, чтобы вычистить все из щелей. Промойте холодной водой, и ваша обувь будет как новая.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Очистите унитаз

Компоненты, содержащиеся в WD-40, способствуют растворению любой грязи в вашем туалете. Распылите WD-40 на унитаз и оставьте на минуту, а затем протрите его туалетной щеткой.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Очистите смесители

Со временем жесткая вода оставляет отложения в водопроводе и смесителях. Когда сетка на носике смесителя забивается, я использую WD-40 с его распылительным соплом. Пара нажатий растворяет известь и смеситель снова работает как прежде.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Очистите стены от карандаша и маркера

Дети раскрасили стену. Никаких проблем! Просто распылите немного WD-40 на стену, а затем протрите чистой тряпкой. Если у вас обои, сначала протестируйте на скрытом от глаз участке.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Удалите пятная помады с одежды

Чтобы удалить пятна помады или других средств для макияжа, распылите немного WD-40 непосредственно на место поражения, оставьте его на пару минут и промойте.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Почистите гриль для барбекю

Хороший способ очистить ваш гриль - использовать WD-40. Распылите WD-40 и подождите пару минут, прежде чем очистить все остатки. Помните, что гриль должен остыть перед очисткой.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Удалите старый скотч и клей

При помощи WD-40 вы можете не только удалить старый скотч или малярную ленту, но и убрать остатки клея.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Ослабьте упрямые молнии

WD-40 может помочь упрямой молнии поддаться вам. Просто распылите его и постарайтесь равномерно распределить вдоль молнии.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Избавьтесь от запотевания зеркала в ванной комнате

WD-40 - это лучший способ защитить ваше зеркало от запотевания в течение месяца. Просто распылите его на зеркало и протрите бумажными полотенцами или туалетной бумагой.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Удалить жевательную резинку

Если к вашему любимому ковру прилипла коварная жевательная резинка, то вы можете легко удалить ее при помощи WD-40.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Избавьтесь от царапин на автомобиле

Вы возвращаетесь к своему железному другу и обнаруживаете, что другой автомобиль оставил царапины, когда выезжал с парковки. К счастью, там нет вмятины, но теперь у вашего автомобиля есть полосы краски от другого транспортного средства. Чтобы удалить эти остатки краски и восстановить его первоначальный вид, распылите на пораженный участок WD-40, подождите несколько секунд и протрите чистой тряпкой.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Продлите срок службы деревянных ручек и черенков

Никакие инструменты не могут использоваться вечно, но вы можете продлить срок службы ваших инструментов с деревянными ручками, предотвращая гниение. Для того чтобы сохранить деревянные ручки - распылите и вотрите WD-40 в древесину. Он защитит древесину от попадания влаги и других коррозионных элементов и сохранит ее гладкой в течение всего срока службы инструмента.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Предотвратите накопление снега на окнах

Прогноз погоды обещает сильную зимнюю метель? Вы не можете остановить снег, но вы можете предотвратить его накопление на окнах дома. Просто распылите WD-40 на внешнюю часть ваших окон, прежде чем начнется снег, и он не будет прилипать.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Держите ос и пчел подальше от вашего дома

Не позволяйте пчелам и осам испортить ваши весенние и летние забавы. Их любимое место для постройки гнезд находится под карнизом. Так что следующей весной распылите WD-40 под всеми карнизами вашего дома. Это помешает осам построить там свои гнезда.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Устраните скрипучие петли

Ничто не может быть более раздражающим, чем скрипучая петля на двери. Распылите WD-40 на петлю, закройте несколько раз дверь и скрип должен исчезнуть.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Избавьтесь от супер клея

Все знают как тяжело избавиться от с упер клея на коже. В следующий раз, когда вы работаете над проектом и случайно испачкаете клеем пальцы, просто распылите на эту область WD-40.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Снимите украшения

Кольцо слишком плотно сидит? WD-40 поможет вам запросто снять его с вашего пальца.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Удалите следы на полу

Если чистящие средства не удаляют следы с пола, попробуйте распылить немного WD-40, а затем вытрите тряпкой. Жидкость не должна повредить пол, но попробуйте сначала распылить WD-40 на скрытом от глаз месте, если вы обеспокоены.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Избавьтесь от масляных пятен

Если есть уродливое пятно масла на полу вашего гаража или подъездной дорожке, вы можете легко избавиться от них. Распылите на пятна WD-40, а затем промойте из шланга. Пятна должны исчезнуть, как только высохнет вода.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Удалите смазку

Вместо того, чтобы пачкать раковину в ванной комнате, распылите немного WD-40 на руки, как только вы закончите ремонтировать свой автомобиль. А затем протрите бумажным полотенцем и помойте руки с мылом.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Удалите старый воск с лыж и сноубордов

Чтобы удалить старый воск и грязь с лыж и сноубордов, распылите WD-40 перед выскабливанием акриловым скребком. Используйте латунную щетку для дальнейшей очистки основания и удаления любого окисленного материала.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Обновите выцветшую пластиковую мебель

Верните цвет и сияние выцветшей пластиковой мебели. Просто распылите WD-40 прямо на поверхность и протрите чистой сухой тканью. Вы будете удивлены результатами.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Убейте сорняки

Некоторые садовники скажут вам, что WD-40 отлично работает как убийца сорняков. Попробуйте использовать его на сорняках, удалив их вместе с корнем.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Защитите автомобильные замки от замерзания

Если в прогнозе ледяная буря, распылите немного WD-40 в замках вашего автомобиля. Это предотвратит попадание воды и замерзание замка.

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

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