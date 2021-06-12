27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Вы уже используете WD-40, чтобы ослабить болты и убрать коррозию? Но знаете ли вы, что он может делать много других удивительных вещей в вашем доме?

WD-40 чаще всего используют в качестве чистящего средства, смазки и антикоррозийного средства. Его название на самом деле означает «Вытеснение воды - 40-я попытка». Создатель продукта стремился придумать формулу, предназначенную для предотвращения коррозии, и он усовершенствовал ее, как вы уже догадались, на 40-й попытке.

WD-40 выполняет пять основных функций: очищает, вытесняет влагу, проникает, смазывает и защищает. Эти функции могут быть применены для использования на различных предметах внутри и вокруг вашего дома. Взгляните на подборку наших советов использования WD-40 в быту!

Водонепроницаемая обувь

Если снаружи сыро, обработайте обувь с помощью WD-40, прежде чем выходить за дверь. WD-40 не только создаст мощный водонепроницаемый барьер для обуви, но и поможет избавиться от любых солевых пятен в течение зимы.

Чистая кожаная мебель

Еще одно из малоизвестных применений WD-40 - не только поддержание кожаной мебели в хорошем состоянии, но и удаление пятен от краски или масла. Компоненты WD-40 проникают, смазывают и защищают кожу. Просто распылите его и протрите мягкой тканью.

Держите пауков на расстоянии

У вас есть страх перед пауками? Просто распылите немного WD-40 на места, куда могут проникнуть пауки и другие насекомые, такие как подоконники и дверные рамы. Он будет держать пауков и других насекомых подальше от этого места.

Удалите фекалии со своей обуви

Вы приходите домой и обнаруживаете что вступили в говешки своей собаки во время вечерней прогулки. Никаких проблем! Просто распылите немного WD-40 на подошву своей обуви и используйте старую зубную щетку, чтобы вычистить все из щелей. Промойте холодной водой, и ваша обувь будет как новая.

Очистите унитаз

Компоненты, содержащиеся в WD-40, способствуют растворению любой грязи в вашем туалете. Распылите WD-40 на унитаз и оставьте на минуту, а затем протрите его туалетной щеткой.

Очистите смесители

Со временем жесткая вода оставляет отложения в водопроводе и смесителях. Когда сетка на носике смесителя забивается, я использую WD-40 с его распылительным соплом. Пара нажатий растворяет известь и смеситель снова работает как прежде.

Очистите стены от карандаша и маркера

Дети раскрасили стену. Никаких проблем! Просто распылите немного WD-40 на стену, а затем протрите чистой тряпкой. Если у вас обои, сначала протестируйте на скрытом от глаз участке.

Удалите пятная помады с одежды

Чтобы удалить пятна помады или других средств для макияжа, распылите немного WD-40 непосредственно на место поражения, оставьте его на пару минут и промойте.

Почистите гриль для барбекю

Хороший способ очистить ваш гриль - использовать WD-40. Распылите WD-40 и подождите пару минут, прежде чем очистить все остатки. Помните, что гриль должен остыть перед очисткой.

Удалите старый скотч и клей

При помощи WD-40 вы можете не только удалить старый скотч или малярную ленту, но и убрать остатки клея.

Ослабьте упрямые молнии

WD-40 может помочь упрямой молнии поддаться вам. Просто распылите его и постарайтесь равномерно распределить вдоль молнии.

Избавьтесь от запотевания зеркала в ванной комнате

WD-40 - это лучший способ защитить ваше зеркало от запотевания в течение месяца. Просто распылите его на зеркало и протрите бумажными полотенцами или туалетной бумагой.

Удалить жевательную резинку

Если к вашему любимому ковру прилипла коварная жевательная резинка, то вы можете легко удалить ее при помощи WD-40.

Избавьтесь от царапин на автомобиле

Вы возвращаетесь к своему железному другу и обнаруживаете, что другой автомобиль оставил царапины, когда выезжал с парковки. К счастью, там нет вмятины, но теперь у вашего автомобиля есть полосы краски от другого транспортного средства. Чтобы удалить эти остатки краски и восстановить его первоначальный вид, распылите на пораженный участок WD-40, подождите несколько секунд и протрите чистой тряпкой.

Продлите срок службы деревянных ручек и черенков

Никакие инструменты не могут использоваться вечно, но вы можете продлить срок службы ваших инструментов с деревянными ручками, предотвращая гниение. Для того чтобы сохранить деревянные ручки - распылите и вотрите WD-40 в древесину. Он защитит древесину от попадания влаги и других коррозионных элементов и сохранит ее гладкой в течение всего срока службы инструмента.

Предотвратите накопление снега на окнах

Прогноз погоды обещает сильную зимнюю метель? Вы не можете остановить снег, но вы можете предотвратить его накопление на окнах дома. Просто распылите WD-40 на внешнюю часть ваших окон, прежде чем начнется снег, и он не будет прилипать.

Держите ос и пчел подальше от вашего дома

Не позволяйте пчелам и осам испортить ваши весенние и летние забавы. Их любимое место для постройки гнезд находится под карнизом. Так что следующей весной распылите WD-40 под всеми карнизами вашего дома. Это помешает осам построить там свои гнезда.

Устраните скрипучие петли

Ничто не может быть более раздражающим, чем скрипучая петля на двери. Распылите WD-40 на петлю, закройте несколько раз дверь и скрип должен исчезнуть.

Избавьтесь от супер клея

Все знают как тяжело избавиться от с упер клея на коже. В следующий раз, когда вы работаете над проектом и случайно испачкаете клеем пальцы, просто распылите на эту область WD-40.

Снимите украшения

Кольцо слишком плотно сидит? WD-40 поможет вам запросто снять его с вашего пальца.

Удалите следы на полу

Если чистящие средства не удаляют следы с пола, попробуйте распылить немного WD-40, а затем вытрите тряпкой. Жидкость не должна повредить пол, но попробуйте сначала распылить WD-40 на скрытом от глаз месте, если вы обеспокоены.

Избавьтесь от масляных пятен

Если есть уродливое пятно масла на полу вашего гаража или подъездной дорожке, вы можете легко избавиться от них. Распылите на пятна WD-40, а затем промойте из шланга. Пятна должны исчезнуть, как только высохнет вода.

Удалите смазку

Вместо того, чтобы пачкать раковину в ванной комнате, распылите немного WD-40 на руки, как только вы закончите ремонтировать свой автомобиль. А затем протрите бумажным полотенцем и помойте руки с мылом.

Удалите старый воск с лыж и сноубордов

Чтобы удалить старый воск и грязь с лыж и сноубордов, распылите WD-40 перед выскабливанием акриловым скребком. Используйте латунную щетку для дальнейшей очистки основания и удаления любого окисленного материала.

Обновите выцветшую пластиковую мебель

Верните цвет и сияние выцветшей пластиковой мебели. Просто распылите WD-40 прямо на поверхность и протрите чистой сухой тканью. Вы будете удивлены результатами.

Убейте сорняки

Некоторые садовники скажут вам, что WD-40 отлично работает как убийца сорняков. Попробуйте использовать его на сорняках, удалив их вместе с корнем.

Защитите автомобильные замки от замерзания

Если в прогнозе ледяная буря, распылите немного WD-40 в замках вашего автомобиля. Это предотвратит попадание воды и замерзание замка.

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