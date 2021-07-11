Изящные винтажные полки из деревянных панелей

Как приятно, проходя мимо открытого шкафа с полочками, бросить взгляд на стоящие в нем сувениры, подарки и рамки с фотографиями и вспомнить, когда и при каких обстоятельствах эти дорогие сердцу вещи появились в Вашем доме.

Или что может быть лучше, чем подойти к книжной полке и взять зачитанный томик любимого автора, а затем наслаждаться книгой. Но иногда возникает проблема: приятных мелочей становится так много, что место на полках заканчивается, а та мебель, которую предлагают в магазинах, не подходит ни по размеру, ни по стилю. В этом случае есть несколько вариантов: заказывать шкафы по индивидуальным проектам, что может сильно ударить по семейному бюджету, либо сделать их своими руками. Именно на втором варианте решили остановиться отец и сын, которые создали удивительные открытые шкафы своими руками.



Для работы мужчины приобрели пять больших прямоугольных деревянных панелей.

С помощью автоматической пилы отец превратил два куска дерева в 4 элегантные передние панели для полок.



Еще одну большую доску отец и сын распилили на части, превратив ее в полочки.



Чтобы изделие получилось действительно качественным, потребовалось отшлифовать края, по которым осуществлялся распил дерева.



На одной из двух оставшихся деревянных досок мужчины наметили на места, куда будут крепиться полочки и приклеили к ним подготовленные части изделия. Для того, чтобы полки прочно приклеились к задней стенке шкафа, потребовались специальные зажимы.



После того, как клей полностью высох и полки прочно закрепились на задней стенке шкафа, мастера установили боковую стенку.





После этого они закрепили изящные передние панели.



Используя деревообрабатывающий станок, отец придал шкафу идеальный вид: он удалил остатки клея, а также выровнял края, где это было необходимо.



Однако мужчины решили не останавливаться на достигнутом. Следующим шагом они перешли к окраске необычных шкафов. Нанеся несколько слоев краски и лака, они оставили полки до полного высыхания. Завершающим штрихом стало нанесение лазерной гравировки.



Готовый проект действительно впечатляет. Шкафы получились не только прочными, но и необычными. Отцу и сыну удалось превратить пять деревянных панелей в дизайнерскую вещь, которая выглядит значительно лучше, чем многие шкафы, выставленные на продажу в мебельных магазинах.



Источник