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Изящные винтажные полки из деревянных панелей

Изящные винтажные полки из деревянных панелей

Как приятно, проходя мимо открытого шкафа с полочками, бросить взгляд на стоящие в нем сувениры, подарки и рамки с фотографиями и вспомнить, когда и при каких обстоятельствах эти дорогие сердцу вещи появились в Вашем доме. 

Или что может быть лучше, чем подойти к книжной полке и взять зачитанный томик любимого автора, а затем наслаждаться книгой. Но иногда возникает проблема: приятных мелочей становится так много, что место на полках заканчивается, а та мебель, которую предлагают в магазинах, не подходит ни по размеру, ни по стилю. В этом случае есть несколько вариантов: заказывать шкафы по индивидуальным проектам, что может сильно ударить по семейному бюджету, либо сделать их своими руками. Именно на втором варианте решили остановиться отец и сын, которые создали удивительные открытые шкафы своими руками.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей

Для работы мужчины приобрели пять больших прямоугольных деревянных панелей.
С помощью автоматической пилы отец превратил два куска дерева в 4 элегантные передние панели для полок.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей

 

Изящные винтажные полки из деревянных панелей


Еще одну большую доску отец и сын распилили на части, превратив ее в полочки.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей

 

Изящные винтажные полки из деревянных панелей


Чтобы изделие получилось действительно качественным, потребовалось отшлифовать края, по которым осуществлялся распил дерева.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей


На одной из двух оставшихся деревянных досок мужчины наметили на места, куда будут крепиться полочки и приклеили к ним подготовленные части изделия. Для того, чтобы полки прочно приклеились к задней стенке шкафа, потребовались специальные зажимы.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей


После того, как клей полностью высох и полки прочно закрепились на задней стенке шкафа, мастера установили боковую стенку.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей


После этого они закрепили изящные передние панели.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей


Используя деревообрабатывающий станок, отец придал шкафу идеальный вид: он удалил остатки клея, а также выровнял края, где это было необходимо.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей


Однако мужчины решили не останавливаться на достигнутом. Следующим шагом они перешли к окраске необычных шкафов. Нанеся несколько слоев краски и лака, они оставили полки до полного высыхания. Завершающим штрихом стало нанесение лазерной гравировки.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей


Готовый проект действительно впечатляет. Шкафы получились не только прочными, но и необычными. Отцу и сыну удалось превратить пять деревянных панелей в дизайнерскую вещь, которая выглядит значительно лучше, чем многие шкафы, выставленные на продажу в мебельных магазинах.

Изящные винтажные полки из деревянных панелей

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