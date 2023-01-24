Когда селфи стало причиной для увольнения

Благодаря интернету стало легко делиться фотографиями со своими друзьями и близкими. Но иногда, выкладывая свои селфи в публичный доступ, люди забывают, что эти снимки может увидеть любой, у кого есть интернет.
От российского фельдшера Татьяны до 43-летнего талисмана английского футбольного клуба — мы расскажем вам про 15 женщин, которые лишились работы из-за пикантных фотографий или противоречивых сообщений в сети.
Расистский твит
Американка Джастин Сакко, работавшая PR-менеджером компании InterActive Corp, в 2013 году опубликовала на своей страничке в твиттере обычное селфи, но с провокационной подписью.
Девушка сообщила о своей поездке в ЮАР твитом: «Лечу в Африку. Надеюсь, не подхвачу там СПИД. Шучу. Я же белая». Девушка запостила это сообщение, когда выпивала в аэропорту перед посадкой, и оно ей тогда казалось очень забавным. Но потом ей было не до смеха…
Хотя в ту пору у Джастин было всего 200 фолловеров, ее пост мгновенно вызвал шквал негодования в англоязычном секторе соцсети. Еще до того, как она сошла с трапа самолета, о ней написали мировые СМИ. Несмотря на то что после происшествия шутница удалила не только запись, но и весь свой аккаунт, ее с треском уволили с работы.
Селфи с пациентом без сознания
В 2015 году Татьяна Куликова, 25-летняя сотрудница скорой помощи из Кирова, попала на страницы СМИ из-за того, что делала селфи на фоне пациентов в бессознательном состоянии, а затем размещала фото в соцсетях, снабжая их подписями: «Урод зассанный», «Пьянь» и «Как я ненавижу свою работу».
Общественность шокировало то, что фельдшер так цинично вела себя с умирающими людьми, которым должна была помогать. Пресс-секретарь местной службы скорой помощи отметил: «Как только мы узнали о существовании этих фотографий, мы отстранили ее от работы. После проведения расследования сотрудница была уволена».
Модель Playboy, опубликовавшая снимок обнаженной незнакомки
Летом 2016 года модель Playboy Дани Мэзерс сфотографировала 71-летнюю женщину в раздевалке спортзала в Лос-Анджелесе. Мэзерс опубликовала снимок в Snapchat вместе с текстом: «Если я не могу это развидеть, то и вы не сможете». Она также разместила селфи, где закрывает рукой рот.
После того как посыпался шквал гневных комментариев, мисс Playboy января 2013 года удалила фото из сети. Но было слишком поздно… Из-за этого инцидента она не только потеряла работу, но и оказалось в суде, ведь по законам Калифорнии запрещается публиковать снимки обнаженных людей без их согласия.
По решению суда в мае 2017 года американка за троллинг голой старушки получила три года условно. Кроме того, ее приговорили к общественным работам и к выплате штрафа в пользу пострадавшей пожилой женщины.
Селфи офицера полиции
Молодая сотрудница полиции из китайского города Даньдун в провинции Ляонин решила, что если уж и делать селфи, то в форменной рубашке и без брюк. Сексуальный снимок в считаные минуты разлетелся по сети, при этом не только по ее китайскому сегменту.
Руководство городской полиции, увидев откровенные фото, решило попрощаться с сотрудницей. На них не подействовали доводы, что бывшая полицейская была в коротких шортах, то есть не совсем голая. В КНР очень чтут полицию и полагают, что такие фотографии подрывают авторитет правоохранительных органов.
Талисман команды с сексуальной попкой
43-летняя Трэйси Чандлер — талисман английского футбольного клуба Doncaster Rovers. Однажды она опубликовала в газете свои снимки в эротическом нижнем белье для того, чтобы помочь собрать деньги для детского благотворительного фонда. Когда же шеф Трэйси узнал об этом, он уволил ее из команды.
Женщина очень расстроилась и заявила, что это несправедливо, так как некоторые участники клуба раньше уже фотографировались обнаженными для календаря. В конечном итоге Трэйси вернулась на работу, когда в руководстве клуба поняли, что сделали ошибку. Или, скорее всего, хотели избежать иска.
Учительница в белом мини
30-летняя учительница Лидия Фергюсон из Британии выложила у себя в фейсбуке фото, на котором она сидит на кровати в коротком белом платье. Администрация школы в пригороде Милтон-Куинс, где она работала, расценила снимок излишне откровенным, и учительницу сначала вызвали на ковер, а после и вовсе отстранили от занимаемой должности.
При этом сами ученики описывают Лидию только с положительной стороны и даже создали петицию под названием «Верните нам мисс Фергюсон», которую подписали не только учащиеся, но и их родители. Семьи считают решение администрации школы несправедливым и отмечают, что Фергюсон — прекрасный учитель, готовый всегда помочь своим ученикам в любых вопросах. Впрочем, администрация школы не собирается ни под каким предлогом менять свое решение.
Девушка-пожарный
В 2013 году 26-летняя британка Клэр Делогри из пожарной команды Манчестера согласилась позировать другу-фотографу для серии пикантных фотографий. По сюжету она приходит домой после работы в униформе и с сажей на лице, медленно снимает одежду, принимает душ и надевает сексуальное белье. Во время фотосессии фотограф сделал сотни снимков, которые выложил на своем сайте. Откровенные снимки увидел один из коллег Клэр и сообщил начальству.
Начальник пожарно-спасательной службы графства Большой Манчестер, где работала Делогри, сразу начал расследование и в итоге уволил молодую мать. Причиной увольнения послужили не фотографии топлес, а то, что на нескольких снимках был виден логотип службы, который использовался без разрешения.
Делогри пожаловалась, что это решение было сексистским, ведь мужчины-пожарные часто позируют без рубашек для календарей. Но юридически ее работодатель был прав. Представитель службы по связям с общественностью заявил: «То, чем занимаются работники в свое свободное время, — это их дело, однако если при этом они используют наш бренд, то представляют собой нашу организацию. Для нас не имеет значения, являются ли они мужчинами или женщинами, работающими за плату или на добровольной основе. Мы не хотим, чтобы наш бренд использовался в какой-либо коммерческой деятельности без нашего на то разрешения».
Учительница и марихуана
В 2013 году Карли Маккинни, учительница математики из штата Колорадо, решила загрузить в твиттер фотографии, изображающие ее голой во время курения марихуаны. Этот твит с подписью: «Голая. Мокрая. Под кайфом» был обнаружен и обнародован местным новостным каналом.
В одном из твитов Маккинни писала: «Наблюдаю за операцией по изъятию наркотиков на автостоянке. Это забавно, ведь в моей машине, стоящей на стоянке для персонала, есть трава». Из других сообщений можно было предположить, что учительница оценивала работы учеников, находясь под влиянием наркотиков, и проводила время в сети вместо того, чтобы продуктивно работать в течение учебного дня.
В свою защиту Маккинни заявила, что она и ее друг создали страницу в качестве шутки и на самом деле у нее никогда не было при себе наркотиков. Ученики сочли ее колоритные фотографии и твиты о марихуане очень классными и писали онлайн, чтобы учительницу не наказывали. Тем не менее Маккинни была уволена.
Учительница-модель
До апреля 2013 года 26-летняя Оливия Спрауэр из Флориды была учительницей английского языка в старшей школе, а в свободное время подрабатывала моделью нижнего белья для xxxtremevisionradio под псевдонимом Виктория Валентина Джеймс. Фотографии Спрауэр были очень пикантными, но она не была на них полностью обнажена. Жена и мать двоих маленьких детей, Спрауэр планировала отказаться от своей преподавательской деятельности в конце учебного года, чтобы сосредоточиться на карьере модели и семье, но школьное руководство ее в этом опередило.
Девушку вызывали в кабинет директора 29 апреля и показали фотографии одной из ее фотосессий. Когда Оливия подтвердила, что на снимках действительно она, ее тут же уволили. Хотя нет худа без добра: потеряв работу в сфере образования, бывшая учительница получила новые перспективы в работе модели. Неожиданно журнал «Хастлер» убедил Оливию сняться обнаженной в сентябре 2014-го, хотя ранее она заявляла, что никогда этого не сделает.
Зоопарк и расизм
В 2015 году 23-летняя афроамериканка Рошель Робинсон потеряла работу из-за черного расизма. Причиной стал ее пост в инстаграме — селфи с недовольным лицом, которое она подписала: «Как дела? А я на работе, обслуживаю эти мерзкие белые жопы». В ту пору девушка работала по контракту в Брукфилдском зоопарке в Чикаго. В другом своем посте Рошель рассказывала, что пришла на работу, просто чтобы ее не уволили, и что не собирается там ничего делать. Пользователям сети было очень легко вычислить место работы недовольной сотрудницы, потому что она не только позировала на селфи в фирменной шапочке, но и пометила фото геометкой.
По непонятной причине Рошель была уверена, что ее заявления в сети останутся не замеченными никем, кроме ее друзей. Но как только в администрации зоопарка увидели расистский пост, девушка сразу же потеряла работу, которая вызывала у нее так много раздражения. Возможно, это к лучшему для всех.
Балерина без пачки
В 2010 году русская балерина Карина Саркисова вызвала шок в высшем обществе Австрии, когда ее работодатель, Венская государственная опера, объявил об увольнении танцовщицы. Это было связано с эротическими фотографиями Карины, которые появились в двух мужских журналах.
Саркисова снялась обнаженной для американского журнала Penthouse, после чего администрация оперы сделала ей выговор. Всего несколько недель спустя танцовщица появилась на обложке австрийского журнала Weiner. Там Саркисова была изображена топлес, а подпись гласила: «Обнаженная балерина, такой балет, как мы любим».
Директор балета Венской оперы Мануэль Легри посчитал, что такое поведение недостойно артистки академического театра и уволил Саркисову. Что касается Карины, то она заявила, что чувствует себя жертвой дискриминации в результате разразившегося скандала. Хотя в итоге после «чистосердечного раскаяния» балерина была восстановлена в должности.
Сержант полиции и порнография
В течение 17 лет сержант Пенни Дэйн, мать двоих детей из штата Флорида, работала в департаменте полиции Дейтона-Бич. В мае 2013 года Дэйн обвинила сотрудника в сексуальных домогательствах, что привело к расследованию в ее отделе.
В ходе расследования власти обнаружили на рабочем компьютере Дэйн 247 порнографических фотографий, на которых была она сама, причем на некоторых из них женщина была в своей форме сержанта полиции. Власти были шокированы, узнав, что Дэйн выкладывала эти непристойные фотографии на порнографические сайты и сайты, предназначенные для виртуального ceкca, а также отправляла их мужчине, которого она встретила на ceкc-сайте.
На фоне скандала Дэйн подала в отставку со своей должности полицейского, а ее работодатели провели кампанию, чтобы она больше никогда не смогла работать в правоохранительных органах.
Психолог старшей школы в нижнем белье
В 2012 году у Тиффани Уэбб была прекрасная карьера психолога-методиста в старшей школе на Манхэттене, как вдруг ей предъявили фотографии 17-летней давности. Когда-то, в старшем подростковом возрасте, Тиффани работала моделью нижнего белья, чего не скрывала от руководства школы, когда устраивалась туда на работу. За 12 лет в школе Уэбб заработала хорошую репутацию и уважение как среди коллег, так и среди учащихся. Хотя за это время Департамент образования общался с ней по поводу фотографий, которые периодически всплывали в сети, но каждый раз ей позволяли вернуться к работе с учениками.
Все изменилось в 2012 году, когда ученик принес бывшему директору школы фотографию Уэбб в нижнем белье, на которой ей было около 20 лет. Директор решил, что фотографии слишком легкодоступны для учеников, и подал жалобу в министерство образования, что привело к тому, что женщину уволили. При этом она лишилась работы незадолго до того, как школа должна была заключить с ней контракт пожизненного найма.
Уэбб, которая говорит, что большую часть фотографий в интернете изменили при помощи фотошопа, поместив ее лицо на другие тела, подала в Верховный суд Бруклина иск против министерства образования. Она утверждает, что была незаконно уволена и что подверглась сексуальной дискриминации. По прошествии пяти лет ее дело до сих пор находится на рассмотрении в суде, при этом женщина продолжает работать в педагогической сфере в Нью-Джерси.
Шутка чирлидерши
В 2008 году 18-летняя чирлидерша New England Patriots Кэйтлин Дэвис была с позором изгнана из команды после того, как в фейсбуке всплыли ее противоречивые фотографии. На снимках она позировала на фоне пьяного парня, который вырубился в разгар вечеринки. Его тело было украшено с помощью несмываемого маркера фаллическими символами, свастиками и даже надписью «Я еврей».
Девушка утверждала, что не знала, что написано и нарисовано на молодом человеке, когда позировала на его фоне. Но факт остается фактом, на фото в руках она держала маркер. Футбольная команда New England Patriots, в которой девушка сразу после окончания школы стала работать чирлидером, решила распрощаться с ней сразу, как только фотографии со свастиками получили огласку.
Фетиш-модель
Сара Хантер из города Харрисвилл, штат Пенсильвания, когда-то работала администратором и барменом в ресторане, но была уволена из-за подработки. Втайне от всех девушка позировала обнаженной в качестве фетиш-модели для журналов и сайтов.
Сложившуюся ситуацию Сара прокомментировала следующим образом: «Я знаю очень много образованных и очень умных женщин, которые работают в ceкc-индустрии, потому что им это нравится, это то, что они любят и что у них хорошо получается. Но это не означает, что работа в ceкc-индустрии делает их менее способными выполнять другие виды работы».
Однако, учитывая тот факт, что в Пенсильвании практикуется трудоустройство без заключения коллективного трудового договора, работодатели могут придумывать разные причины для увольнения сотрудников, если они, конечно же, не являются дискриминацией. Хантер планирует продолжать искать работу за пределами индустрии развлечений, в то же время подрабатывая моделью.
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