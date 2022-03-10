Как правило, ПВХ-трубы используют для ремонта, а когда он заканчивается, остатки девать некуда.

Можно отправить трубы в кладовку, а можно и применить для пользы дела.

В сегодняшнем материале мы собрали 20 альтернативных идей, как использовать ПВХ-трубы не только для ремонта.

Смотрим.

1. Настольный органайзер

Органайзер для канцелярских принадлежностей.

Маленькие кусочки ПВХ-труб небольшого диаметра можно использовать для создания практичного настольного органайзера. Для этого, трубы нужно покрасить в яркий цвет и склеить между собой.

2. Рама

Рамка из ПВХ-труб.

Стильная рамка, склеенная из небольших кусочков ПВХ-труб разного диаметра. В зависимости от размера в такую рамку можно заключить картину, фотографию или зеркало.

3. Мини-бар

Шкаф-бутылочница.

Стильный шкафчик-бутылочница, который можно сделать своими руками из грифельной доски и широких ПВХ-труб.

4. Подвесные кашпо

Подвесные цветочные кашпо.

Яркие цветочные кашпо, сделанные из кусков ПВХ-труб, прикрученных к стене. Для эстетики, трубы нужно покрасить, а во внутрь поставить небольшие цветочные горшки.

5. Ночник

Декоративный ночник из ПВХ-труб.

Очаровательный ночник, который сможет сделать каждый из тонких ПВХ-труб и лампочек.

6. Декор салфеток

Столь необычный ночник станет изумительной деталью любого современного пространства.

Кольца для салфеток.

Остатки пластиковых труб небольшого диаметра прекрасно подойдут для создания декоративных колец для столовых салфеток. В зависимости от ваших художественных способностей, их можно покрасить в один оттенок, украсить художественной росписью или лепкой.

7. Держатель для фена

Подставка для фена.

Симпатичная и весьма практичная подставка для фена, которую легко смастерить из пластикового канализационного фитинга, станет незаменимой деталью ванной комнаты.

8. Поилка для цыплят

Поилка для цыплят.

Автоматическая поилка для цыплят, сделанная из ПВХ-труб и большой бутылки воды, избавит вас от необходимости все время контролировать содержимое поилок.

9. Столик

Журнальный столик из труб.

Журнальный столик в современном стиле, который можно сделать из тонких пластиковых труб и стеклянной столешницы, прекрасно впишется в любой новомодный интерьер.

10. Корзина для белья

Корзина из пластиковых труб.

Корзина для белья, сделанная из пластиковых труб и ткани очень быстро станет незаменимой деталью ванной комнаты. Преимущество такого изделия в том, что ее цвет и размер определяете вы, а значит корзина легко впишется даже в небольшую ванную комнату.

11. Подвесное кресло

Кресло-качели.

Модное и очень удобное кресло-качели, которое под силу собрать каждому, из пластиковых труб и мягкой мебельной накладки.

12. Держатель для мусорного пакета

Стойка-держатель для мусорного пакета.

Из пластиковых труб можно сконструировать практичный держатель для мусорного ведра, который станет отличной альтернативой мусорному контейнеру и прекрасно впишется в ландшафт загородного участка.

13. Динамики

Музыкальные колонки.

Оригинальные закрученные динамики, сделанные из ПВХ-труб, станут оригинальным дополнением комнаты меломана.

14. Стул

Простой стульчик из труб.

Несколько пластиковых труб можно использовать для создания комфортных и легких стульев, которые можно поставить в саду или в комнате ребенка.

15. Органайзер для белья

Органайзер для белья и шарфов.

Чудесный органайзер для шарфов и нижнего белья, сделанный из ПВХ-трубы, порезанной на небольшие круги, поможет здорово апгрейдить один из выдвижных шкафчиков комода.

16. Лежанка

Лежанка для питомцев.

Лежанка из остатков ПВХ-труб и старой подушки - прекрасный способ подарить своим любимцам комфорт, не потратив при этом ни копейки.

Видео-бонус:

17. Держатель для шланга

Подставка для садового шланга.

Чтобы садовый шланг не валялся под ногами, не перекручивался и не мешал проходу, храните его аккуратно смотанным на стойке из ПВХ-труб.

18. Настольная лампа

Яркая настольная лампа.

Изогнутая настольная лампа, которую можно сделать из тонкой пластиковой трубы, покрашенной в любимый оттенок, патрона и лампочки, станет оригинальным дополнением современного рабочего места.

19. Держатель для велосипеда

Настенный держатель для велосипеда.

Простое крепление из небольшого куска широкой ПВХ-трубы, которое позволит удобно и надежно зафиксировать велосипед на стене.

20. Загон для птиц

Загон из труб.

Из пластиковых труб и сетки можно построить загон для птиц, животных или манеж для ребенка.

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