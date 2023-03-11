Кто такие женщины-кайны: Почему они могли безнаказанно высмеивать мужчин и ценились на вес золота

Кто такие кайны

Фредерик Артур Бриджман «Праздность». / Фото: wikipedia.org

История самой нежной кайны

Картина Фрэнка Бернарда Дикси. / Фото: art-prints-on-demand.com

Таланты кайны очень ценились. / Фото: egyptianfireart.com

История самой строптивой кайны

Кайны имеющие острый ум и смелость особенно ценились у халифов. / Фото: egyptianfireart.com

Кайны были рабынями и их могли продать в любой момент. / Фото: medium.com

История кайны благородного происхождения

Некоторые кайны становились советчиками своих хозяев. / Фото: medium.com

За кайну могли запросить целое состояние. / Фото: orientalismblog.wordpress.com

Закат эры кайн

Некоторые кайны смогли получить свободу. / Фото: adokcheon.blogspot.com