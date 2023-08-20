Почему в прошлом мальчики носили платья, и как эта традиция сошла на нет

Платья носили и мальчики, а не только девочки. /Фото: youtube.com

Эрнест Хемингуэй в детстве. /Фото: maximonline.ru

Штаны тогда носили мальчишки постарше. /Фото: pinterest.com







Детское фото Франклина Рузвельта. /Фото: maximonline.ru

В многодетных семьях было удобно одевать всех в одно и то же. /Фото: ucrazy.ru