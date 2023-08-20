Почему в прошлом мальчики носили платья, и как эта традиция сошла на нет

Платья носили и мальчики, а не только девочки. /Фото: youtube.com
Многие наверняка видели изображения, которые наглядно демонстрируют странную моду наших предыдущих поколений — одевать детей до 6 лет в платья, причём вне зависимости от пола. А ведь эта практика появилась совершенно оправдано. Оттого становится ещё интереснее, почему одевать мальчиков в платьица внезапно прекратили.
Эрнест Хемингуэй в детстве. /Фото: maximonline.ru
На самом деле, целый ряд традиций из прошлого, которые современный человек посчитает откровенно странными, а то и дикими на, объясняется исключительно практическими соображениями. Вот в случае практики ношения платьев мальчиками-дошкольниками произошла аналогичная ситуация. Действительно, маленьких мальчиков, особенно аристократического происхождения, на протяжении всего XVIII и XIX столетий носили белые батистовые платьица, поэтому их практически нереально было отличить от девочек, и лишь после шести лет их одевали в штанишки.
Штаны тогда носили мальчишки постарше. /Фото: pinterest.com
А причина состояла в том, что по тем временам как раз штаны можно было назвать подлинным издевательством над родителями. Ведь данный период представляет собой время, когда ещё не изобрели липучки, кнопки и другие современные, а главное - удобные застёжки. В результате тогдашние штаны представляли собой достаточно сложную конструкцию на пуговицах с подтяжками. Само собой, что ребёнок до шести лет был попросту не способен разобраться в этом.
Детское фото Франклина Рузвельта. /Фото: maximonline.ru
К тому же, семьи тогда были многодетные, а значит, просто на то, чтобы одеть всех мальчишек, уйдёт уйму времени. Поэтому платье, которое легко надевается сверху, становится совершенно логичным вариантом. Тем более, что в больших семьях платьица можно было передавать по наследству от мальчиков к девочкам, и наоборот. Не случайным был и выбор белого цвета - он хоть и пачкается быстро, но при этом так же просто отбеливается в аммиаке, потому что хлорку и синьку тогда тоже ещё не изобрели.
В многодетных семьях было удобно одевать всех в одно и то же. /Фото: ucrazy.ru
А закончилась эта практика применения во всех отношениях удобного предмета одежды среди мальчиков потому, что в XX столетии количество детей в семьях пошло на резкое сокращение. С другой стороны, научно-технический прогресс уже обеспечил штаны человечества липучками и кнопками. Вот тогда эра платьев для мальчиков и подошла к концу, тем более что и градация по цветам появилась в тот же период: производители одежды предложили продавать девочкам розовую одежду, а мальчикам — голубую.
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