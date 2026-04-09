Как воруют автомобили в наше время, и можно ли защититься от угона

Преступник, орудующий отмычками, чтобы проникнуть в автомобиль с целью угона – это даже не прошлый день, скорее уж – прошлый век. На любой замок есть не только свой ключ, но и своя отмычка. Вот только с развитием «замков» меняются закономерным образом и средства их взлома. Сегодня подавляющее большинство угонов осуществляется при помощи специального радиооборудования, которое вредительски замещает собой брелок сигнализации.
Так - никто уже давно не угоняет. |Фото: 1obl.ru.
Чаще всего угон современного автомобиля выглядит так: человек в неприметной одежде подходит к машине, становится у двери, неспеша открывает ее и садится в салон, не совершая каких-либо очевидно подозрительных действий. После этого злоумышленник все также спокойно заводится и уезжает. В общем делает преступник все так, будто это на самом деле его собственный автомобиль. Чаще всего угоняют машины для последующего разбора на запчасти. Более того, найти автомобиль после угона – фактически не реально. Так как в большинстве случаев преступники сразу же переправляют машины за рубеж. Скорее всего, к тому моменту, как полицейские смогут получить нужные данные с камер, автомобиль уже будут разбирать и пилить где-нибудь в одной из соседских республик бывшего СССР.
Угоняют вот так. |Фото: echokieva.com.
При этом многие из тех, кто уже стал жертвой угона, подмечают один любопытный факт: незадолго до похищения автомобиля у них начал функционировать с перебоями или просто перестал работать брелок сигнализации. Суть проблемы заключается в том, что дело здесь вовсе не в севшей батарейке.
Сегодня достаточно специального софта. |Фото: Pinterest.
Основной способ угона автомобилей сегодня – это перехват сигнала с брелока-ключа.нормального» открытия машины. Без использования какого-либо «традиционного» взлома. Высокие технологии! Еще не так давно для подобного нужно было специальное оборудование. Сегодня чаще всего достаточно специального программного обеспечения на обычный ноутбук. Для перехвата сигнала злоумышленнику нужно оказаться в зоне действия брелока. Чаще всего преступники прячутся в машине поблизости. Второй способ копирования сигнала – слив данных из автосервисов, которые в том числе занимаются «перепрошивкой» сигнализации и брелоков. Вовсе не нужно думать, что подобное – политика компаний. Чаще всего это «инициатива» отдельных нечестных на руку специалистов.
Угнанные машины потрошат на запчасти. |Фото: drive2.ru.
От последнего нельзя защититься вообще никак. Разве что стараться пользоваться услугами только проверенных мастерских. Что по понятным причинам не всегда возможно, да и само понятие «проверенный» - весьма относительно. Другое дело, когда сигнал именно перехватывают. Лучшее и по сути единственное, что можно сделать здесь: изолировать брелок. Для этого подойдет обычная фольга и микроволновка. Заворачиваем и кладем. Можно также просто поместить кнопку в обычную металлическую банку – помогает не хуже. Правда, защититься от кражи сигнала вне дома все равно никак не получится.
Может помочь фольга. ¦Фото: sm-news.ru.
Так, что на самом деле ответ на вопрос безопасности крайне печальный: если на машину уже положили глаз, то скорее всего ее угонят. В наше время злоумышленников уже не останавливает даже пестрая аэрография на кузове. Так за 6 месяцев 2020 года в одной только Москве, по данным МВД, угнали 261 автомобиль.
