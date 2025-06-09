The Burl – «парящие» домики на деревьях, которые помогут не скучать по жизни на земле.

Домики на дереве из коллекции The Burl похожи на гнезда птиц.

Модульные структуры закреплены с помощью тросов и тонких опор, которые не повреждают деревья и почву. | Фото: otthonokeskertek.hu.

Из очаровательных домиков коллекции The Burl можно собрать целый гостиничный комплекс. | Фото: estudioarquitectos.cl.

Фасады The Burl покрыты кедровой черепицей, обожженной по японской технологии. | Фото: mymodernmet.com.

Пример обустройства гостевого домика на дереве (The Burl). | Фото: antonygibbondesigns.com.

Из модульных домиков The Burl структур прекрасный эко-отель. | Фото: yankodesign.com.