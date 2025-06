The Burl – «парящие» домики на деревьях, которые помогут не скучать по жизни на земле.

Домики на дереве из коллекции The Burl похожи на гнезда птиц.

Модульные структуры закреплены с помощью тросов и тонких опор, которые не повреждают деревья и почву. | Фото: otthonokeskertek.hu.

Из очаровательных домиков коллекции The Burl можно собрать целый гостиничный комплекс. | Фото: estudioarquitectos.cl.

Фасады The Burl покрыты кедровой черепицей, обожженной по японской технологии. | Фото: mymodernmet.com.

Пример обустройства гостевого домика на дереве (The Burl). | Фото: antonygibbondesigns.com.

Из модульных домиков The Burl структур прекрасный эко-отель. | Фото: yankodesign.com.

Креативный дизайнер Энтони Гиббон, прославившийся причудливыми экологичными гостевыми убежищами, снова в центре внимания. На этот раз он разработал домики на деревьях, больше напоминающие птичьи гнезда (ремеза, например) , нежели на жилые пространства, «парящие» над лесными опушками. The Burl, именно так назвал свое творение дизайнер, является адаптируемой структурой, позволяющей подстраивать функционал под нужды каждого владельца, ведь шарообразные конструкции можно устанавливать не только в лесу в эко-отелях, они станут поистине волшебным дополнением к приусадебному/дачному участку.Для многих путешественников просто остановиться в хорошем отеле уже недостаточно – все ищут необычные и интересные места для отдыха, которые доставят больше удовольствия во время отпуска. Учитывая повышенный спрос на причудливые номера, а лучше все-таки отдельные структуры, архитекторы делают все, чтобы обеспечить незабываемые впечатления и приключения. Не остался в стороне и британский архитектор Энтони Гиббон (Antony Gibbon), известный своими экологичными и прекрасно вписывающимися в природное окружение структурами. Последним его творением стала композиция из подвесных домиков на деревьях, позволяющих отдыхающим не только вернуться в детство, но и почувствовать себя частью леса.Свою коллекцию креативный дизайнер назвал The Burl (что в переводе означает «нарост на дереве»). Она идеально подходит как для организации туристического бизнеса в виде небольшого эко-курорта или отеля, так и для приусадебных участков . В последнем случае не обязательно быть обладателем всех сразу моделей, можно выбрать одну или две и обустроить прекрасное место для отдыха и максимального расслабления.Если же есть в семье дети, то большей радости для малышни и не придумаешь, ведь кто не мечтает в их возрасте иметь домик, спрятанный среди густых ветвей деревьев.При разработке проекта The Burl главное внимание было уделено безопасности, причем не только людей. Сохранность самих деревьев и почвы ставилась во главу угла, когда речь зашла о закреплении сферических и эллипсообразных структур на значительной высоте над землей. Чтобы уменьшить количество опорных столбов, несколько из модульных объектов располагается рядом друг с другом, с помощью тросов их закрепляют на опорах, деревьях и между собой . При этом места креплений к стволам предусматривают защитные кольца, сохраняющие их целостность.Стоить отметить, что соединительные конструкции превращены в подвесные мосты, по которым можно переходить из одного домика в другой, не спускаясь на землю. Это внедрение добавляет дозу острых ощущений отдыхающим. Положительным моментом является и то, что домики подвешены. Мало того, что такой подход к строительству защищает экосистему, он позволил превратить оригинальные капсулы в «парящие» сферы, больше напоминающие гнезда тех птиц, которые вьют их подобным образом. Этому поспособствовала органичная форма капсул, покрытых кедровой черепицей, обожженной по старинной японской технологии shou sugi ban. Она превращает древесину в черный цвет и делает ее более устойчивой к климатическим и погодным условиям, а также предохраняет от насекомых.Главными структурными элементами каждого домика из коллекции The Burl являются круглые окна и двери, придающие их облику дополнительное очарование и более сказочный образ. Они наполняют жилое пространство светом и открывают панорамный вид на окружающий лес. Стоит отметить, что дизайн интерьера контрастирует с экстерьером и выполнен он из светлого кедра или ясеня, что с круглыми окнами и нестандартной дверью делает небольшое убежище более уютным и расслабляющим.Если говорить о планировке, то довольно скромные габариты позволяют обустроить лишь одну жилую зону с компактным туалетом и душем. Если домик на дереве планируют использовать в качестве отельного номера или уединенной, даже можно сказать тайной зоны отдыха, то главной героиней интерьера становится кровать. Когда же преследуются другие цели, то крупный предмет мебели легко заменить на более скромный диванчик или пару кресел и использовать убежище в качестве гостиной. Также из любой модели коллекции The Burl получится отличный офис, мастерская для художника или музыканта, СПА (если установить нужное оборудование) или место для полной перезагрузки.Авторы Novate.ru хотели бы отметить , что можно стать и обладателем нескольких модульных домиков. Учитывая то, что они соединены между собой мостиками и имеют общую террасу, можно организовать потрясающее загородное убежище (если имеются взрослые деревья на участке и средства на покупку нескольких структур, конечно же). В основном проект рассчитан на владельцев эко-отелей, которые мечтают расширить свой бизнес за счет привлекательных домиков на дереве, гарантирующих незабываемый отдых и приключения.