10 вещей, которые стоит изменить, если вам дорого здоровье

Когда мы представляем себе новую, здоровую жизнь с чистого листа, то видим чаще всего тренажерный зал, красивую спортивную форму и полный отказ от вредных привычек. Все это, конечно же, имеет место быть — однако, не нужно забывать и о повседневных мелочах, способных свести на нет любое благое начинание. Вот информативный список из 10 вещей, которые надо изменить — если вам, конечно, хочется оставаться здоровым человеком.
Старый пластиковый контейнер
Многие люди покупают набор пластиковых контейнеров и пользуются ими просто годами. Между тем, подобное, бережное отношение к посуде, мягко говоря, вредит их здоровью. Дело в том, что поликарбонат содержит BPA — он, со временем, начинает выделяться из стенок контейнера в пищу. Представьте, что происходит с вашей едой, когда вы разогреваете ее в микроволновке? Врачи советуют менять контейнеры минимум раз в пару месяцев.
Антибактериальное мыло
Антибактериальное мыло не более эффективно в убийстве бактерий, чем обычное. А вот триклозан, активный ингредиент антибактериальных моющих средств, может вам даже навредить. Ученые уже доказали: регулярное использование антибактериального мыла приводит к тому, что организм повышает устойчивость к антибиотикам.
Освежители воздуха
Большая часть освежителей воздуха содержит фталаты — вещества, использующиеся для того, чтобы запах подольше оставался в воздухе. Вред фталатов доказан давным-давно: помимо всего прочего, они весьма негативно влияют на репродуктивную функцию.
Старые кроссовки
Иногда бывает очень сложно выбросить полюбившуюся пару обуви. Преодолевать собственную привязанность к вещам не только можно, но и нужно: старая обувь теряет свои амортизационные свойства, в результате чего страдают ваши суставы.
Зубная щетка
То же самое относится и к зубным щеткам. Врачи Американской стоматологической ассоциации рекомендуют менять щетку раз в два месяца — иначе, вы будете раз за разом повреждать десны и портить эмаль изношенной щетиной.
Специи с душком
Не нужно думать, что у специй нет срока годности. Оставшиеся еще от вашей прабабушки сушеные травки, возможно, и не убьют вас — а вот серьезный вред пищеводу нанести могут. Кроме того, вместо добавочного вкуса, вы получаете блюдо переполненное лишними калориями.
Посудная губка
В идеале, губку для мытья посуды стоит менять раз в два дня. Иначе здесь будут скапливаться такие количества вредных микробов и бактерий, что следующая помывка посуды сделает ее лишь грязнее. Сальмонелла, к примеру, прекрасно себя чувствует на пористой поверхности старой губки.
Пластиковая доска для резки
Пластик — не самый лучший материал для разделочной доски. Со временем здесь образуются микропоры, куда забиваются бактерии. Вся новая пища ими, соотвественно, заражается. Перейдите на качественные деревянные доски: древесина содержит смолы, которые являются естественным антибактериальным средством.
Цифровой детокс
Пожалуй, самый сложный элемент нашего списка. Немногие из нас способны пересилить себя и отвлечься от смартфона/планшета/ноутбука хотя бы на пару часов. Психологи же утверждают, что человеку нужен минимум один день в неделю, проведенный в состоянии информационной блокады. Откуда, вы думаете, появляется это чувство постоянной усталости?
Сидячий образ жизни
Последние исследования показали: в среднем человек проводит 7.7 часов в день сидя. А потом ложится спать — ну куда это годится! По некоторым оценкам, некоторая (особо ленивая?) часть людей способна провести сидя до 15 часов. Такой образ жизни максимально замедляет метаболизм. Отсюда все вытекающие проблемы: от ожирения до инфаркта.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии