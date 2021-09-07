15 исторических фотографий, которые в свое время потрясли мир

Со дня первой отснятой фотографии прошло почти что 200 лет. За это время были сделаны миллионы снимков, но только десятки из них навсегда вошли в историю.
1. Голод
Фотография, сделанная Майком Велсом в 1980 году в районе Карамоджа (Уганда), стала олицетворением голода в Африке. Миссионер держит усохшую руку голодного африканского мальчика.
Голодный африканский мальчик.
2. Афганская девочка
Легендарный портрет 12-летней афганской девочки фотографа Стива Маккарри. Деревня девочки была разрушена, и вся ее семья погибла. Она пробыла две недели в горах, прежде чем попала в лагерь для беженцев, где была и сделана эта фотография.
12-летняя афганская девочка в лагере для беженцев.
3. Ядерный гриб
Ядерный гриб от взрыва атомной бомбы «Толстяк» над Нагасаки 9 августа 1945 года. Фотография сделана из американского бомбардировщика В-29. Взрыв мощностью 21 килотонн полностью стер с лица земли японский город.
Атомная бомба над Нагасаки.
4. Башни Близнецы
Самый известный снимок крупнейшего теракта в истории США. По информации Novate.ru, в результате серии спланированных террористических актов-самоубийств, совершенных группировкой Аль-Каида 11 сентября 2001 года погибло 2977 человек, а Всемирный торговый центр был разрушен.
Теракт в США 11 сентября 2001г.
5. Белые и цветные
Очень показательная фотография, демонстрирующая расовое неравенство в США в XX веке. Снимок был сделан в 1950 г. в одном из кафе Техаса.
Последние отголоски рассового неравенства в США.
6. Вулкан в Колумбии
Этот знаменитый снимок был сделан в 1985 г. во время сильнейшего извержения вулкана, унесший жизни тысяч людей. На фотографии запечатлена одна их жертв катастрофы — колумбийская девочка, родной город которой был полностью уничтожен. Три долгих дня она боролась за жизнь, оставаясь зажатой бетонными плитами. К сожалению, девочке не удалось выжить.
Жертва извержения вулкана в Колумбии.
7. Буддийский монах
Этот снимок вошел в историю как олицетворение борьбы буддийских монахов с репрессиями со стороны правительства Южного Вьетнама. На фотографии в 1963 г. монах Куанг Дэк в знак протеста прилюдно поджег себя на площади. Тело покойного монаха было кремировано, а сердце признано святыней.
Самосожжение буддийского монаха.
8. Зародыш ребенка
Сегодня каждая мама может с легкостью узнать пол своего ребенка, но в 1965 г. фотография зародыша человека произвела настоящий фурор. Люди впервые смогли увидеть ребенка до его рождения.
Первая фотография эмбриона ребенка.
9. Пленный и офицер
На снимке показан расстрел заключенного офицером полиции во время войны во Вьетнаме. Кадр был запечатлен за секунду до выстрела. За эту фотографию ее автор получил пулитцеровскую премию в 1969 году.
Вьетнамский офицер стреляет в венопленного.
10. Снежный человек
Одно из самых первых и известных изображений бигфута. На самом деле, снимок — это кадр из документального фильма Паттерсона-Гимлина 1967 г. Во время съемки ленты исследователи увидели в чаще леса огромную человекоподобную обезьяну, которая уверенно и очень быстро передвигалась на двух ногах. Позже эта съемка была признана фальсификацией, но долгие годы она поражала умы ученых и простых обывателей.
Снежный человек, 1967 г.
11. Знамя победы
Фотография, которая стала символом победы над фашисткой Германией. На снимке, сделанным 1 мая 1945 г., солдат возносят флаг Советского Союза над Берлином.
Знамя победы на фашисткой Германией, 1 мая 1945 г.
12. Плачущий немецкий солдат
Одна из самых известных фотографий Второй мировой войны. Плачущий 15-летний немецкий зенитчик Ганс Георг Хенке, взятый в плен армией США в немецком городе Рехтенбак.
Плачущий 15-летний немецкий солдат.
13. Мальчик в автобусе
Маленький мальчик выглядывает из окна автобуса, наполненного беженцами, которых решили вывезти из эпицентра военных событий в Грозном. Снимок сделан в 1995 г.
Мальчик в автобусе.
14. Дети шахтеры
Историческая фотография группы детей шахтеров в одной из угольных шахт США, 1910 г. Снимок вызвал общественный резонанс. Вскоре после этого детский труд в Америке был отменен.
Дети шахтеры в США.
15. Отец и сын
Снимок, сделанный в 2003 г. в одном из лагерей для военнопленных. Любящий отец несмотря ни на что пытается утешить своего сына.
Отец и сын в лагере для военнопленных.
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