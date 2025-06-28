Как японские поезда умудряются не опаздывать даже на минуту (дело не в рекорде по скорости)

Мир был и остаётся несовершенным даже в такой вещи, как движение поездов, поэтому кажется, что перебои в их расписании есть везде. Вот только это не совсем так: оказывается, в Японии давно сумели, что называется, сломать систему. В итоге там уже давно поезда прибывают максимально пунктуально, не опаздывая ни на минуту.
Японская железная дорога, оказывается, полна сюрпризов. /Фото: nihon-go.ru
Страна Восходящего Солнца уже давно известна как государство с рекордной по скорости железной дорогой: по информации редакции novate.ru, её поезда умудряются разгоняться до впечатляющих 600 км/час. Впрочем, не это стало залогом тому, что японский транспорт на рельсах ещё и поразительно пунктуальным - на самом деле, к этому вопросу подошли системно и в несколько этапов.
Самая быстрая железнодорожная система на планете ещё и самая пунктуальная. /Фото: breeze.ru
А началось всё ещё в те времена, когда скоростные рекорды были Японии не по плечу, а вот тенденцию к цифровизации там учуяли ещё до того, как это стало мейнстримом. Ещё в 1972 году по инициативе Национальной железнодорожной компании Страны Восходящего Солнца началось внедрение программного обеспечения, которое помогало бы мониторить и руководить маршрутом конкретного поезда - правда, изначально вопрос был не столько в пунктуальности, сколько в обеспечении синхронности в графике движения.
Поезда уже более полувека управляются не только железнодорожниками, но и компьютерными системами.
Синхронизация привела к хорошим результатам по стабилизации хода поездов, поэтому цифровизацию продолжили. Следующим шагом стало создание специальной компьютеризированной системы, которая обеспечивала бы безопасность железнодорожного движения, а также мониторить и вовремя обеспечивать техническое обслуживание транспорта. Дальше ввели и новую систему управления поездами, которая отличалась децентрализацией и автономным режимом работы.
Каждый поезд прибывает и отбывает вовремя - за этим следит группа автоматизированных систем. /Фото: cdn.trinixy.ru
Именно эти меры помогли сделать систему контроля за движением всех поездов, что курсируют по стране совершенной. В итоге, даже когда составов на рельсах одновременно двигаются сотни, расписание выполняется точно, а задержки если и есть, то они исчисляются, скорее, секундами - опоздание на минуту будет чем-то вроде исключения из правила. Однако компьютеризация в японской железнодорожной системе полной не делали и не собираются, ведь она помогает людям, а не становятся им заменой.
Компьютерные программы помогают людям, но квалифицированных железнодорожников они всё равно не заменят. /Фото: techinsider.ru
К слову, модернизация программного обеспечения оказалась прямо пропорциональной повышению уровня профессиональной компетенции и персонала, работающего на железной дороге в Японии. Помимо того, что каждый сотрудник - от машинистов и проводников до работников на вокзалах - долго и системно обучается, их практика работы максимально оптимизирована. Яркий пример тому - это система под названием Shisa Kanko, которая учит применять единую схему жестов или голосовых команд для координации работы железной дороги, что также позволяет снизить число задержек в движении поездов.
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