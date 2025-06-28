Как японские поезда умудряются не опаздывать даже на минуту (дело не в рекорде по скорости)

Японская железная дорога, оказывается, полна сюрпризов. /Фото: nihon-go.ru

Самая быстрая железнодорожная система на планете ещё и самая пунктуальная. /Фото: breeze.ru

Поезда уже более полувека управляются не только железнодорожниками, но и компьютерными системами./Фото: ixbt.com

Каждый поезд прибывает и отбывает вовремя - за этим следит группа автоматизированных систем. /Фото: cdn.trinixy.ru

Компьютерные программы помогают людям, но квалифицированных железнодорожников они всё равно не заменят. /Фото: techinsider.ru