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Значение и история воровского сленга

Блатная феня настолько привычна уху русского человека, что мы не задумываясь используем многие слова из воровского жаргона. К примеру, халява, на шару и тому подобные остались нам еще с прошлого века. И это не выдуманные хитрыми уголовниками словечки — все на самом деле гораздо сложнее.

Значение и история воровского сленга

Дело в том, что одними из первых этнических группировок в Российской Империи были, как ни странно, еврейские. Полицейские же не могли понять разговоров уголовников на идише и иврите — в полицию евреев не брали. Со временем большая часть терминов сложилась в блатной жаргон.

Значение и история воровского сленга

Ботать


בטא

Произносится как боте, то есть — выражаться. Проще говоря — разговаривать.

Значение и история воровского сленга

Феня


אופן

Произносится офен, переводится «способ». Битуй беофен — ביטאי באופן, «ботать по фене» — выражаться особым способом, так, чтобы не понимали окружающие.

Значение и история воровского сленга

Фраер


Frej

А это уже идиш. Перевести можно как «свобода». Таким образом, фраер — человек, не бывавший в тюрьме.

Значение и история воровского сленга

Блатной


Die Blatte

Снова идиш. Лист, бумажка. Устраиваться по блату — иметь записку от правильного человека. На жаргоне блатной — свой, уголовник.

Значение и история воровского сленга

Шахер–махер


סחר מחר

В оригинале произносится как сахер мехер. «Махер» — продавать, а «шахер» — товар.

Значение и история воровского сленга

Хевра


חברה

Вообще-то, на иврите хевра означает всего лишь компанию.
В уголовном же языке так раньше (сейчас уже очень редко используется) называют банду.

Значение и история воровского сленга

Ксива


כתיבה

Записка. Ктива — документ.

Значение и история воровского сленга

Малина


מלון

Квартира, где скрываются воры. Изначально Малон обозначало всего лишь гостиницу.

Значение и история воровского сленга

Хана


חנה

Конец. На иврите хана – остановка на привал. Удивительно, но само слово «Таганка» произошло от слова תחנה (тахана) — станция, остановка, стоянка. В прошлом веке так называлась тюрьма, где собирали заключенных перед отправкой в Сибирь.

Значение и история воровского сленга

Кейф


كايف

Арабское слово, означающее удовольствие, наслаждение, приятное безделье.

Значение и история воровского сленга

Халява


חלב

Студенты и не знают, о чем кричат в сессию. С иврита халав переводится как молоко. Еще в XIX веке евреи России собирали для евреев Палестины так называемый דמי חלב дмей халав — «деньги на молоко».

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