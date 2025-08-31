Самые нелепые диеты в истории

В истории недостатка в странных диетах не было. Во все времена люди стремились похудеть, часто избирая для этого довольно необычные способы. Приведенные ниже примеры показывают, насколько далеко они готовы были зайти, лишь бы сбросить лишние килограммы. Мы обязаны вас предупредить, что некоторые из диет могут быть опасны и не следует их применять.

Поиски чудо-диеты идут на протяжении многих веков и продолжаются по сей день. Пока она будет найдена , сколько еще экспериментов человечество поставит над собой? Уксусная диета лорда Байрона, которая чуть не погубила целое поколение художников и писателейЛорд Байрон был из тех людей, которые очень боятся набрать вес, и шел на многое, чтобы этого не случилось. Учась в Кембридже, он ограничивался печеньем и содовой водой или просто картофелем, смоченным в уксусе. На протяжении всей своей жизни поэт придерживался строгих диет и употреблял воду с уксусом. Дополнительно к этому Джодж носил большое количество шерстяной одежды, чтобы хорошенько пропотеть и тем самым еще избавиться от дополнительных килограммов. Но и этого было недостаточно. Он выкуривал по несколько сигар, нанося еще больший удар здоровью. Все бы ничего, но лорд Байрон имел большое влияние на свое поколение. Впечатлительные романтики, для того чтобы иметь модный бледный вид, накачивали себя водой с уксусом. Выживали не все. Диета «Ешь все, что хочешь, но с небольшим количеством мышьяка»Идея есть все, что хочется, и при этом худеть всегда была заманчива. Торговля специальными таблетками для снижения веса во все времена была прибыльным делом.19 век не исключение. Только тогда препараты содержали опасные ингредиенты — мышьяк и стрихнин. По словам Луизы Фокскрофт, историка и писателя, они продавались как «ускоряющие обмен веществ». Хотя таблетки содержали только небольшое количество яда, они все равно были опасны. Более того, учитывая, что женщины в своей попытке похудеть могли выпить несколько порций, лекарство превращалось в орудие убийства. Диета «Я Бантинг» была очень необычна У английского плотника по имени Уильям Бантинг были очень большие проблемы с лишним весом. К 60 годам, перепробовав все виды физических упражнений и диет, он, наконец, нашел ту, которая подходила для него. Основная суть в низкоуглеводном питании. В меню остается в основном только белковая пища. Употребляя ее, человек худеет, не страдая от голода. Бантинг опубликовал брошюру и имел большой успех. В Швеции до сих пор его фамилия является синонимом диеты. Используя ее, похудеть действительно можно, но она вредна для людей с хроническими заболеваниями почек. Диета священника Сильвестра Грэма, которая помогала людям избавиться от сексуального желания Идея о связи еды и нравственности существует очень давно. В 1830-х годах американский священник Сильвестр Грэм озаботился проблемой излишней сексуальной активности сограждан. Нужно было что-то предпринимать. Он решил что сексуальные позывы вызывала жирная пища. Значит, нужно пропагандировать пресную еду. Грэм разработал диету, в которой содержались зерновые, фрукты и овощи, но отсутствовало мясо и специи. Тысячи людей стали его сторонниками. Священник разработал даже свой собственный хлеб. Этот проект был очень успешен. «Искусство жить долго» — диета, которая позволяла употреблять больше вина, чем едыОдин из самых ранних бестселлеров по диетам «Искусство жить долго» восходит к 1558 году. Луиджи Корнаро придумал ее, ограничив свое потребление пищи до 400 граммов в день. Позже он стал более строг по отношению к себе и ограничился одним яйцом. Тем не менее в диете Корнаро был существенный плюс. Он позволял себе 500 граммов вина. Неизвестно, всем ли эта диета помогла прожить долго, но сам Луиджи дотянул до 98 лет. Похудеть не делая ничего — диета «Спящая красавица» Вот диета для настоящих лентяев! Не надо прикладывать вообще никаких усилий. Это ключевое условие в диете «Спящая красавица». Теория, лежащая в основе диеты, очень проста: если вы спите, то вы не можете есть. Как вы можете достичь наилучших результатов? Путем многодневного сна .