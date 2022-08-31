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Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Помните зловещих детей из «Деревни проклятых»? А сына сатаны из «Омена»? Эти ребята выросли, и они больше не страшные!

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Алакина Манн


«Другие», 2001

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

В резюме 26-летней британки Алакины всего три проекта! Кроме триллера «Другие», она снималась в драме «Девушка с жемчужной серёжкой» и сериале «Богимены».

Дэйви Чейз


«Звонок», 2002

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

26-летняя Дэйви продолжает сниматься в кино, но без особого успеха.

Шеймас Дэви-Фицпатрик


«Омен», 2006

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Смотрели байопик «Жертвуя пешкой» 2015 года? Там 18-летний Шеймас сыграл легендарного шахматиста Бобби Фишера в юности.

Изабель Фурман


«Дитя тьмы», 2009

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

В 2012 году Изабель пробовалась на главную роль во франшизе «Голодные игры», но оказалась слишком юной для этой героини. Уверены, что у 20-летней актрисы все еще впереди.

Анна-София Робб


«Жатва», 2007

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

23-летняя Анна-София прославилась ролью молодой Кэрри Брэдшоу в сериале «Дневники Кэрри», а в следующем году выходит новая экранизация истории о Питере Пэне с ее участием.

Бэйли Мэдисон


«Не бойся темноты», 2010

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Узнаете в этой красотке 10-летнюю малышку Салли Хёрст из ужастика 2010 года? Мы — с трудом.

Дакота Фаннинг


«Игра в прятки», 2005

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

В отличие от многих других героев нашей подборки, Дакота не остановилась на одной роли и взяла курс на покорение Голливуда и серьезных драматических жанров.

Линдси Хоун


«Деревня проклятых», 1995

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Конечно, все мы помним тот жуткий фильм про белокурых детей из деревни Мидвич, убивающих взглядом. Беспощадная предводительница отряда маленьких монстров выросла. Но все же 32-летняя актриса не потеряла интерес к леденящим кровь историям. Ее можно увидеть в сериалах «Настоящая кровь» и «Кости».

Мико Хьюз


«Кладбище домашних животных», 1989

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Самый жуткий ребенок из ужастиков — это восставший из мертвых малыш Гейдж, ловко орудующий скальпелем. Сейчас актеру 31 год, и он сыграл главную роль в комедии «Нерассказанная история».

Джон Фрэнклин


«Дети кукурузы», 1984

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Культовый фильм ужасов про 12-летнего сектанта Исаака стал первой работой актера в кино. В это трудно поверить, но сейчас Фрэнклину 58 лет!

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