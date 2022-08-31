Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

С нами не соскучишься!

Помните зловещих детей из «Деревни проклятых»? А сына сатаны из «Омена»? Эти ребята выросли, и они больше не страшные!









Алакина Манн

Дэйви Чейз

Шеймас Дэви-Фицпатрик

Изабель Фурман

Анна-София Робб

Бэйли Мэдисон

Дакота Фаннинг

Линдси Хоун

Мико Хьюз

Джон Фрэнклин