Какими стали дети-актеры из фильмов ужасов

Помните зловещих детей из «Деревни проклятых»? А сына сатаны из «Омена»? Эти ребята выросли, и они больше не страшные!
Алакина Манн
«Другие», 2001
В резюме 26-летней британки Алакины всего три проекта! Кроме триллера «Другие», она снималась в драме «Девушка с жемчужной серёжкой» и сериале «Богимены».
Дэйви Чейз
«Звонок», 2002
26-летняя Дэйви продолжает сниматься в кино, но без особого успеха.
Шеймас Дэви-Фицпатрик
«Омен», 2006
Смотрели байопик «Жертвуя пешкой» 2015 года? Там 18-летний Шеймас сыграл легендарного шахматиста Бобби Фишера в юности.
Изабель Фурман
«Дитя тьмы», 2009
В 2012 году Изабель пробовалась на главную роль во франшизе «Голодные игры», но оказалась слишком юной для этой героини. Уверены, что у 20-летней актрисы все еще впереди.
Анна-София Робб
«Жатва», 2007
23-летняя Анна-София прославилась ролью молодой Кэрри Брэдшоу в сериале «Дневники Кэрри», а в следующем году выходит новая экранизация истории о Питере Пэне с ее участием.
Бэйли Мэдисон
«Не бойся темноты», 2010
Узнаете в этой красотке 10-летнюю малышку Салли Хёрст из ужастика 2010 года? Мы — с трудом.
Дакота Фаннинг
«Игра в прятки», 2005
В отличие от многих других героев нашей подборки, Дакота не остановилась на одной роли и взяла курс на покорение Голливуда и серьезных драматических жанров.
Линдси Хоун
«Деревня проклятых», 1995
Конечно, все мы помним тот жуткий фильм про белокурых детей из деревни Мидвич, убивающих взглядом. Беспощадная предводительница отряда маленьких монстров выросла. Но все же 32-летняя актриса не потеряла интерес к леденящим кровь историям. Ее можно увидеть в сериалах «Настоящая кровь» и «Кости».
Мико Хьюз
«Кладбище домашних животных», 1989
Самый жуткий ребенок из ужастиков — это восставший из мертвых малыш Гейдж, ловко орудующий скальпелем. Сейчас актеру 31 год, и он сыграл главную роль в комедии «Нерассказанная история».
Джон Фрэнклин
«Дети кукурузы», 1984
Культовый фильм ужасов про 12-летнего сектанта Исаака стал первой работой актера в кино. В это трудно поверить, но сейчас Фрэнклину 58 лет!
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